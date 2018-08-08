華航盼與機師工會就合理訴求獲共識 爭議訴求再協商

桃園市機師職業工會罷工投票昨 (7) 日宣布投票結果過半，取得對華航 (2610) 及長榮航 (2618) 的罷工權，華航表示，予以尊重，但仍盼工會以旅客權益與公司發展為念，勿走向實質罷工，對於機師工會 28 條訴求，部分已有共識，盼工會不要堅持包裹式談判，堅持資方照單全收，只要不影響飛安及行政管理，華航將以開放態度務實協商。華航指出，機師工會記者會所指華航散發虛假資訊的求戰姿態，顯非事實，華航一直敞開大門，從未拒絕協商，28 項訴求中航務部分，包括飛時疲勞管理、外籍機師訓練限制、ACM 派遣、不按 FOQA 飛行計劃處分，都是現行規定高於民航法規，或已有申訴管道，或涉及修法，將與工會再行協調。省油獎勵部分，華航與工會想法一致，只要避免違反飛航計畫與安全意識的高風險省油作為，華航將獎勵機師自提可行方案。

華航認為，改善待遇部分，工會所提包括新進副駕駛員工票升級商務艙、第 13 個月改為全薪、辛勞度差異加給、保障飛時，及額外多給 30 天有薪病假，都屬勞方單方面訴求改變勞動條件，在現今航空業高度競爭下，公司必須考慮成本避免經營危機，也要考慮其餘部門員工感受，勞方應給予更多彈性空間。

對於工會希望放寬酒測標準及檢測方式，華航仍堅持呼氣酒測零檢出，至於工會成員解雇否決權、主管票選、雙向互評，將導致企業內權責混亂，希望工會與華航洽談其他替代方案，華航強調，華航是全體華航人的華航，是台灣的華航，是為廣大乘客服務的華航，盼工會珍惜社會對機師的普遍觀感及乘客權益，敞開胸懷與華航取得共識。