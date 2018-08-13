美元指數猛進 買配息債 首選美國高收益

今年以來，美國經濟數據表現優於全球，推升美元指數一路高歌猛進。鉅亨基金交易平台認為，未來一年美國經濟陷入衰退機率仍低，預估美國將繼續扮演全球經濟領頭羊的角色，美元計價資產充滿吸引力；並建議對於偏好債券型基金的投資人，可利用目前 CP 值最高，且與美國景氣高度聯動的美國高收益債券基金做為資產配置核心。

美國時間 7 日晚間美國總統川普與聯邦快遞、萬事達卡和波音等商業領袖餐敘，會中川普表示，美國政府目前推行的政策將帶動經濟成長，預估不久將來美國 GDP 能超過 5%。白宮經濟顧問 Larry Kudlow 亦在該會中，稱讚上月美國 GDP 年增率 (季) 成長 4.1%，和川普預測的結果類似，川普則是積極響應認為美國 GDP 將很快地會大躍進。

而殖利率與存續期間是投資人應認識的兩個名詞，搞懂這兩個名詞，可幫助投資人更快速挑選理想的債券型基金。「殖利率」與投資人習慣的配息率相關，在不考慮配發本金的情況，較高的到期殖利率意味較高的配息率，故投資人都偏好較高殖利率的基金。

「存續期間」則可理解為該檔基金持有債券的平均到期時間，當平均到期時間越長，該基金越容易受到利率上升的傷害（假設 A 基金存續期間為 10 年，若利率升高 1%，該基金價格將下降 10%），因此，在利率上升期間，存續期間越低的債券基金越好。

鉅亨基金交易平台表示，在美國穩步升息的環境中，理想的債券基金應該享有「高殖利率」與「低存續期」的特色（配息率高於其他券種，又降低因升息而帶來的債券價格下跌空間）。

鉅亨基金交易平台指出，目前美國高收益債券殖利率高達 6.5%，居主要債券種類之冠，存續期間則低至 4.0 年，相對多數主權債或各國債券較短；全球政府債券與美國高收益債券則特性相反，全球政府債以 1.44% 的低殖利率與 8.0 年的高存續期，成為目前 CP 值最低的債券種類。

而在操作策略上，鉅亨基金交易平台建議，今年美國景氣展現出強勁韌性，不論是家庭消費或企業支出都表現優異，並繼續支撐美國經濟成長，未來一年都可望繼續擔任全球經濟的領頭羊，看好美國景氣的投資人不能只注意到美股表現，美國高收益債券也是投資好選擇，建議納入核心資產配置。