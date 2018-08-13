放棄中國市場？傳三星考慮關閉天津工廠

今日 (13 日) 韓國媒體 Electronic Times 傳出，由於手機銷售下滑和人力成本提高，三星電子正考慮關閉中國天津工廠。

週ㄧ (13 日) 韓國媒體傳出三星電子 (005930-KS) 考慮關閉天津工廠，將產能轉向投資印度、越南等新興市場。截稿時，三星表示：「天津工廠的未來發展尚未確定。」

中國是全球最大的智慧型手機市場，2013 年三星還擁有近 20% 的中國智慧型手機市占，不到 4 年銷售額卻直線下落，現在市占比僅有 1%，慘輸冠軍蘋果，以及 OPPO、華為、Vivo、小米等中國本土手機品牌。

三星手機中國市占逐年滑落。(翻攝自：english.hani)

三星在中國面對的主要問題就是高價位、缺乏實體零售點，以及未有當地語系化的應用服務。

近年三星依序地撤離中國，除了在天津、蘇州和深圳陸續裁員外，今年 4 月初開始三星以房價、人力太貴為由關閉了深圳工廠，今傳出了可能要關閉天津工廠。

除了陸續撤離中國市場之外，三星積極布局南進政策，將製造產線移向越南、印度等新興市場。

自 2012 年以來，三星於越南投資總額已達 173 億美元，創造 14 萬個工作機會，51% 的三星手機製造地點是越南。今年 7 月 11 日三星正式啟用位於印度北方邦諾伊達 (Noida) 的智慧手機製造工廠，這將是全球最大的三星製造工廠，年產量預估將可衝上 1.2 億支。

由於三星 S9 手機銷售不力，上週五 (10 日)，三星電子提前發布最新旗艦機種 Note 9，希望能透過這款新機突破銷售下滑的局面。