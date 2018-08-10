美元指數由跌轉升 人民幣中間價報6.8395下調78點



美元指數由跌轉升，人民幣中間價報 6.8395 ，上一交易日中間價報 6.8317，下調 78 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.8283。

美元指數由跌轉升

因美國經濟強勁預期，且美國生產者物價整體上漲，美元指數上漲。美國上週首次申請失業救濟人數減少 6 千人至 21.3 萬人，市場預期為 22 萬人。首申失業救濟人數下滑，表明美國就業市場繼續表現良好。波動性更小的首申失業救濟人數四周均值下降 500 人至 21.425 萬人，為 5 月中旬以來最低。不過，鑑於特朗普政府推行貿易保護主義政策並上調進口關稅，已經有報告稱一些公司正在裁員或是計劃裁員。

分析人士認為，美元指數在 95 上方難有大的突破，其過去兩個月已多次試探該 “水位”，結果均震盪回落，預計美元需要新的刺激因素才能從近期高位上漲。目前投資者正等待週五將出爐的美國 7 月消費者物價報告，根據路透調查，市場預計核心 CPI 將上漲 0.2%。

人民幣匯率企穩態勢將延續

中國最新公佈的 7 月通脹數據對匯市影響不大，不過近期監管政策給市場拋出 “定心丸”，疊加 7 月外貿數據向好驗證經濟企穩，外匯儲備超預期並實現兩連增，市場對人民幣匯率企穩的信心明顯提升。

中信證券固收首席分析師明明指出，當前中美利差持續收窄，後期 “穩外儲” 與“穩匯率”的平衡仍有一定的壓力。不過人民幣匯率逐漸接近底部，宏觀審慎管理繼續發揮重要作用。

申万宏源證券指出，中美經濟基本面和貨幣政策的分化決定了人民幣匯率短期仍有一定壓力，但隨著下半年去國內槓桿節奏更為穩妥有度，積極財政、基建補缺、擴大開放、穩定預期等對沖性安排的逐步落地，加上匯率政策的轉向，預計人民幣匯率繼續貶值的空間已經不大。

余永定： 人民幣匯率不存在大幅貶值基礎宜儘早完成匯率改革

“除非在極端情況下，央行沒有必要干預外匯市場。即使人民幣匯率破 7，我也不認為央行非要干預外匯市場不可。” 近日，中國社科院學部委員余永定接受第一財經記者採訪時表示，所謂不干預是指不逆勢而動，即不要在人民幣因為基本面的某種組合而處於升值或貶值通道之時，反其道而行之。

余永定稱，以中國目前的形勢，人民幣很難出現大幅度貶值的情況。除資本管理外，匯率貶值是抑制資本外流、平衡國際收支的一種重要工具，“其他國家都在廣泛使用這個工具，我們沒有理由對這個重要工具棄而不用”。

余永定認為，匯率實現自由浮動目前的時機很好，宜盡快完成匯率改革。