市場看壞英鎊近期表現 大摩：擺脫「硬脫歐」有望強彈

受英國脫歐的影響，英國在去年由 G7 成長最快的經濟體之一，轉變為最慢的一員，也是唯一成長放緩的一個。脫歐過程的不順利，讓英鎊更是跌跌撞撞，表現弱上加弱。

英鎊兌美元匯率週一 (13 日) 已經摔至 1.2750，來到 1 年低點，回顧今年 4 月，英鎊兌美元一度站上 1.43，較 2016 年 6 月脫歐公投前一天，還高上 5 美分。但短短 4 個月，下挫幅度已達 10%，甚至已經看到 1.20。

英鎊兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現)

歐元現在即使也處於弱勢，但歐元兌英鎊已經突破 0.9，站上 0.95 的機會增加不少。一旦如此，歐元 / 英鎊平價的討論肯定會重新出現。

市場對英鎊最大的憂慮，在於「硬脫歐」，特別是英國央行總裁卡尼 (Mark Carney) 都對外說，無協議之下「硬脫歐」的可能性「令人不安」，貿易部長 Liam Fox 更認為可能性高達 60%，都給了作空英鎊的理由。

由技術指標來看，目前毫無止跌跡象，市場仍舊看空英鎊。不過摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 最新發布的報告認為，值此「英國脫歐的最後階段」，投資人可以買進 3 個月期權的英鎊，因為相對於歷史標準，這些期權仍相當便宜。

短期之內，投資人可能會感覺不安。大摩認為，英鎊兌美元短期內可能跌到 1.25。而 Standard Bank 分析師 Steve Barrow 更會跌到 1.20。

不過大摩表示，相對於目前一片看壞，如果達成英國脫歐協議，英鎊的前景將大為好轉。此外，他們估計，依購買力平價計算，英鎊的公允價值為 1.39 美元，只要順利避開硬脫歐的結局，英鎊更可能在明明年底前，站上 1.50 價位。

只是英鎊多頭們可能不得不忍受短期的痛苦，來取得長期的收益。