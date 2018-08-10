大摩：港銀最快9月加P 喊進銀行股 避開地產股

花旗等港銀先後調漲抵押貸款利率。摩根士丹利估計，港銀最快會於美國下一次升息後，上調最優惠利率 (P)，約 12 年來首次，重申偏好大型銀行股，但同時警告加息利空本地地產股氣氛，建議避開發展商股。

市場普遍認為美國 9 月勢必再度升息；按照摩根士丹利預期，香港最快將於 9 月升息消息刺激本地銀行股，恒生 (0011-HK) 昨 (9) 日再創上市新高，中銀香港 (2388-HK) 重登逾 2 個月高位。

大摩進一步指出，由於預期 P 即將上調，屆時將進一步打擊本地地產股氣氛，坦言即使估值吸引，亦會避開發展商股，反而更偏好依靠寫字樓及零售商鋪的本地收租股。

財資界對後市利率走勢看法分歧。香港經濟日報引述星展香港財資市場部 (大中華) 董事總經理王良享表示，港銀仍須視乎港匯及資金流向等因素，預料最快 9 月底升息，並預期將會由龍頭行牽頭，畢竟調整 P 的影響較大。

不過，恒生經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊升認為，香港的短期拆款利率持續低企，銀行體系結餘仍維持逾千億元水準，預計港銀或延至今年底才加 P．

此外，港匯繼續挨近 7.85 弱方兌換保證，連日低見 7.8499，財資界估計與最近港元拆款利率 (Hibor) 偏軟，刺激更多套利交易有關。