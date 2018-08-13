外媒：英特爾9代晶片有望10/1上市

外媒指出，英特爾 Intel (INTC-US) 將於 10 月推出最新的第 9 代處理器。雖然其 10nm (奈米) 架構的 Cannon Lake 晶片已延遲到 2019 年發布，但今年將更新現有 14nm 工藝的晶片款式。

據 Wccftech 報導，英特爾將在 10 月 1 日推出新的 Core i9、i7、和 i5 晶片，這些晶片將被冠以第 9 代處理器。

報導指出，英特爾的旗艦型處理器，也就是 Core i9-9900K 款式，預計將配備 8 核和 16 線程，速度為 3.6 GHz 至 4.7 GHz。

洩露的文件顯示，這將是第一款主流的 Core i9 處理器，並將包含 16 MB 的 L3 緩存和英特爾自家的 UHD 620 圖形晶片。此外，英特爾的第 9 代 Core i7 處理器也預計將配備 8 核 8 線程 (比目前的 6 核多)，Core i5 則配備 6 核和 6 線程。

此外，英特爾疑似將先推出解鎖的超頻處理器，明年初將推出更多的第 9 代處理器。

AMD 近期的 Ryzen 晶片也都配備了 8 核，但價格較親民，而有望降低價格的新英特爾晶片，也有機會搶奪這塊市場。

英特爾股價週五 (10 日) 收盤下跌 2.57% 來到 48.85 美元。

英特爾股價日線趨勢圖

如 10 月 1 日的發布日是準確的，那麼消費者應該會在今年底於各種機器上看到這些處理器。然而，目前英特爾的晶片將與超微 AMD (AMD-US) 近期推出的 Ryzen 晶片做對比。