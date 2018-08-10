熱愛海洋守護海龜的人

【撰文．攝影｜行遍天下】 小琉球最幸福的就是海洋及海龜陪伴，藉由傳遞幸福激起大家環保意識！

來自台北的芃芃與蘇淮，島居資歷２年半。熱愛海洋的兩人，也因海而結緣。2010 年在澎湖將軍島上打工換宿的芃芃認識了潛水教練蘇淮，兩人後來還一起去了澳洲打工度假。圍繞著海洋生活的兩人，也見識到了人類毀滅海洋生態的威力，於是成立了「島人」社群，並選擇了小琉球為作為基地，開了島上第一間書店，以海洋與環境為主題，並致力海龜保育推廣。

愛護海洋與海龜們一起快樂的生活

利用潛水教學與書店經營的閒暇，兩人就在海裡展開他們的田野調查，而主角正是「海龜」！芃芃興奮地指著牆上明信片說：「這隻是住在花瓶岩的吃貨姐，因為她非常地貪吃。每一隻海龜透過臉部花紋是可辨識的，於是我們觀察、拍照，為每一隻海龜寫故事。」蘇淮表示：「我曾經目睹海龜痛苦地從肛門排泄出塑膠袋，當下實在是既氣憤又悲傷。」於是他們與島上青年自發性地發起淨灘，除了海灘上的，也會開船揹著氣瓶潛入海中清理海底垃圾。小琉球讓他們感到最幸福的事就是有海洋及海龜陪伴的生活，也希望藉由將這樣的幸福傳遞出去，激起大家的環保意識！

除了海洋、環境主題的書籍，還有許多海龜小商品

適合帶小朋友一起體驗海洋環境教育的獨立書店

小島停琉

角落的免費商店希望大家可以學習愛物惜物的精神

地址｜屏東縣琉球鄉中正路 255-1 號

電話｜0936-237-586

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島人。Islander :https://www.facebook.com/islander.taiwan/

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時間｜14:00∼21:00

備註｜所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 8 月

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