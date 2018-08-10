紐約匯市—貿易戰支撐美元上漲 紐元領跌G10 盧布貶至2年低點

週四 (9 日) 交易，投資者認為全球貿易緊張氣氛有利美元，加上美國經濟強勁，可持續支撐美元，美元兌多數主要貨幣上漲，但交易清淡。

美元兌新興市場貨幣的漲幅更明顯，因中美貿易摩擦升溫，對出口導向的經濟體會產生更大衝擊。

分析師認為，美元在新興市場貿易戰中占上風，關稅或許真的能縮減美國貿易赤字。美國初次請領失業救濟金人數報告優於預期，加上生產者物價上升，也有助美元守住漲幅。

紐元兌美元大跌，投資者以行動回應紐西蘭央行 (RBNZ) 鴿派訊息。

紐西蘭央行對其政策展望採更為寬鬆的立場，且維持利率在 1.75% 不變，使紐元成為交易時間 G10 表現最糟糕的貨幣。

RBC 首席外匯策略師 Adam Cole 表示，「RBNZ 維持利率不變，這大致符合預期，但他們還調降了現金利率預期，如今預計 2020 年第三季才會展開首次升息，這比先前預期的時間整整晚了一年。記者會上，央行長 Orr 再說一次，利率下一步趨勢可能往上或向下。」這是說，Orr 對紐約兌美元匯率走向溫和持正面態度，認為現在接近合理價格。

紐元兌美元自前一日的 0.6747 美元下降至 0.6622 美元，根據 FactSet，已觸及 29 個月以來低點 (2016 年 3 月後低點)。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 95.444，本週漲幅邁向 0.3%。

歐元兌美元相較走疲，自 1.1610 美元下降至 1.1545 美元，達 5 月以來最低水準。

因美國恐加重制裁俄羅斯，俄羅斯盧布兌美元繼前日 3.3% 跌幅後，週四繼續走跌 3% 以上，貶至 2 年低點，根據 FactSet，本月迄今跌幅已超過 6%，今年迄今盧布兌美元已下跌 13.5%。

美元兌盧布自週三的 65.602 盧布上升至 66.553 盧布。

受無協議脫歐擔憂拖累的英鎊，英鎊兌美元在觸及一年低點後，週四英鎊稍微站穩腳步，根據 FactSet，英鎊兌美元匯率變動不大，僅下降 0.2% 至 1.2815 美元。