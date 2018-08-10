【豐銀投顧】結算前後，居高思危

◆盤勢分析

今天已經是週五，下週三台指期就要結算了。這個時候外資賣超其實也沒有多少，期貨的多單也還有 55837 口，因此在這個情況下要說盤會直接翻空，應該沒有多少人會相信。不過筆者認為下週還是要注意一下，這是因為如果把除權息的點數加回去的話，5 日線與月線的正乖離已經不小了，另一方面則是完全相反的概念。台股的除權息已經完成 88% 了，受到除權息影響的因素已經不高了，指數不會再失真。如此一來，指數就很容易在結算前後拉回。若是如此，那麼這二天盤勢的弱勢就可以解釋了。

然而我們的看法，其實也不過是在指數上，個股的操作還是可以選出好股票操作。例如我們前幾天暗示的遊戲類股，其實就是 6180 橘子，不過投資人不要再追高了，利多已經實現，筆者要說的只是，有些個股其實不難抓出他的財報會不會好。以遊戲類股來說，暑假是旺季，所以在暑假過後就不難猜出其財報應該會有好的表現。這些都只是經驗而已，並沒有什麼難的。只是最近被動元件的弱勢讓大家膽顫心驚，到底何時會止跌？其實國巨為首的被動元件股要判斷底部並不困難，就是等融資趕減少，融資減少後法人才會進場，因為融資如果打死不退，籌碼就無法沉澱下來。法人或其他大戶也不會進場，所以手中沒有這股票的人，千萬別抄底。

再回過頭來說指數，下週三之前其實指數還是會有上攻的空間，很多人會認為今天四午的美國道瓊期好像跌不少，但早上台股就已經預先反映了，因此除非今晚美股跌更深，否則台股下週一不見得會再跌。但下週結算之後，這一波的多頭反彈也接近 500 點左右，若加上除權息，恐怕不只。短線漲幅已大，真的不適合再追高，筆者建議還是要逢高開始調節比較洽當。

豐銀投顧 李世新 分析師