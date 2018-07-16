整併瑞傳效益顯 業績成長轉趨明朗 振樺電多頭點火 股價攻漲停

台端點銷售電腦 (POS) 品牌大廠振樺電 (8114) 全資併購瑞傳歷經一年的調整，成效初步浮現，第二季業績創高，下半年還有高峰，近日訂出 6.2 元股息將在 8/8 除息，公司派偏多，股價從百元谷底仰攻，週一 (16 日) 更數度攻上漲停大關。振樺電近兩年連續併購美商 KIOSK 與台 IPC 大廠瑞傳，金額分別超過 30 億元與 50 億元，都創下當時 IPC 業界的併購規模紀錄。振樺電總經理陳茂強指出，與瑞傳整併約一年可產生效益，如今一年時間已屆，振樺電繳出成績單，第二季業績刷新紀錄，預料獲利也攻高。



而在此期間，振樺電股價從最高 209 元一路下滑，至近日最低來到 105 元價位，面臨百元大關保衛戰，然隨著優於市場預期的 6 月業績公佈後，振樺電股價展開反攻，加上下半年成長性看好，第四季業績將續創歷史新高紀錄，今年百億營收大關在望，營運否極泰來。



此外，振樺電今年預計配發 6.2 元現金股利，股息殖利率超過 5%，上週四 (12 日) 董事會訂 8/8 除息，隨著業績成長逐漸明朗，也有利於多頭點火。該股週一收在 120.5 元，漲逾 8%。