別怕貶！稱國家面臨經濟戰 土耳其總統要人民把美元、黃金換成里拉

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌；對此，土耳其總統 Tayyip Erdogan 今 (10) 日呼籲，國家正面臨「經濟戰」，民眾應將手中持有的美元、黃金，換成里拉。

週五，里拉一度重貶逾 13%，至 1 美元兌 6.30 里拉；台北時間週五晚間 8 點 33 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 9.56%，至 6.08 。

美元兌土耳其里拉上揚 9.56%。(圖：翻攝自 Investing.com)

Erdogan 表示，土耳其正面臨經濟攻擊，「我國應增加生產、增加出口。」

Erdogan 要求人民，將手中持有的美元、黃金，換成里拉，「保衛我們的國家」。

美國對土耳其的制裁，肇因於土耳其指控 1 名美國牧師 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；美國總統川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被 Tayyip Erdogan 拒絕。

8 月 1 日，美國財政部祭出制裁措施，凍結土國司法、內政部長受美國管轄的財產及權益，並禁止美國公民、企業，與兩人從事任何貿易、資金往來。

8 月 3 日，美國財政部「加碼」，宣布重審土國進口商品免稅措施，此舉將對價值達 17 億美元的土耳其出口商品，造成影響。

上述制裁實施後，里拉崩跌約 8%；2018 年以來，里拉兌美元已重貶超過 30%。