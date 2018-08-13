純粹個人理財？微軟執行長拋售1/3持股

微軟 (MSFT-US) 股價貼近高點記錄，連執行長 Satya Nadella 也心動？

根據一份監管文件，Satya Nadella 上週五 (10 日) 以 109.08 美元至 109.68 美元區間的價位賣掉了持有的微軟普通股 1/3，即 32.8 萬股，收益約在 3500 萬美元以上。

過去一年，微軟股價飆漲了 53% 之多，上週五收在 109 美元，而創紀錄的收盤高點則是在 7 月 25 日創下的 110.83 美元。

最新代理聲明指出，50 歲的 Nadella 在此回出售持股後，仍持有微軟 778596 普通股，截至 9 月 29 日，他還擁有 228 萬股額外的基準股票。根據規定，Nadella 必須持有基本薪資 15 倍的股票，他 2017 年的年薪基準是 145 萬美元，總報酬超過 2000 萬美元。

微軟發言人回應媒體提問，稱 Nadella 週五出售股票是基於個人財務規劃和多元化原因，「Satya 致力於持續締造公司的成功，他的持股量大大超過了微軟董事會訂下的持股要求。」

自 2014 年 2 月 Nadella 接任執行長以來，微軟股價翻升 3 倍，上一回 Nadella 出售股票是 2016 年的事，當時每股價值約 58 美元。