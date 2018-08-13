〈土耳其貨幣危機〉中國股匯、日股難逃狙擊 避險貨幣日圓走升

土耳其貨幣危機使新興市場資產遭拋售，中國股匯雙跌，另一方面，新興市場貨幣走跌，屬於避險資產的日圓攀升，投資者進入不安情緒之下，日經 225 指數下跌近 2%，至一個多月以來的低點。

日本股匯

日經 225 指數 13 日早盤下跌 1.6% 至 21942.23 點，下午則持續走跌，跌幅達近 2%。截至下午 1 時許，東證指數下跌 2.11% 至 1683.80 點。專注於新創公司的東京 Mothers 市場下跌 3.5% 至 968.59 點，為 2017 年 4 月以來新低。

日經 225 指數 13 日走勢

日股幾乎所有產業都遭波及，零售控股迅銷公司下跌 1.58%，科技股 TDK 株式會社重挫 4.7%，商品類股遭重擊，商船三井下滑 3.3%，銀行股也難逃風暴，三菱日聯金融集團下挫 3.15%。

大和證券的資深技術分析師 Hikaru Sato 指出，由於日圓走升，以及擔憂新興市場貨幣，投資者的風險情緒遭打擊，成長股將不受投資者青睞，甚至連防禦類股也遭拋售，因為全球市場目前充滿不確定性。

投資者擔憂土耳其的貨幣危機將蔓延至歐洲銀行系統，13 日歐元兌美元跌至 13 個月新低，避險貨幣日圓兌美元則走升，暫報 1 美元兌 110.37 日圓。《fxstreet》的分析師 Valeria Bednarik 認為美元兌日圓仍有下行風險，支撐點為 110.20 與 109.80。

美元兌日圓走勢

中國股匯

上綜指數 13 日早盤下跌 1.7% 至 2746.66 點，美元兌離岸人民幣走升 0.18% 至 6.8815，香港恒生指數早盤亦呈現下滑，但在下午稍微有所回升。

上綜指數 13 日走勢

土耳其貨幣危機加劇，使開發中國家遭不安情緒襲擊，中國投資者在過去兩年不斷面臨波動性極大的市場，因市場在評估人行的支持措施，是否足以抵銷經幾增長減緩所帶來的負面影響。



凱基證券駐上海的策略師 Ken Chen 表示，「投資者擔心土耳其危機會損害全球經濟和金融體系的穩定性」，土耳其的危機，使投資者拋售美股和歐股，並使美元走升，而這股拋售潮正在蔓延至其他經濟體系。

投資者逃離銀行體系風險，中國銀行股的跌幅為 2.4%，招商銀行和中國建設銀行為跌幅最大的銀行股之一，分別走跌 4.51% 與 3.21%



儘管中國本土市場出現虧損和波動，但外資則在搶購以人民幣計價的股票，MSCI 將於週二開盤前公佈有關 A 股入摩第二階段的詳細訊息，所有變更均於 9 月 3 日開始生效，納入比例 (inclusion factor) 將提升至 5%。