華航今起實施庫藏股 每股買回價格介於9-14元 擬買回5萬張

隨著桃園市機師職業工會日前發起罷工投票取得罷工權，機師工會喊出將於中秋節附近罷工，華航 (2610) 昨(9)日董事會通過將實施庫藏股，預計今 (10) 日起到 10 月 9 日止，以每股 9~14 元價格，買回 5 萬張，預計買回金額上限為 9.35 億元。此外，華航也預計發行國內無擔保普通公司債，發行總額不超過 80 億元。華航表示，此次買回庫藏股目的是為維護公司信用及股東權益；而此次買回股份占發行股份比率 0.91%。



華航先前因桃園市空服員工會宣布要罷工，股價曾跌破 10 元票面價，之後股價歷經一段時間後，終於回到票面價以上；近期股價於 6 月再度跌破 10 元票面價，擔憂罷工事件衝擊投資者信心，加上第三季旺季有利業績表現，華航宣布實施庫藏股。



而以過去經驗來看，2016 年華航空服員罷工 2 日，根據統計，共有 477 團、9 千多名旅客受到影響，全台約 300 家旅行業者受害，華航營業損失初估 3 億元，賠償旅客以及旅行社業者損失及所衍生各項支出，推估 2 億元。



而 2015 年華航機師曾醞釀發動罷工，當時華航同意機師訴求而加薪，2016 年空服員發動罷工，調升外站津貼，接著地勤跟進要求加薪，從 2015 至 2017 年華航累計人事成本支出增加約 54 億元。根據資料顯示，華航 2014 年人事成本佔總成本約 10.26%，2017 年已攀升至 15.23%。



以華航機師今年提出飛行 12 小時以上一律派遣 4 人為例，若華航同意，約需增加 40 名機師，以每人年薪 500 萬元計算，一年需額外增加 2 億元。至於保障工時方面，若照工會版本，一年要增加 6 億元。加上機師罷工等於是顆不定時的未爆彈，在未實施前，除將影響消費者擔心何時引爆，恐將導致消費者轉向外籍航空購票，衝擊華航營收及商譽。為穩住投資者信心，華航決定實施庫藏股。

