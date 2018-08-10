振樺電併購效益增 上半年EPS 4.02元 獲利年增逾四成

振樺電 (8114) 併購績效增，上季營收獲利向前邁進，單季營收 24.51 億元，季增 9.6%，年增 1 倍，稅後 1.9 億元，季增 18.95%，年增 25%，EPS 2.15 元。其中，單季營業利益 2.05 億元，季增達 25%，較去年同期略減 1.44%，回到歷史高檔，寫下歷史第三高紀錄，毛利率略降至逾 32%，營益率回升至逾 8%，匯兌收益超過 6 千萬元。



累計該公司上半年營收來到 46.88 億元，年增 101% 創高，毛利率近 33%，營業利益 3.68 億元，年減 6.4%，營益率近 8%，稅後 3.49 億元，年增達 43.6%，EPS 突破 4 元，達 4.02 元。



振樺電指出，第二季毛利率較首季逾 33% 略降，主因為主要受 KIOSK 單一公共事業專案之一次性客戶指定供應鏈零件瑕疵的影響，致使該專案利潤低於正常水準；不過，如就市場策略而言，該專案具有重要指標意義，有助未來拓展美國智慧城市自助服務平台商機。



而上季營益率則由首季的 7.32% 谷底回升至逾 8%，則是管理發揮績效，費用控管得宜所致。



就今年上半年各事業部表現，振樺電指出，POS 營收及獲利能力均維持穩定；IPC 已回復成長動能，且毛利顯著提升；KIOSK 則受單一專案影響，毛利低於往常水準；然此專案將於第三季影響數大幅縮小，並加上供應鏈整合初見成效，未來集團毛利率將逐季走揚。