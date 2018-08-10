〈財報〉阿里全面改造大潤發 高鑫零售上半年小賺

阿里巴巴 (BABA-US) 投資大潤發深度改造大半年，大潤發控股母公司高鑫零售 (6808-HK) 公佈 2018 年中期業績，截至 2018 年 6 月 30 日，高鑫零售共取得營業額人民幣 540.60 億元，基本與上年同期持平；公司權益股東應佔溢利為人民幣 17.58 億元，較上年同期微增 0.1%。

高鑫零售昨 (9) 日股價跌 2.66%，收報港幣 9.5 元。

高鑫零售股價

高鑫零售在與阿里巴巴集團組成戰略聯盟後，各項業務合作紛紛落地。如在大賣場內引進網路熱門產品，擴充了產品銷售品類。同時，淘鮮達專案的發展及自淘寶 APP 取得的額外流量也使得大賣場輻射範圍變廣。

不過，伴隨新業務的推進，高鑫零售的運營成本也有所增加。2018 年上半年，高鑫零售的營運成本為人民幣 97.20 億元，年增 5%。營運成本增長主要由於門店數目增加及 O2O 業務發展所致，該等項目需增聘新員工。

財報顯示，阿里與高鑫零售的合作落地已不斷深入。截至 2018 年 6 月底，已有 165 家高鑫零售實體店推出淘鮮達項目，涵蓋全國 17 個省份及直轄市範圍內的 93 座城市。淘鮮達為零售商提供線上線下整合的解決方案，消費者在指定門店周邊三公里內的訂單可享受 1 小時內配送到家服務。

供應鏈方面，除不少天貓商品落地大潤發門店銷售外，高鑫零售還已開始與盒馬鮮生聯合採購。目前，華東所有大潤發門店內都已推出盒馬鮮生自有品牌「日日鮮」及「帝皇鮮」食品，涉及蔬菜、肉品及海鮮品類，此外，包括海鮮、肉品、烘焙食品、即食食品以及即煮食品等項目也在籌備中，將作為未來聯合採購的商品。

值得注意的是，大潤發於去年初開始啟動的 B2B 業務也取得了不錯的業績增長。據悉，2018 年上半年，大潤發 B2B 業務產生的營業額達到人民幣 25 億元，占貨品銷售總額逾 4%，並超過該業務 2017 年全年的營業額。高鑫零售預期 B2B 業務今年的銷售額將相較去年成長 1 倍。

回顧期內，大潤發 B2B 業務註冊會員人數約為 40 萬名，提供 1.8 萬個品項，其中快速消費品及生鮮食品各占銷售額的 78% 及 19%。

2018 年上半年，高鑫零售共新開 11 家大潤發門店。截至 6 月 30 日，高鑫零售在全國共有 472 家綜合性大賣場，其中約 8% 位於一線城市，17% 位於二線城市，45% 位於三線城市，22% 位於四線城市，8% 位於五線城市。