加大力度購買美國天然氣 歐洲這次來真的

8 月 9 日，歐盟表示正按此前簽訂的歐美協議購買更多的美國液化天然氣，但同時要求川普政府採取更多行動，來提高美國液化天然氣的價格競爭力。

歐盟主席容克在聲明中稱：

「歐盟已做好準備從美國進口更多的液化天然氣，如果價格更具競爭力，美國液化天然氣出口增長，可能會在歐盟天然氣供應中發揮越來越大的戰略作用。」

目前，在購買美國液化天然氣方面，歐洲國家遠遠落後於墨西哥，不過如今這種情況正在逐漸改變。

據彭博報導，歐盟委員會官員將於 8 月 20 日前往華盛頓，跟進此前容克和川普之間的能源協議：歐洲承諾進口更多美國液化天然氣以實現其進口多元化，並為液化天然氣基礎設施項目提供融資，還將建造更多進口液化天然氣的碼頭。

隨著美國頁岩氣變革走向世界，以及墨西哥灣沿岸出口設施的開通，歐盟在 2017 年從美國進口了 40 多種液化天然氣，總規模達 28 億立方米。

然而這也只是去年歐洲近 5500 億立方米天然氣需求中的一小部分。目前來說，俄羅斯仍是歐洲最大的天然氣供應國。官方統計數據顯示，歐盟 70% 的天然氣依賴於進口，其中 39％都來自於俄羅斯。

但近年來，歐洲地區自身油田枯竭，核電站和煤電站退役，對燃料但需求不斷增加。

歐盟氣候行動和能源專員 Miguel AriasCañete 認為，歐盟自產天然氣下降速度快於預期，同時煤電廠正在逐步淘汰。此時，多樣化是確保歐盟天然氣供應安全的重要因素。因此，從美國增加進口價格有競爭力的液化天然氣是受歡迎的。

液化天然氣有限公司 CEO Greg Vesey 周三在紐約接受採訪時也表示，在布蘭特原油期貨於今年早些時候飆升至 3 年半的高位之後，歐洲買家就開始密切關注美國天然氣。

目前，美國是世界上最大的天然氣生產國，該國的天然氣產量每年超過 6870 億立方米，占了世界天然氣總產量的 20.4%。

『新聞來源／華爾街見聞』