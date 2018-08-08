環球晶Q2每股大賺8元 上半年賺贏去年全年

全球第三大矽晶圓供應商環球晶圓 (6488) 受惠矽晶圓供給吃緊、報價持續上揚，今年第二季單季每股淨利高達 8 元，再創單季獲利新高，展望後續，隨旺季到來，加上報價續揚，接下來的表現還會更好。環球晶圓公佈第二季財務報告，合併營收 143.68 億元，營業毛利 53.13 億元，營業淨利 41.25 億元，歸屬於母公司的稅後淨利 34.99 億元，再創單季獲利新高，第二季每股淨利更高達 8 元。營運表現方面，環球晶圓第二季營業利益率為 28.7%，稅後純益率為 24.4%。與去年同期相比，合併營收增 28.2%，營業淨利大幅增加 142.0%，歸屬於母公司的稅後淨利更鉅幅成長 170.7%。



環球晶圓今年上半年累計合併營收為 282.78 億元，較去年同期成長 29.8%，營業毛利 103.64 億元，較去年同期大幅成長 112.5%，營業淨利 80.49 億元，較去年同期大幅增長 190.1%，歸屬於母公司的稅後淨利為 62.79 億元，較去年同期鉅幅成長 282.5%，上半年每股淨利 14.36 元，不單較去年同期大幅增加 10.19 元，並已超越了 2017 年全年每股淨利的 12.68 元。



此外，環球晶圓的美國子公司 GlobiTech Inc 於美國時間 8 月 6 日的董事會通過為改善電力供應系統及增加生產擴充彈性，擬投入美金 5,920 萬元 (約新台幣 18 億元) 自建備載用之天然氣發電站及擴增無塵室空間。GlobiTech 位於美國德州，是環球晶圓百分百持有的子公司，於 2008 年被環球晶圓的母公司中美矽晶收購後，至今已成為全球矽晶圓產業 8 吋 (含以下) 最大的磊晶圓製造廠。



近二年其高端產品銷售持續滿檔，客戶需求非常熱絡，然卻經常受到當地電力供應系統不穩定而影響生產排程所困擾，為徹底解決電力穩定供應的問題，此次決議自建天然氣發電站作為備載電力。同時因車用、感測器、能源管理、電力電子等元件終端市場需求不墬，8 吋磊晶片持續供不應求，為增加未來 8 吋先進製程產品的擴充彈性，此次同步通過無塵室空間的擴充案。



環球晶圓表示，全球矽晶圓市場出現前所未有的多產品多領域同時快速成長現象，需求成長不僅只有量的成長，還有產品規格與應用領域的快速迭代! 環球晶圓將繼續投入研發 8 吋晶圓的更前沿製程，並供應更多先進 8 吋矽晶圓產品，支持蓬勃發展的汽車電子、工業應用、感測器、電力電子和物聯網等終端市場。



全球 8 吋矽晶圓市場的需求呈現活躍再起態勢，根據 SEMI 協會的調查報告，來自於微機電、電源管理、RF 射頻、類比和分離式元件等的強勁需求，8 吋半導體晶圓製造廠從 2017 年的 194 個晶圓廠，至 2022 年將增加到 203 個晶圓廠，月產能市場需求將增加至少 60 萬片以上。依據 SEMI 旗下的 SMG 組織公佈今年第二季全球矽晶圓製造商市場的最新統計報告，環球晶圓的市佔比為 18％，是全球第三大矽晶圓供應商；在 8 吋 (含以下) 矽晶圓的市佔比為 24%，更是全球第一大供應商。



半導體市場居於健康成長的產業榮景，環球晶圓營收屢創新高，截至今年第二季，已經連續十季營收成長！下半年更將進入半導體市場的產業旺季。展望未來，來自於車用電子、5G、記憶體、物聯網、AI 人工智慧、行動裝置、高速運算等應用領域的成長動能，環球晶圓今年的訂單滿載，海內外各廠皆持續滿產能生產，今年的營收預期將超越顛峰再創歷史新高! 營運成果可望豐碩亮麗再造成長動能！

