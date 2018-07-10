振樺電北美運籌中心成立 明年業績展望向上 股價百元保衛戰暫告守穩

振樺電 (8114) 併購瑞傳，打造 O2O 物聯網平台，整併效益下半年可望初步浮現成效。該公司指出，今年北美運籌中心業已成立，統合北美各子公司產品與銷售能量，預計在第四季就會有初步成效，並為明年北美營收維持高成長提供基礎。此外，因著重 O2O 新零售及 IoT 基礎建設領域，原屬瑞傳旗下的瑞利軍工因其主要營業為軍工及重工領域，已非集團合併子公司，因此首季以換股方式交換發展博弈的瑞豐彩富，對瑞利軍工的持股從 24.23% 降至 19.13%，上季已剔除認列合併營收。振樺電指出，以前年業績來看，瑞利軍工營收影響數為 6 億元，但振樺電上季業績仍然創高。



振樺電去年七月中旬宣布併入瑞傳時，給出一年的整併時間目標，希望一年後能見到整併成效。如今一年時間即將屆滿，振樺電股價一度面臨百元保衛戰，較之前 200 元高點呈現腰斬，不過，隨著 6 月業績公告，該公司以單季創歷史新高的姿態，繳出初步成績單。



振樺電首度針對業績發出新聞稿，除說明上季在少了瑞利軍工的貢獻下業績仍逆勢創高的原因，也對後市展望提出看法。該公司指出，集團第一階段的供應鏈整合以及產銷結構的調整已見到成果，瑞傳營收、毛利率均有顯著增長，因此樂觀看待下半年營收獲利表現。



此外，就集團區域市場整合的角度來看，北美運籌中心 (NACO) 今年已經正式成立，將成為統合北美各子公司產品與營銷能量的關鍵角色，該公司期望此一統整效益能在第四季見到，並為明年北美市場營收維持高成長提供基礎。至於集團將以其在印度市場的深厚基礎及市占率，整合瑞傳產品線進軍當地 IoT 基礎建設龐大商機，預計於 2019 年逐步發酵。



該公司週二 (10 日) 反應業績利多開高走高，盤中最高達 111.5 元價位，上漲 5.2% 或 5.5 元。