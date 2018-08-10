亞馬遜計劃為員工開內部診所 先在西雅圖試點

美國媒體 CNBC 報導，亞馬遜正討論，在西雅圖總部開設初級保健診所。據悉，該公司早期計劃是聘請少數醫生在今年晚些時候為一批甄選出的員工開設一個試點診所，然後到 2019 年初擴展到更多員工身上。

美國醫療費用昂貴，讓不少美國公司苦不堪言。亞馬遜於今年年初公布了其降低美國醫療成本的雄心。

今年一月，亞馬遜聯合巴菲特旗下的波克夏海瑟威和摩根大通在美國成立了一家合資醫保公司，來為各自的員工提供更高質量更便宜的醫保。不久前，這三家公司任命 Atul Gawande 作為其合資公司的新 CEO，初級醫療將是他工作的重點。

亞馬遜 CEO 貝佐斯當時表示，三家公司的終極目標是「降低醫療經濟負擔，同時提高員工和他們家人的治療效果。」 摩根大通 CEO Jamie Dimon 也表示，這項合作最終可能擴大，惠及所有美國人。

此前，亞馬遜曾計劃將其診所外包，並讓供應商參與其中。但據一位知情人士透露，亞馬遜最終決定在其公司內部開設診所，包括 Crossover Health 和 One Medical 在內的醫療提供商將為其他公司提供現場或附近醫療服務。

亞馬遜此舉也與蘋果公司不謀而合。就在亞馬遜聯手摩根大通和巴菲特之後，今年 2 月，蘋果公司也為其員工及家屬開設了健康診所，名為 AC Wellness Network。該診所目前已經僱傭了 40 多人。

據 CNBC 報導，Comcast 風險投資公司的健康投資人 Michael Yang 認為，亞馬遜可能會先利用當地診所創建一個原型，然後將其擴展到員工基礎之外。Yang 指出，亞馬遜此前的很多新點子就是在員工身上試點後再推廣的。Yang 補充，診所面臨的一個重要問題就是，亞馬遜是否會將診所提供給成千上萬的倉庫工人，畢竟他們與公司的高薪工程師和銷售人員有著非常不同的醫療需求。