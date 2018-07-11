前蘋果員工涉竊取「自駕車」技術 投奔中國小鵬汽車

根據法律文件，美國當局指控一名前蘋果 (AAPL-US) 員工竊取蘋果內部的商業機密。將自駕車相關文件下載到個人的筆記型電腦後試圖返回中國。

《彭博社》報導，張曉郎 (Xiaolang Zhang) 曾參與蘋果秘密的自動駕駛汽車項目。 張在 4 月份時請辭離開蘋果，聲稱將為中國的電動汽車公司小鵬汽車工作。 根據文件記載，他在離開公司之前將超過 40GB 的蘋果知識產權複製到他妻子的筆記本電腦上。他於 7 月 7 日在聖荷西國際機場通過安檢預備登機時遭到逮捕。

據控訴內容，作為蘋果自動駕駛汽車開發團隊的硬體工程師，張被授予登入機密公司數據庫的權限。在他休完陪產假後，他於四月向蘋果表明要回到中國，並將在小鵬公司工作。之後，蘋果員工發現他曾大量搜尋資料庫機密文件並曾在假期內進入蘋果公司。

根據調查內容，張向聯邦調查局承認曾將蘋果無人駕駛技術文件下載到妻子的筆記本電腦中，以便繼續使用這些文件。內容指稱，張的大部分的網絡活動「包括大量的搜索和有針對性地從各種機密資料庫內下載大量資訊」。檢察官指控，張下載的內容包含工程原理圖、技術手冊和報告。

張的案例顯露出中國公司仍可透過一些方式來獲得美國公司的知識產權。

美國財政部有計劃加強對中國在美國敏感產業的投資的審查。知情人士表示，打擊行動主要是針對中國新能源汽車、機器人和航空航天業的投資，川普政府認為這對國家安全和經濟利益將構成威脅。

蘋果公司發言人 Tom Neumayr 在一封電子郵件中說道：「蘋果非常重視保密和我們的知識產權。」 「我們正在就這個問題與當局合作，並將盡一切可能確保該員工和其他相關人員對他們的行為負起責任。」