【大慶證券】盤前分析－美元指數強升  資金回流壓抑亞股表現



◆盤勢分析

土耳其里拉重貶，驚動國際市場走勢，美四大指數上週五全數走跌，其中以費半下跌 2.47% 跌幅最重。土耳其地緣政治緊張升高，拖累土耳其里拉 8/10 兌美元重貶 17%，觸發全球對新興市場的擔憂，歐元、英鎊大貶，推升美元指數一舉突破前高來到 96.36，避險需求提升，市場資金往美債靠攏，美國 10 年期公債殖利率由 2.929% 再降至 8/10 的 2.873%。國際市場動盪，恐逐漸使市場轉趨觀望，加上美元轉強吸引資金回流美國，壓抑其餘市場股市表現，短線上股市動能轉弱，須持續觀察留意。

貿易戰規模擴大，台股上週五持續回檔，終場下跌 44 點收在 10983 點，成交量 1256 億。從技術面看，指數下滑雖未跌破月線，但仍不脫 8/2 的 10929~11100 區間，在量能未升溫前，短線上恐維持區間狹幅震盪走勢。另外櫃買指數跌破年線，架構明顯偏弱，所幸量能並未明顯放大，本週需觀察是否很快站回年線，假若無法快速站回，不排除將直接向下回測前低 145.93 點位置。

觀察盤面，仍以進入傳統旺季、月營收、季報等基本面表現佳的族群與個股表現最佳，蘋概股中包括和碩、鴻海、鴻準等均小有表現，隨著蘋果拉貨潮啟動，類股下半年營運動能升溫，類股下半年營運有望先蹲後跳，可持續關注。IC 設計類股持續轉強，第三季旺季到來，包括聯詠、智原… 等都逆勢走強，受惠旺季加持，7 月營收明顯生升溫，部分業者也表示訂單明顯較第二季成長，可持續關注。另外公平會達成與高通訴訟和解，高通承諾投資台灣 5G、物聯網、AI 等領域，激勵網通族群逆勢上漲，其中以智邦上漲 2.99% 漲幅最高，其餘像台燿、正文、啟碁… 等也收小紅，除了有高通題材加持外，第三季亦是網通類股傳統旺季，也是可留意的方向。反觀被動元件再次下殺，指標股國巨、華新科重挫，拖累同樣漲價題材的矽晶圓、MOSFET 類股走弱，包括中美晶、嘉晶、尼克森、大中… 等走勢疲軟，被動元件雖展望仍佳，但短線上籌碼凌亂，因此不建議輕易進場低接，在籌碼安定且打出明確底型後，以觀望為宜。

