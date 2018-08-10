力達Q2純益季增近14% 上半年EPS 3.94元

空壓機製造廠力達 (4552-TW) 今 (10) 日公布第 2 季稅後純益為 2.1 億元，季增 13.9%，年減 9.9%，每股純益 2.1 元，累計上半年稅後純益 3.94 億元，每股純益 3.94 元。力達指出，新設主機廠已投入量產，而投資新闢工業園區也正式動工。

力達上半年稅後純益 3.94 億元，年減 7.54%。

力達第 2 季營收為 21.54 億元，，季增 14.11%，年增 8.39%，毛利率 23.71%，季減 0.19 個百分點，年減 0.5 個百分點，稅後純益為 2.1 億元，季增 13.9%，年減 9.9%，每股純益為 2.1 元；累計 1-6 月營收 40.41 億元，毛利率為 23.8%，年減 0.53 個百分點，稅後純益 3.94 億元，年減 7.54%，每股純益為 3.94 元。

力達投資設立自製螺桿主機自製計畫於今年 3 月設備正式到位後，正式於 7 月底展開部分型號之量產自製；公司預計在螺桿壓縮機主機進入量產 2 年後，將可 100% 完全取代外購，可望有效提升螺桿空壓機銷售毛利率向上挺升。

另外，力達於 5 月通過的新建新力達園區廠房投資案，也於 8 月初正式動工，未來整合後將全力發展高階節能高效型之螺桿壓縮機，以提升公司營運目標及業務規模。

面對近期中美貿易戰加徵關稅範圍及程度擴大，力達表示，公司持續觀察國際情勢動態，以因應行業總體變化，惟貿易戰對於中國整體經濟的影響程度仍持續發酵，公司也對中國內需市場存著審慎觀望的角度，並持續加快螺桿主機的自製及拓展產品多樣化，逐步落實以提升高階通用型空壓機的占比，提升獲利能力及覆蓋率。