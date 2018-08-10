【華冠投顧】OTC破年線 先看三天風險期

華冠投顧 范振鴻 分析師

天提醒的兩個漲價族群，特別是 Mosfet 概念股昨天特別點名的 5299 杰力、6435 大中、8261 富鼎，三檔標的有兩檔打到跌停，一檔跌 5%，可見近期漲價族群都別碰比較好，而被動原件更慘，一直放利多一直跌，2327 國巨、2492 華新科大跌 9%，6173 信昌電大跌 8%，而且最慘的是 2327 國巨融資還在增加，這個就算有反彈也都是賣點，而國巨今天剛好跌到半年線了，或許有機會發揮支撐作用進行反彈，但是強烈不建議搶反彈，而近期很明顯的選股難度大增，建議大家如果選不到好標的，不如就少做多看，錢放口袋不會跑掉。

#盤勢分析

昨天有說到該攻未攻的狀況，今天量縮修正到月線支撐，小時線也剛好收在 10983，但盤中有破就是短線多頭浪破壞確定，接下來預期就是走盤整以盤待跌，並期待月線支撐能否發揮作用了，而 OTC 從日線觀察則是跌破年線及 08/02 低點 148.79 確立，若下周布林通道不能守住，就要留意有持續往下修正的風險，操作方面則建議降低持股水位，以不超過 6 成為原則並守好 SOP。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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