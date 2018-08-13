台股盤前─本周有三大變數+外資期現貨偏多趨緩 先守月線

台股上周五收盤失守 11000 點關卡，終場加權指數下跌 44.39 點至 10983.68 點，成交值 1237 億元，可觀察到，外資賣超現貨 17.9 億元、期貨淨多單也減碼 2465 口至 55837 口，偏多態度趨緩，再加上美股上周五走跌、甫開盤亞股走弱，法人指出，本周有 MSCI 納 A 股、台指期結算和土耳其里拉重貶引發匯率戰等三大變數，高檔預期依然有壓，觀察能先守月線 10971 點上。

三大法人上周五合計賣超 30.68 億元，其中外資及陸資賣超 17.94 億元，自營商賣超 17.92 億元，僅投信買超 5.18 億元。

受到土耳其里拉重貶消息重挫信心，美股上周五走跌，其中，道瓊工業平均指數盤中一度大跌逾 280 點，終場收低 196.09 點或 0.77% 至 25313.14，為連續第 3 天下跌；Nasdaq 指數收低 52.67 點或 0.67% 至 7839.11；S&P 500 指數收低 20.30 點或 0.71% 至 2833.28；費城半導體指數收低 34.26 點或 2.47% 至 1354.80。

蘋果新 iPhone 問世倒數計時，業界傳出，鴻海旗下觸控大廠 GIS-KY 近期打敗大陸勁敵，取得蘋果認證，本月起大舉放量供貨，隨著主要零組件供應商陸續拍板並完成認證，新機拉貨正式進入高峰。

此外， GIS 已成功開發光學式屏下指紋辨識技術，目前包括三星、vivo 等非蘋大廠都已採用該技術，法人認為，而明年若蘋果採用，GIS 可望成為最大贏家。

智慧手機朝全螢幕發展，帶動觸控面板感測晶片 TDDI 需求大爆發，大型外資預測，TDDI 今年於智慧手機滲透率跨越 20%，明年更將挑戰 40%，台系相關業者中，包括聯詠、矽創、譜瑞和敦泰等為 IC 設計廠皆可望受惠。

公平會上周和高通公司就天價裁罰案達成合解，高通將在明年底前設立台灣營運及製造工程中心，是高通公司首度真正投資台灣。

成衣廠傳統旺季到，隨著出貨產品平均單價高、毛利提升下，相關廠商第 3 季營運可望延續第 2 季成長動能。

整體來看，法人指出，若指數可守穩月線 10970 點上，則周三台指期仍有機會彈上來撐在相對高檔結，惟 11100-11200 點為壓力區，隨著美中貿易戰越演越烈，上檔空間相當有限。