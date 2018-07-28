美股盤後─英特爾與推特拖累科技股 Nasdaq大跌114點

英特爾與推特公布財報不佳，摧毀了經濟強勁成長的利多，美國股市週五下挫。

科技股連續第二天重跌。週四，科技股下跌逾 1.5%，臉書創史上最大單日跌幅。週五，英特爾與推特公布財報不佳，股價下跌。



道瓊工業平均指數收低 76.01 點或 0.30% 至 25451.06。

Nasdaq 指數收低 114.77 點或 1.46% 至 7737.42。

S&P 500 指數收低 18.62 點或 0.66% 至 2818.82。

費城半導體指數收低 6.18 點或 0.45% 至 1372.24。

美國商務部今日公布，第二季 GDP 成長 4.1%，符合預期，創 2014 年第三季以來最快成長速度。

分析師說，成長型企業，尤其科技業，已反應了獲利良好。但因公布的財報不佳，股價受到壓力。財報優於預期，帶來的利多也不如以往。

英特爾公布獲利優於預期，但股價下跌逾 8%。該公司宣布延後推出下一代晶片。推特公布獲利符合預期，但股價大跌逾 20%，因該公司公布月活躍用戶數下降。

臉書與蘋果股價分別下跌 0.8% 與 1.7%，隨英特爾與推特股價走低。

目前為止，逾 50% 的 S&P 500 企業已公布財報。根據 FactSet 機構數據顯示，其中 79.8% 獲利優於預期。

美國商務部公布美國經濟於第二季成長 4.1%，符合預期。近幾日，白宮官員已表示數據將會強勁。分析師說，談到經濟擴張，現在可能到了後期，但却不是最後一局。貿易戰開始構成壓力，但經濟基本面却持續強勁。

川普總統週五發布推文說，GDP 數據好極了。在稍後的記者會中，他說，以後 GDP 成長還會大幅高於 4.1%。