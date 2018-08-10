環球晶撐腰 中美晶第二季保持「盈面」 單季EPS 1.7元

中美晶 (5483) 公布第二季財報，合併營收 173.08 億元，毛利率 28.1%，營益率 19.7%，歸屬於母公司的稅後淨利 9.88 億元，每股稅後盈餘 1.7 元，其中半導體子公司環球晶圓 (6488) 第二季歸屬於母公司的稅後淨利 34.99 億元，每股稅後盈餘 8 元。中國公布削減新一年度太陽能補助，第二季多晶矽晶圓報價聞聲慘跌，有環球晶為後盾，中美晶為太陽能族群「極少數」有賺錢的公司，第二季本業維持獲利局面，營業利益 34.07 億元，歸屬於母公司的稅後淨利 9.88 億元，每股稅後盈餘 1.7 元。



中美晶上半年合併營收為 342 億元，較去年同期成長 23.9%，本業營業淨利 67.37 億元，較去年同期大幅增長 245.9%，歸屬於母公司的稅後淨利為 17.01 億元，每股稅後盈餘 2.93 元，去年同期每股稅後虧損 0.48 元，環球晶上半年合併營收為 282.78 億元，占中美晶營收的八成以上，每股稅後盈餘 14.36 元。