歐股盤前─憂土耳其爆金融危機 歐洲Stoxx 50期指下跌0.47%

土耳其里拉崩跌，投資人擔憂，情勢恐進一步惡化為金融危機；今 (13) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.47%。

台北時間週一下午 2 點 30 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.47%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.37%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.71%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.43%。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇；但土耳其總統 Tayyip Erdogan 不甘示弱，並稱在這場經濟戰中，土耳其不會輸。

在土耳其里拉崩跌的情況下，新興市場貨幣承壓，南非蘭德和墨西哥披索，週一皆貶值。

週一早盤，亞股表現不佳，MSCI 亞太指數 (不含日本) 一度跌逾 1.3%。

市場憂心，土耳其恐引爆金融危機；諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 示警，若土耳其未能妥善因應，亞洲金融風暴恐重演。

上週五，美股收低，道瓊工業指數收跌 196.09 點 (0.77%)，至 25313.14 點；標普 500 指數收跌 20.30 點 (0.71%)，至 2833.28 點；那斯達克指數收跌 52.67 點或 (0.67%) 至 7839.11。