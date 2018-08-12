土耳其陷經濟風暴 若里拉跌勢不止 歐洲與其他新興市場先遭殃

土耳其正處貨幣全面崩盤的危機之中，面對嚴重的新興市場貨幣崩盤，沒有跡象表明政府有應對計畫。

土耳其總統 Tayyip Erdogan 則一再提陰謀論，呼籲民眾團結一致，強調西方造成了里拉暴跌。他呼籲民眾將手裡的歐元、美元和黃金換成里拉，「我們將會成為這場經濟戰的贏家」。

這場危機有可能使這個世界第 18 大經濟體陷入破產，甚至蔓延到歐洲及新興市場。

土耳其里拉週五跌幅高達 22%，跌幅降至 17%，延續了本週以來貨幣衝擊。自今年年初以來，里拉已下挫近 40%，週末報 6.47 兌 1 美元。若以 Erdogan 6 月重新掌權以來，則貶值近 30%。

Erdogan 持續反對升息，認為應該保持在最低限度，因為這是一種剝削工具，使窮人變窮，富人更富裕。

美國總統川普在週五宣布，美國將增加對土耳其鋼鐵和鋁進口的關稅。關稅本身很小，影響了約 10 億美元 (8.75 億歐元) 貿易，但重創了市場對原本就對脆弱的土耳其經濟更缺乏信心。

激發這次災情的導火線是在土耳其被判入獄的美國牧師 Andrew Brunson 等人，美國一直認為這個案件沒有可靠的證據支持，要求土方放人，並在里拉暴跌之後繼續施壓。在此之前，華盛頓已宣布制裁土耳其司法和內政部，凍結他們在美國財產，並規定美國公民不得與他們有生意上的往來。

一些土耳其政治人物希望通過談判解決問題。土耳其貿易部長 Ruhsar Pekcan 就喊話川普，希望在談判桌上解決。

里拉陷入危機除了政治因素，經濟也正遭打擊。德國聯邦貿易與投資署土耳其代表 Necip Bagoglu 認為，人人都知道，土耳其現在只有總統說了算，這打擊了市場信心。他拒絕靠升息應對通膨，這種做法違背經濟規律。

里拉的暴跌目前最可能先衝擊到的是歐洲，歐洲央行對歐元區銀行業的土耳其曝險感到擔憂。這些銀行主要集中在西班牙、法國和義大利，其中，法國巴黎銀行、義大利裕信銀行、西班牙對外銀行，是直接被點名的三家銀行。由於外國貸款占土耳其銀行資產的 40%，如果里拉跌勢不能止住，很可能造成對外債務違約，西班牙、法國和義大利將因此蒙受重大損失。