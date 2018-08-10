里拉崩跌別擔心 土耳其總統：我們有我們的上帝

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌；對此，土耳其總統 Tayyip Erdogan 呼籲其人民，別太擔憂，「他們有他們的美元，我們有我們的人民、我們的上帝。」

週五，里拉一度重貶逾 13%，至 1 美元兌 6.30 里拉；台北時間週五 (10 日) 晚間 7 點 26 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 7.55%，至 5.96。

美元兌土耳其里拉上揚 7.55%。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國對土耳其的制裁，肇因於土耳其指控 1 名美國牧師 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；美國總統川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被 Tayyip Erdogan 拒絕。

8 月 1 日，美國財政部祭出制裁措施，凍結土國司法、內政部長受美國管轄的財產及權益，並禁止美國公民、企業，與兩人從事任何貿易、資金往來。

8 月 3 日，美國財政部「加碼」，宣布重審土國進口商品免稅措施，此舉將對價值達 17 億美元的土耳其出口商品，造成影響。

上述制裁實施後，里拉崩跌約 8%；2018 年以來，里拉兌美元已重貶超過 30%。

Erdogan 週四公開呼籲土耳其人民，別理美國，「他們有他們的美元，我們有我們的人民、我們的上帝。」

Erdogan 稱，「我們努力工作，看看 16 年前的我們，再看看現在的我們。」

在里拉狂貶的情況下，市場所期盼的，是央行出手干預，但自稱「利率之敵」的 Erdogan 極度厭惡升息，導致央行不敢擅自行動。