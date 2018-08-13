土耳其里拉再陷動盪 亞洲早盤貶破7 續創歷史新低

土耳其總統厄多安 (Tayyip Erdogan) 持續發表對美強硬的談話，里拉在亞洲週一早盤再次重挫，不僅貶破 7，最高甚至衝上 7.24 的歷史新價位。之後傳土耳其實施資本管制措施，里拉又反彈回 6.78 美元附近。

(圖表取自金融時報)

分析師指出，假如今日土耳其里拉再度出現類似上週五的暴跌，那麼市場避險情緒可能會進一步升溫，歐元、澳元、股市等資產恐遭到打擊，而美元、黃金、日元有望受到支撐。

《金融時報》指出，歐洲新興市場貨幣最主要的交易在倫敦，但要等歐洲上午時段才會開啟，意味市場交易量少，在缺少買家的情況下，也造成波動加劇。

最新的一輪拋售後，里拉兌美元今年以來已經巨貶 44%。厄多安在週日回擊，指所謂的「金融風暴」，是西方刻意針對土耳其的打擊。投資人希望土耳其政府採取行動，包括升息及其他措施，來平息市場的恐慌及里拉的急貶。

週日晚些時候，媒體引述土耳其財政部長 Berat Albayrak 說法，表示週一上午會有必要行動，但並未說明具體的方案。

厄多安週日對支持者發表談話，駁斥土耳其正進入金融危機的說法，表示里拉的急貶並非反映基本面，是外界針對土耳其的行動。他再次呼籲土耳其人出售美元救市，並要求企業不要囤積美元。

美國總統川普在上週五宣布，美國將增加對土耳其鋼鐵和鋁進口的關稅。關稅本身很小，影響了約 10 億美元 (8.75 億歐元) 貿易，但嚴重打擊市場信心，週五里拉一度大貶逾 20%，創史上單日跌幅紀錄。