〈財報〉丘鈦科技7月鏡頭銷售年增32% 瑞信喊目標價4.6元

丘鈦科技 (1478-HK)7 月攝像頭模組銷售量年增 32.3%，瑞信給予該股目標價港幣 4.6 元。丘鈦科技今 (10) 日開盤大漲 14.58%，截至發稿，報港幣 6.17 元，上漲 7.118%。

圖：新浪財經

丘鈦科技發佈 2018 年 7 月主營產品銷售數據，800 萬圖元及以下攝像頭模組為 1201.7 萬件，年增 18.8%，月減 2.9%。1000 萬圖元及以上攝像頭模組為 1113.2 萬件，年增 50.9%，月增 58.5%。

攝像頭模組銷售數量合計 2314.9 萬件，年增 32.3%，月增 19.4%。指紋識別模組為 963.9 萬件，年增 69.5%，月增 8.5%。

公告指出，攝像頭模組產品銷售數量同比增加主要由於客戶產品專案週期，以及 3D 結構光模組進入大批量生產等因素所致。

此外，指紋識別模組產品銷售數量月增和年增分別約 8.5% 和約 69.5%，主要由於集團於電容式指紋識別模組的市佔率上升以及屏下指紋識別模組進入大批量生產出貨所致。

瑞信發表研究報告，指丘鈦科技 7 月銷售數據對該股有正面影響，但中期業績前維持審慎看法。

瑞信表示，雖然市場關注丘鈦科技客戶組合及毛利率面臨壓力，但公司 1000 萬圖元及以上攝像頭模組產品銷售占比，由 2017 年 7 月的 45% 及今年上半年的 40%，升至今年 7 月的 48%，屬正面因素。

該行給予丘鈦科技「跑輸大市」評級，目標價港幣 4.6 元。