[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/09 107/08/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.53140 10.53010 0.00130 0.01235 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.05190 10.07100 -0.01910 -0.18965 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.05180 10.07080 -0.01900 -0.18866 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.00430 10.02710 -0.02280 -0.22738 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.00410 10.02690 -0.02280 -0.22739 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.33430 9.35120 -0.01690 -0.18073 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.59830 9.61490 -0.01660 -0.17265 中國信託台灣活力基金 15.47000 15.48000 -0.01000 -0.06460 中國信託台灣優勢基金 18.20000 18.18000 0.02000 0.11001 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85130 9.84760 0.00370 0.03757 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25700 9.25350 0.00350 0.03782 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26000 10.25490 0.00510 0.04973 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.60800 9.60320 0.00480 0.04998 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.52080 10.52570 -0.00490 -0.04655 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.18480 9.18910 -0.00430 -0.04679 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03830 11.06250 -0.02420 -0.21876 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96350 9.98530 -0.02180 -0.21832 中國信託智能運動基金-台幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98400 10.98380 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.49610 9.50610 -0.01000 -0.10520 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.18170 9.19130 -0.00960 -0.10445 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.64020 9.64950 -0.00930 -0.09638 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.31660 9.32560 -0.00900 -0.09651 中國信託精穩基金 18.58190 18.58050 0.00140 0.00753 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 65.93000 66.37000 -0.44000 -0.66295 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.02840 39.12690 -0.09850 -0.25174 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.96000 18.19000 -0.23000 -1.26443 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38950 11.38850 0.00100 0.00878 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51050 10.51760 -0.00710 -0.06751 元大上證50基金 28.49000 27.79000 0.70000 2.51889 元大大中華TMT基金-人民幣 11.64000 11.85000 -0.21000 -1.77215 元大大中華TMT基金-新台幣 10.38000 10.58000 -0.20000 -1.89036 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765 元大大中華價值指數基金-美元 12.88800 12.84300 0.04500 0.35039 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.27200 17.21500 0.05700 0.33111 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.49900 10.64100 -0.14200 -1.33446 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.10500 10.25000 -0.14500 -1.41463 元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 3.01000 -0.02000 -0.66445 元大中國平衡基金-新台幣 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.28780 46.18820 0.09960 0.21564 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48840 10.47790 0.01050 0.10021 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.72650 9.71680 0.00970 0.09983 元大中國機會債券基金-新台幣 9.65660 9.65420 0.00240 0.02486 元大巴西指數基金 5.77700 5.89400 -0.11700 -1.98507 元大巴菲特基金 29.85000 30.00000 -0.15000 -0.50000 元大日經225基金 28.43000 28.48000 -0.05000 -0.17556 元大台商收成基金 25.01000 25.12000 -0.11000 -0.43790 元大台灣50單日反向1倍基金 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 元大台灣50單日正向2倍基金 40.58000 40.74000 -0.16000 -0.39273 元大台灣中型100基金 34.56000 34.74000 -0.18000 -0.51813 元大台灣加權股價指數基金 26.03200 26.11400 -0.08200 -0.31401 元大台灣卓越50基金 86.04000 86.30000 -0.26000 -0.30127 元大台灣金融基金 18.09000 18.12000 -0.03000 -0.16556 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.48000 32.53000 -0.05000 -0.15370 元大台灣高股息基金 27.61000 27.73000 -0.12000 -0.43274 元大台灣電子科技基金 37.72000 37.83000 -0.11000 -0.29077 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 元大全球ETF穩健組合基金 14.85000 14.88000 -0.03000 -0.20161 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.57000 13.60000 -0.03000 -0.22059 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 元大全球不動產證券化基金-美元 12.60800 12.62900 -0.02100 -0.16628 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.81000 6.76000 0.05000 0.73964 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.65000 -0.03000 -0.45113 元大全球股票入息基金-美元配息 9.74700 9.75200 -0.00500 -0.05127 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.74000 13.76000 -0.02000 -0.14535 元大全球農業商機基金 17.59000 17.53000 0.06000 0.34227 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 元大印尼指數基金 8.86600 8.84200 0.02400 0.27143 元大印度指數基金 10.42700 10.35800 0.06900 0.66615 元大印度基金 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913 元大多多基金 20.25000 20.31000 -0.06000 -0.29542 元大多福基金 58.09000 58.13000 -0.04000 -0.06881 元大亞太成長基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59170 8.59220 -0.00050 -0.00582 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09500 7.09550 -0.00050 -0.00705 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.80000 9.76900 0.03100 0.31733 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.12300 10.10700 0.01600 0.15831 元大卓越基金 51.01000 51.27000 -0.26000 -0.50712 元大店頭基金 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 元大泛歐成長基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25800 10.25750 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52860 9.52500 0.00360 0.03780 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.46060 31.48400 -0.02340 -0.07432 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.55080 37.58220 -0.03140 -0.08355 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.30190 19.30790 -0.00600 -0.03108 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.68610 18.68190 0.00420 0.02248 元大美國政府7至10年期債券基金 38.35200 38.37370 -0.02170 -0.05655 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.04010 20.44680 -0.40670 -1.98906 元大高科技基金 20.93000 21.13000 -0.20000 -0.94652 元大得利貨幣市場基金 16.25050 16.25030 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97970 11.97950 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.98000 14.13000 -0.15000 -1.06157 元大華夏中小基金 7.39000 7.56000 -0.17000 -2.24868 元大新中國基金-人民幣 9.62000 9.78000 -0.16000 -1.63599 元大新中國基金-美元 9.08700 9.25100 -0.16400 -1.77278 元大新中國基金-新台幣 8.98000 9.15000 -0.17000 -1.85792 元大新主流基金 28.17000 28.25000 -0.08000 -0.28319 元大新東協平衡基金-美元 9.53700 9.49200 0.04500 0.47408 元大新東協平衡基金-新台幣 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.49410 10.43990 0.05420 0.51916 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.80400 9.75910 0.04490 0.46008 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.40310 10.35720 0.04590 0.44317 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.10430 9.06410 0.04020 0.44351 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.82970 9.82770 0.00200 0.02035 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46140 9.45940 0.00200 0.02114 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90870 9.90820 0.00050 0.00505 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.54010 9.53970 0.00040 0.00419 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.57760 9.57640 0.00120 0.01253 元大新興亞洲基金 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.15520 9.13430 0.02090 0.22881 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.92760 8.90720 0.02040 0.22903 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.34010 9.32030 0.01980 0.21244 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.10740 9.08810 0.01930 0.21237 元大萬泰貨幣市場基金 15.09860 15.09840 0.00020 0.00132 元大經貿基金 41.17000 41.33000 -0.16000 -0.38713 元大實質多重資產基金-人民幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 元大實質多重資產基金-美元 9.04000 9.02700 0.01300 0.14401 元大實質多重資產基金-新台幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 元大滬深300單日反向1倍基金 15.59000 16.00000 -0.41000 -2.56250 元大滬深300單日正向2倍基金 13.80000 13.08000 0.72000 5.50459 元大摩臺基金 39.87000 40.02000 -0.15000 -0.37481 元大標普500基金 26.29000 26.32000 -0.03000 -0.11398 元大標普500單日反向1倍基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716 元大標普500單日正向2倍基金 34.86000 34.98000 -0.12000 -0.34305 元大標智滬深300基金 16.39000 16.07000 0.32000 1.99129 元大歐洲50基金 25.11000 25.19000 -0.08000 -0.31759 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.64880 9.65670 -0.00790 -0.08181 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17610 10.17570 0.00040 0.00393 元大績效基金 58.30000 58.45000 -0.15000 -0.25663 元大韓國KOSPI200基金 22.43000 22.36000 0.07000 0.31306 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.78000 15.85000 -0.07000 -0.44164 日盛上選基金 36.29000 36.51000 -0.22000 -0.60257 日盛小而美基金 19.23000 19.17000 0.06000 0.31299 日盛中國內需動力基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62240 11.62980 -0.00740 -0.06363 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78140 9.78750 -0.00610 -0.06232 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64570 11.63610 0.00960 0.08250 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.79500 9.78690 0.00810 0.08276 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56470 10.55750 0.00720 0.06820 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.87060 8.86450 0.00610 0.06881 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.67000 10.80000 -0.13000 -1.20370 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 日盛日盛基金 14.36000 14.41000 -0.05000 -0.34698 日盛目標收益組合基金(美元) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 日盛全球抗暖化基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.12720 10.12390 0.00330 0.03260 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.54340 9.54030 0.00310 0.03249 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.93770 9.93550 0.00220 0.02214 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36710 9.36500 0.00210 0.02242 日盛全球新興債券基金A 10.69490 10.68220 0.01270 0.11889 日盛全球新興債券基金B 8.32660 8.31680 0.00980 0.11783 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41750 2.42040 -0.00290 -0.11981 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68610 1.68810 -0.00200 -0.11848 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36600 0.36550 0.00050 0.13680 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25600 0.25570 0.00030 0.11732 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.14150 12.12910 0.01240 0.10223 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35680 8.34820 0.00860 0.10302 日盛亞洲機會基金 7.17000 7.22000 -0.05000 -0.69252 日盛首選基金 18.09000 18.12000 -0.03000 -0.16556 日盛高科技基金 19.67000 19.78000 -0.11000 -0.55612 日盛貨幣市場基金 14.76650 14.76630 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.98000 42.08000 -0.10000 -0.23764 日盛精選五虎基金 39.03000 39.04000 -0.01000 -0.02561 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48170 13.48160 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 34.04000 34.18000 -0.14000 -0.40960 台新MSCI中國基金 20.73000 20.74000 -0.01000 -0.04822 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.45000 17.59000 -0.14000 -0.79591 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.46000 23.10000 0.36000 1.55844 台新大眾貨幣市場基金 14.15820 14.15800 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.41240 10.40910 0.00330 0.03170 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55720 10.55990 -0.00270 -0.02557 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06720 10.07150 -0.00430 -0.04269 台新中國通基金 46.97000 46.87000 0.10000 0.21336 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47250 0.48220 -0.00970 -2.01161 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.44300 14.74300 -0.30000 -2.03486 台新中國精選中小基金-美元 0.35570 0.36120 -0.00550 -1.52270 台新中國精選中小基金-新台幣 10.89000 11.06000 -0.17000 -1.53707 台新主流基金 24.47000 24.40000 0.07000 0.28689 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.09000 20.18000 -0.09000 -0.44599 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66070 0.66330 -0.00260 -0.39198 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.03000 15.10000 -0.07000 -0.46358 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49310 0.49510 -0.00200 -0.40396 台新台灣中小基金 36.83000 36.67000 0.16000 0.43632 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.98320 9.94850 0.03470 0.34880 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31140 9.28450 0.02690 0.28973 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.39640 10.36630 0.03010 0.29036 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.46320 10.46240 0.00080 0.00765 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25540 11.25460 0.00080 0.00711 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 台新印度基金 16.62000 16.50000 0.12000 0.72727 台新亞美短期債券基金 10.90770 10.91230 -0.00460 -0.04215 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59520 8.58590 0.00930 0.10832 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28660 0.28630 0.00030 0.10479 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.88450 11.87180 0.01270 0.10698 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39080 0.39030 0.00050 0.12811 台新真吉利貨幣市場基金 11.08870 11.08860 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.57490 30.49660 0.07830 0.25675 台新智慧生活基金-美元 10.46300 10.45130 0.01170 0.11195 台新智慧生活基金-新台幣 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.57640 8.58900 -0.01260 -0.14670 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.70310 8.71730 -0.01420 -0.16289 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.17380 9.18730 -0.01350 -0.14694 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31760 9.33280 -0.01520 -0.16287 台新新興市場債券基金(A類型) 10.65890 10.69620 -0.03730 -0.34872 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34340 0.34460 -0.00120 -0.34823 台新新興市場債券基金(B類型) 7.98510 8.01300 -0.02790 -0.34818 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27080 0.27170 -0.00090 -0.33125 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.55000 5.56000 -0.01000 -0.17986 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.91000 20.92000 -0.01000 -0.04780 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.87700 10.86100 0.01600 0.14732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 21.15000 21.21000 -0.06000 -0.28289 未來資產全球大消費基金 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79090 11.78970 0.00120 0.01018 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55790 9.55690 0.00100 0.01046 未來資產亞洲新富基金 20.51000 20.57000 -0.06000 -0.29169 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56340 12.56330 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 13.12000 13.17000 -0.05000 -0.37965 未來資產新興市場債券基金A 8.75810 8.76300 -0.00490 -0.05592 未來資產新興市場債券基金B 6.69250 6.69620 -0.00370 -0.05526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.08630 11.08550 0.00080 0.00722 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86340 9.84650 0.01690 0.17163 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.35070 9.35580 -0.00510 -0.05451 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59330 10.59890 -0.00560 -0.05284 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.94250 7.93330 0.00920 0.11597 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06000 9.04930 0.01070 0.11824 永豐中小基金 56.75000 56.63000 0.12000 0.21190 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77440 1.77350 0.00090 0.05075 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33610 2.33490 0.00120 0.05139 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.06440 8.04710 0.01730 0.21498 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.30140 10.27930 0.02210 0.21500 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.92000 4.97000 -0.05000 -1.00604 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.05000 22.24000 -0.19000 -0.85432 永豐主流品牌基金 18.21000 18.25000 -0.04000 -0.21918 永豐永豐基金 38.11000 38.01000 0.10000 0.26309 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.98340 9.99540 -0.01200 -0.12006 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98200 9.99390 -0.01190 -0.11907 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.94240 9.95580 -0.01340 -0.13459 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.94210 9.95550 -0.01340 -0.13460 永豐亞洲民生消費基金 11.31000 11.40000 -0.09000 -0.78947 永豐南非幣2021保本基金 12.92580 12.92360 0.00220 0.01702 永豐高科技基金 25.76000 25.89000 -0.13000 -0.50212 永豐貨幣市場基金 13.87970 13.87960 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13330 2.13830 -0.00500 -0.23383 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51340 2.51930 -0.00590 -0.23419 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81210 7.81770 -0.00560 -0.07163 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.44370 10.45120 -0.00750 -0.07176 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16210 7.17240 -0.01030 -0.14361 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98410 10.99990 -0.01580 -0.14364 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.41000 7.49000 -0.08000 -1.06809 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.97000 17.16000 -0.19000 -1.10723 永豐臺灣加權ETF基金 56.84000 57.04000 -0.20000 -0.35063 永豐領航科技基金 41.93000 42.32000 -0.39000 -0.92155 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.60000 11.52000 0.08000 0.69444 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.22000 11.15000 0.07000 0.62780 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 永豐趨勢平衡基金 48.34000 48.40000 -0.06000 -0.12397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.55510 11.55410 0.00100 0.00865 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.44880 9.44410 0.00470 0.04977 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70110 9.69610 0.00500 0.05157 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.45920 9.45650 0.00270 0.02855 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.63050 9.62770 0.00280 0.02908 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.47050 9.46470 0.00580 0.06128 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.85210 9.84610 0.00600 0.06094 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.44390 9.44100 0.00290 0.03072 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.69290 9.68980 0.00310 0.03199 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.59000 10.72000 -0.13000 -1.21269 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.35000 9.48000 -0.13000 -1.37131 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.02000 10.15000 -0.13000 -1.28079 兆豐國際中小基金 16.54000 16.58000 -0.04000 -0.24125 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.95000 14.11000 -0.16000 -1.13395 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.48000 18.70000 -0.22000 -1.17647 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.41000 18.63000 -0.22000 -1.18089 兆豐國際生命科學基金 16.48000 16.51000 -0.03000 -0.18171 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.40870 10.42260 -0.01390 -0.13336 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.67380 10.68670 -0.01290 -0.12071 兆豐國際全球基金 32.09000 32.13000 -0.04000 -0.12449 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26320 10.26270 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.98110 9.97730 0.00380 0.03809 兆豐國際國民基金 23.47000 23.48000 -0.01000 -0.04259 兆豐國際第一基金 13.79000 13.87000 -0.08000 -0.57678 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02090 10.00880 0.01210 0.12089 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97800 7.96830 0.00970 0.12173 兆豐國際萬全基金 21.30000 21.40000 -0.10000 -0.46729 兆豐國際電子基金 26.82000 26.97000 -0.15000 -0.55617 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.97000 23.05000 -0.08000 -0.34707 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.14000 16.10000 0.04000 0.24845 兆豐國際豐台灣基金 33.63000 33.56000 0.07000 0.20858 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49970 12.49960 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15360 11.15830 -0.00470 -0.04212 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.00380 12.00460 -0.00080 -0.00666 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78180 10.78520 -0.00340 -0.03152 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.55380 11.55510 -0.00130 -0.01125 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15650 8.15990 -0.00340 -0.04167 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.49920 9.50150 -0.00230 -0.02421 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05830 9.06120 -0.00290 -0.03200 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.99240 8.99370 -0.00130 -0.01445 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.33380 9.33670 -0.00290 -0.03106 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 合庫全球新興市場基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 合庫貨幣市場基金 10.12760 10.12740 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.53570 9.54520 -0.00950 -0.09953 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.79920 9.80810 -0.00890 -0.09074 合庫新興多重收益基金A類型 10.09540 10.10530 -0.00990 -0.09797 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.54380 11.55320 -0.00940 -0.08136 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.46970 13.47010 -0.00040 -0.00297 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.86790 8.87740 -0.00950 -0.10701 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.53340 9.54200 -0.00860 -0.09013 合庫新興多重收益基金B類型 7.93800 7.94580 -0.00780 -0.09817 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.83970 8.84680 -0.00710 -0.08026 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.05770 10.05780 -0.00010 -0.00099 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96540 10.96480 0.00060 0.00547 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96130 9.92370 0.03760 0.37889 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74420 9.70900 0.03520 0.36255 安聯中國東協基金 15.61000 15.56000 0.05000 0.32134 安聯中國策略基金 13.57000 13.82000 -0.25000 -1.80897 安聯中華新思路基金-人民幣 13.88000 14.03000 -0.15000 -1.06914 安聯中華新思路基金-美元 13.01000 13.10000 -0.09000 -0.68702 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.12000 12.21000 -0.09000 -0.73710 安聯台灣大壩基金 28.99000 29.08000 -0.09000 -0.30949 安聯台灣科技基金 48.72000 49.03000 -0.31000 -0.63227 安聯台灣貨幣市場基金 12.48880 12.48870 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.14000 32.22000 -0.08000 -0.24829 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15370 10.15730 -0.00360 -0.03544 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10370 15.10990 -0.00620 -0.04103 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67250 9.67650 -0.00400 -0.04134 安聯四季成長組合基金-美元 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36930 12.38970 -0.02040 -0.16465 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.17370 10.17650 -0.00280 -0.02751 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28650 12.29050 -0.00400 -0.03255 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54070 9.54220 -0.00150 -0.01572 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38690 9.38950 -0.00260 -0.02769 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06450 9.06750 -0.00300 -0.03309 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07970 12.09180 -0.01210 -0.10007 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.99320 10.99110 0.00210 0.01911 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.65840 0.00160 0.01501 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95940 8.95790 0.00150 0.01674 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74460 8.74300 0.00160 0.01830 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45380 8.45260 0.00120 0.01420 安聯全球人口趨勢基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.32000 37.69000 -0.37000 -0.98169 安聯全球油礦金趨勢基金 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 安聯全球計量平衡基金 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02890 12.03060 -0.00170 -0.01413 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42770 10.42920 -0.00150 -0.01438 安聯全球新興市場基金 17.81000 17.83000 -0.02000 -0.11217 安聯全球農金趨勢基金 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 安聯全球綠能趨勢基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 23.62000 23.63000 -0.01000 -0.04232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.04230 10.04040 0.00190 0.01892 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79890 9.79710 0.00180 0.01837 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.65440 83.51250 0.14190 0.16991 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.44110 12.42420 0.01690 0.13602 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.62080 65.51430 0.10650 0.16256 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.67790 9.66470 0.01320 0.13658 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57420 2.57180 0.00240 0.09332 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44000 10.43810 0.00190 0.01820 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19120 2.18850 0.00270 0.12337 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.66480 8.66310 0.00170 0.01962 宏利台灣動力基金 33.33000 33.46000 -0.13000 -0.38852 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.27690 10.28160 -0.00470 -0.04571 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00990 10.01620 -0.00630 -0.06290 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.09570 8.09940 -0.00370 -0.04568 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.03550 8.04030 -0.00480 -0.05970 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 宏利全球債券組合基金 13.06300 13.06330 -0.00030 -0.00230 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78400 2.78340 0.00060 0.02156 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73110 11.73070 0.00040 0.00341 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70200 8.70180 0.00020 0.00230 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43280 2.43040 0.00240 0.09875 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.88780 10.88830 -0.00050 -0.00459 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.91080 3.92510 -0.01430 -0.36432 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63160 0.63390 -0.00230 -0.36283 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.27000 18.33000 -0.06000 -0.32733 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80740 11.80820 -0.00080 -0.00677 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.50600 10.50900 -0.00300 -0.02855 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17960 10.18350 -0.00390 -0.03830 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.97660 8.97750 -0.00090 -0.01003 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56610 8.56850 -0.00240 -0.02801 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47300 8.47620 -0.00320 -0.03775 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.52410 8.53470 -0.01060 -0.12420 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78430 2.78960 -0.00530 -0.18999 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40400 0.40490 -0.00090 -0.22228 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.26010 12.28700 -0.02690 -0.21893 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92160 0.92360 -0.00200 -0.21654 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.45480 7.47110 -0.01630 -0.21817 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06300 2.06700 -0.00400 -0.19352 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29670 0.29740 -0.00070 -0.23537 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.13890 9.15900 -0.02010 -0.21946 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33380 0.33450 -0.00070 -0.20927 宏利萬利貨幣市場基金 13.63930 13.63920 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.69000 2.68000 0.01000 0.37313 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 宏利臺灣股息收益基金 29.05000 29.11000 -0.06000 -0.20611 宏利澳幣保本基金 12.05430 12.04440 0.00990 0.08220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.18050 10.16460 0.01590 0.15643 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50750 9.49910 0.00840 0.08843 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.87340 8.86700 0.00640 0.07218 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55430 10.54670 0.00760 0.07206 貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.93220 12.93210 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.20000 27.30000 -0.10000 -0.36630 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20570 11.20580 -0.00010 -0.00089 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84970 9.85560 -0.00590 -0.05986 保德信大中華基金-人民幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 保德信大中華基金-美元 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 保德信大中華基金-新台幣 28.65000 28.75000 -0.10000 -0.34783 保德信中小型股基金 48.77000 48.89000 -0.12000 -0.24545 保德信中國中小基金-人民幣 8.99000 9.15000 -0.16000 -1.74863 保德信中國中小基金-美元 8.72000 8.88000 -0.16000 -1.80180 保德信中國中小基金-新臺幣 8.35000 8.51000 -0.16000 -1.88014 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.11830 9.18390 -0.06560 -0.71429 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.17510 9.24070 -0.06560 -0.70990 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.24690 9.31270 -0.06580 -0.70656 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.95720 10.02800 -0.07080 -0.70602 保德信中國品牌基金-人民幣 8.66000 8.81000 -0.15000 -1.70261 保德信中國品牌基金-美元 8.64000 8.78000 -0.14000 -1.59453 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.36000 9.52000 -0.16000 -1.68067 保德信台商全方位基金 37.14000 37.17000 -0.03000 -0.08071 保德信全球中小基金 30.46000 30.56000 -0.10000 -0.32723 保德信全球消費商機基金 18.50000 18.55000 -0.05000 -0.26954 保德信全球基礎建設基金 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 保德信全球資源基金 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096 保德信全球醫療生化基金-美元 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.62000 33.54000 0.08000 0.23852 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.84440 9.84940 -0.00500 -0.05076 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62830 10.63380 -0.00550 -0.05172 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27720 9.28360 -0.00640 -0.06894 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00170 10.00850 -0.00680 -0.06794 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25620 8.26100 -0.00480 -0.05810 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84230 10.84860 -0.00630 -0.05807 保德信亞太基金 21.78000 21.73000 0.05000 0.23010 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.52270 8.52070 0.00200 0.02347 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24600 11.24330 0.00270 0.02401 保德信店頭市場基金 35.36000 35.52000 -0.16000 -0.45045 保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.14000 -0.11000 -1.54062 保德信金平衡基金 30.57000 30.64000 -0.07000 -0.22846 保德信金滿意基金 44.20000 44.41000 -0.21000 -0.47287 保德信科技島基金 27.38000 27.50000 -0.12000 -0.43636 保德信高成長基金 96.34000 97.02000 -0.68000 -0.70089 保德信第一基金 27.50000 27.64000 -0.14000 -0.50651 保德信貨幣市場基金 15.76500 15.76480 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65270 10.65830 -0.00560 -0.05254 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75150 10.75900 -0.00750 -0.06971 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89930 10.90600 -0.00670 -0.06143 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.30000 10.30800 -0.00800 -0.07761 保德信新世紀基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.09080 8.10090 -0.01010 -0.12468 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87900 10.89250 -0.01350 -0.12394 保德信新興趨勢組合基金 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455 保德信瑞騰基金 15.54380 15.54330 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77110 9.78830 -0.01720 -0.17572 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00000 10.01700 -0.01700 -0.16971 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70980 9.72650 -0.01670 -0.17170 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81880 9.83620 -0.01740 -0.17690 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94260 9.95400 -0.01140 -0.11453 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94260 9.95390 -0.01130 -0.11352 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77640 9.79350 -0.01710 -0.17461 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77930 9.79640 -0.01710 -0.17455 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.05610 10.07370 -0.01760 -0.17471 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.10860 10.11890 -0.01030 -0.10179 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10800 10.11860 -0.01060 -0.10476 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.97450 9.99080 -0.01630 -0.16315 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.97450 9.99080 -0.01630 -0.16315 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.70780 9.72850 -0.02070 -0.21278 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.53920 9.56420 -0.02500 -0.26139 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95430 1.95170 0.00260 0.13322 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66120 2.65760 0.00360 0.13546 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29440 0.29420 0.00020 0.06798 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43520 0.43490 0.00030 0.06898 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41400 8.40830 0.00570 0.06779 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.66560 11.65750 0.00810 0.06948 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50620 9.50260 0.00360 0.03788 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63230 11.62800 0.00430 0.03698 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62400 8.62620 -0.00220 -0.02550 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57640 10.57900 -0.00260 -0.02458 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16320 10.18930 -0.02610 -0.25615 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08380 10.10920 -0.02540 -0.25126 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09470 10.11050 -0.01580 -0.15627 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65520 10.67190 -0.01670 -0.15649 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00550 10.02070 -0.01520 -0.15169 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80560 9.82010 -0.01450 -0.14766 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10960 10.12440 -0.01480 -0.14618 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78020 9.79430 -0.01410 -0.14396 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98190 9.99590 -0.01400 -0.14006 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.68370 10.70220 -0.01850 -0.17286 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.26160 6.27910 -0.01750 -0.27870 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.74890 10.77880 -0.02990 -0.27740 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64760 11.64750 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.37000 20.36000 0.01000 0.04912 施羅德樂活中小基金-I類型 4642.22000 4640.24000 1.98000 0.04267 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.24130 10.27320 -0.03190 -0.31052 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.27580 11.30870 -0.03290 -0.29093 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.52170 10.55300 -0.03130 -0.29660 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.11040 9.13880 -0.02840 -0.31076 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.55320 9.58120 -0.02800 -0.29224 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.36390 9.39180 -0.02790 -0.29707 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.44160 10.47410 -0.03250 -0.31029 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.01140 11.04360 -0.03220 -0.29157 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.95410 10.98670 -0.03260 -0.29672 柏瑞五國金勢力建設基金 6.55000 6.60000 -0.05000 -0.75758 柏瑞巨人基金 13.45000 13.39000 0.06000 0.44810 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65190 13.65180 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.33000 16.35000 -0.02000 -0.12232 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.51390 13.52820 -0.01430 -0.10571 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89400 11.90410 -0.01010 -0.08484 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.50460 12.51660 -0.01200 -0.09587 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.92120 8.93060 -0.00940 -0.10526 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81000 6.81720 -0.00720 -0.10562 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.81390 8.82140 -0.00750 -0.08502 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45050 8.45530 -0.00480 -0.05677 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.80870 10.81900 -0.01030 -0.09520 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35640 8.35970 -0.00330 -0.03948 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.07040 12.08060 -0.01020 -0.08443 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.70740 11.71980 -0.01240 -0.10580 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77030 11.77700 -0.00670 -0.05689 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.38310 11.39400 -0.01090 -0.09566 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02460 9.03410 -0.00950 -0.10516 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.84800 9.85640 -0.00840 -0.08522 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.65910 9.66450 -0.00540 -0.05587 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.61320 9.62230 -0.00910 -0.09457 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.44590 9.44960 -0.00370 -0.03916 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.27030 10.26410 0.00620 0.06040 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14210 10.13400 0.00810 0.07993 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02740 10.02040 0.00700 0.06986 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10810 10.10080 0.00730 0.07227 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02440 10.01840 0.00600 0.05989 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.83230 9.82450 0.00780 0.07939 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.78370 9.77680 0.00690 0.07058 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.86490 9.85790 0.00700 0.07101 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.25120 10.24500 0.00620 0.06052 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14210 10.13400 0.00810 0.07993 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02740 10.02040 0.00700 0.06986 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10820 10.10100 0.00720 0.07128 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02440 10.01840 0.00600 0.05989 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.83240 9.82460 0.00780 0.07939 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.78370 9.77690 0.00680 0.06955 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.86500 9.85790 0.00710 0.07202 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68210 10.66080 0.02130 0.19980 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88030 11.85410 0.02620 0.22102 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.28870 11.26510 0.02360 0.20950 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.06710 9.04900 0.01810 0.20002 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77350 9.75200 0.02150 0.22047 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.63800 9.61790 0.02010 0.20899 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39450 10.37380 0.02070 0.19954 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.06190 11.03750 0.02440 0.22106 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90610 10.88330 0.02280 0.20950 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.06730 9.04930 0.01800 0.19891 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77390 9.75240 0.02150 0.22046 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.63840 9.61830 0.02010 0.20898 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 柏瑞拉丁美洲基金 9.65000 9.78000 -0.13000 -1.32924 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.39510 11.39830 -0.00320 -0.02807 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46570 7.46780 -0.00210 -0.02812 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.44580 11.45380 -0.00800 -0.06985 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.11620 11.12200 -0.00580 -0.05215 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.23760 10.24360 -0.00600 -0.05857 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.38930 8.39520 -0.00590 -0.07028 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44720 9.45210 -0.00490 -0.05184 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.47220 9.47790 -0.00570 -0.06014 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.69320 10.69880 -0.00560 -0.05234 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05150 10.05850 -0.00700 -0.06959 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.22090 10.22690 -0.00600 -0.05867 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78740 9.79250 -0.00510 -0.05208 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.06460 9.07100 -0.00640 -0.07055 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93380 8.93580 -0.00200 -0.02238 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.49650 9.50210 -0.00560 -0.05893 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.93100 11.95750 -0.02650 -0.22162 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.40500 11.42840 -0.02340 -0.20475 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.83190 10.85480 -0.02290 -0.21097 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.11350 7.12930 -0.01580 -0.22162 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91310 8.93140 -0.01830 -0.20490 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.52120 9.54130 -0.02010 -0.21066 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.25600 10.27880 -0.02280 -0.22182 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84920 10.87210 -0.02290 -0.21063 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64630 9.66600 -0.01970 -0.20381 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.07120 9.09130 -0.02010 -0.22109 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.72400 9.74450 -0.02050 -0.21038 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19850 11.19000 0.00850 0.07596 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.78070 11.76940 0.01130 0.09601 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.80840 10.79920 0.00920 0.08519 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.15680 9.14980 0.00700 0.07650 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69890 9.68960 0.00930 0.09598 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.69140 9.68320 0.00820 0.08468 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.10390 11.09320 0.01070 0.09646 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99150 9.98390 0.00760 0.07612 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.29880 10.29000 0.00880 0.08552 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.52380 9.51660 0.00720 0.07566 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.31070 9.30360 0.00710 0.07631 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91950 9.91000 0.00950 0.09586 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.45250 9.44450 0.00800 0.08471 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.43000 18.44000 -0.01000 -0.05423 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.27000 17.27000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.93520 12.94860 -0.01340 -0.10349 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.85210 10.84690 0.00520 0.04794 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.77830 11.77370 0.00460 0.03907 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.37020 12.35730 0.01290 0.10439 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.29280 11.28700 0.00580 0.05139 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.87110 9.86640 0.00470 0.04764 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.40970 10.40560 0.00410 0.03940 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.29930 10.28850 0.01080 0.10497 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.29590 10.29070 0.00520 0.05053 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.01220 10.00740 0.00480 0.04796 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.20430 10.20030 0.00400 0.03921 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.86090 11.84850 0.01240 0.10465 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.23660 10.23140 0.00520 0.05082 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.73000 14.45000 0.28000 1.93772 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.05000 26.06000 -1.01000 -3.87567 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.07130 4.09040 -0.01910 -0.46695 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.27000 18.37000 -0.10000 -0.54437 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.68980 0.69340 -0.00360 -0.51918 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65170 0.65520 -0.00350 -0.53419 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19040 2.18700 0.00340 0.15546 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65130 9.64330 0.00800 0.08296 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.19390 8.18710 0.00680 0.08306 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31650 0.31620 0.00030 0.09488 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.48910 11.48810 0.00100 0.00870 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67960 1.68040 -0.00080 -0.04761 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94650 9.95600 -0.00950 -0.09542 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32980 0.33010 -0.00030 -0.09088 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.29430 4.34710 -0.05280 -1.21460 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.26000 19.51000 -0.25000 -1.28139 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62380 0.63190 -0.00810 -1.28185 國泰中港台基金人民幣級別 3.14730 3.19860 -0.05130 -1.60383 國泰中港台基金台幣級別 14.12000 14.36000 -0.24000 -1.67131 國泰中港台基金美元級別 0.46290 0.47070 -0.00780 -1.65711 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.76000 27.77000 -0.01000 -0.03601 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.57000 36.59000 -0.02000 -0.05466 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.30880 10.30910 -0.00030 -0.00291 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.30890 10.30930 -0.00040 -0.00388 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.30920 10.30960 -0.00040 -0.00388 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33640 0.33630 0.00010 0.02974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33640 0.33640 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33640 0.33640 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.47340 2.47460 -0.00120 -0.04849 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36270 0.36310 -0.00040 -0.11016 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49060 0.49170 -0.00110 -0.22371 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46900 0.47070 -0.00170 -0.36116 國泰全球資源基金台幣級別 5.92000 5.94000 -0.02000 -0.33670 國泰全球資源基金美元級別 0.19060 0.19110 -0.00050 -0.26164 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41530 0.41510 0.00020 0.04818 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37550 0.37530 0.00020 0.05329 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44010 0.43980 0.00030 0.06821 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50530 0.50570 -0.00040 -0.07910 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.86000 20.95000 -0.09000 -0.42959 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50410 2.50260 0.00150 0.05994 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.29790 11.29920 -0.00130 -0.01151 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.15990 10.16110 -0.00120 -0.01181 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36820 0.36820 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33110 0.33110 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49470 0.49530 -0.00060 -0.12114 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40020 0.39940 0.00080 0.20030 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.88000 18.88000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61670 0.61650 0.00020 0.03244 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.16000 27.19000 -0.03000 -0.11033 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.37000 13.33000 0.04000 0.30008 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.82400 38.79970 0.02430 0.06263 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.74690 19.75010 -0.00320 -0.01620 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.96310 18.95500 0.00810 0.04273 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.01630 40.10910 -0.09280 -0.23137 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.55780 40.63950 -0.08170 -0.20104 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.05530 43.04270 0.01260 0.02927 國泰紐幣2021保本基金 12.12010 12.12940 -0.00930 -0.07667 國泰紐幣八年期保本基金 12.40500 12.41630 -0.01130 -0.09101 國泰紐幣保本基金 12.39930 12.39900 0.00030 0.00242 國泰富時中國A50基金 17.86000 18.08000 -0.22000 -1.21681 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33670 0.33670 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46210 0.46270 -0.00060 -0.12967 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37290 0.37310 -0.00020 -0.05360 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51190 0.51280 -0.00090 -0.17551 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35130 0.35120 0.00010 0.02847 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48220 0.48260 -0.00040 -0.08288 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.64850 10.66750 -0.01900 -0.17811 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64460 7.65830 -0.01370 -0.17889 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35990 0.36050 -0.00060 -0.16644 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25640 0.25680 -0.00040 -0.15576 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.22440 2.22770 -0.00330 -0.14813 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.94080 9.96310 -0.02230 -0.22383 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32370 0.32440 -0.00070 -0.21578 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.29130 40.22980 0.06150 0.15287 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.95000 19.22000 -0.27000 -1.40479 國泰新興市場基金台幣級別 11.80000 11.91000 -0.11000 -0.92359 國泰新興市場基金美元級別 0.38570 0.38900 -0.00330 -0.84833 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26000 2.26260 -0.00260 -0.11491 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48930 1.49100 -0.00170 -0.11402 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34160 0.34220 -0.00060 -0.17534 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36780 0.36840 -0.00060 -0.16287 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22730 0.22770 -0.00040 -0.17567 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.47920 10.49810 -0.01890 -0.18003 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.77600 6.78820 -0.01220 -0.17972 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38370 0.38480 -0.00110 -0.28586 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.77520 38.63920 0.13600 0.35197 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.80000 20.68000 0.12000 0.58027 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.78000 19.73000 0.05000 0.25342 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.89000 19.74000 0.15000 0.75988 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09780 12.10110 -0.00330 -0.02727 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39700 0.39700 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63340 9.62280 0.01060 0.11016 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28750 8.28660 0.00090 0.01086 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.70760 10.69560 0.01200 0.11220 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31780 9.31680 0.00100 0.01073 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17420 11.17340 0.00080 0.00716 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80380 9.76690 0.03690 0.37781 第一金大中華基金 28.65000 28.57000 0.08000 0.28001 第一金小型精選基金 40.80000 40.73000 0.07000 0.17186 第一金中國世紀基金-人民幣 13.03000 13.19000 -0.16000 -1.21304 第一金中國世紀基金-美元 8.18940 8.29460 -0.10520 -1.26830 第一金中國世紀基金-美元-N 8.19020 8.29540 -0.10520 -1.26817 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.56000 9.68000 -0.12000 -1.23967 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.56000 9.68000 -0.12000 -1.23967 第一金中概平衡基金 26.98000 26.71000 0.27000 1.01086 第一金台灣貨幣市場基金 15.24830 15.24810 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.82100 177.81900 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.99840 10.00980 -0.01140 -0.11389 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.99840 10.00980 -0.01140 -0.11389 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.25610 14.23390 0.02220 0.15597 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.25660 14.23450 0.02210 0.15526 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86920 9.87840 -0.00920 -0.09313 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87260 9.88180 -0.00920 -0.09310 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50520 9.51510 -0.00990 -0.10405 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53010 9.54000 -0.00990 -0.10377 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34690 10.35630 -0.00940 -0.09077 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97530 9.98570 -0.01040 -0.10415 第一金全球大趨勢基金 23.50000 23.54000 -0.04000 -0.16992 第一金全球不動產證券化基金A 8.26570 8.26680 -0.00110 -0.01331 第一金全球不動產證券化基金B 5.87800 5.87870 -0.00070 -0.01191 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.60570 9.61690 -0.01120 -0.11646 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.60690 9.61800 -0.01110 -0.11541 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.97170 9.98330 -0.01160 -0.11619 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.97300 9.98460 -0.01160 -0.11618 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66180 8.67220 -0.01040 -0.11992 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23700 10.24920 -0.01220 -0.11903 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70510 9.70730 -0.00220 -0.02266 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70430 9.70650 -0.00220 -0.02267 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98620 7.98950 -0.00330 -0.04130 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85330 8.85780 -0.00450 -0.05080 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85370 8.85820 -0.00450 -0.05080 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.20260 11.20510 -0.00250 -0.02231 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.20350 11.20600 -0.00250 -0.02231 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02080 10.02480 -0.00400 -0.03990 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80930 14.81690 -0.00760 -0.05129 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.07730 13.98800 0.08930 0.63840 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.09480 14.00540 0.08940 0.63833 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.19000 13.10000 0.09000 0.68702 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.21000 13.13000 0.08000 0.60929 第一金亞洲科技基金 19.55000 19.50000 0.05000 0.25641 第一金亞洲新興市場基金 13.59000 13.50000 0.09000 0.66667 第一金店頭市場基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 第一金創新趨勢基金 25.90000 25.96000 -0.06000 -0.23112 第一金電子基金 36.06000 35.92000 0.14000 0.38976 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 21.07000 21.13000 -0.06000 -0.28396 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.79000 18.74000 0.05000 0.26681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.82000 9.01000 -0.19000 -2.10877 統一大中華中小基金(美元) 8.12000 8.29000 -0.17000 -2.05066 統一大中華中小基金(新台幣) 11.91000 12.16000 -0.25000 -2.05592 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 統一大東協高股息基金(美元) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 統一大滿貫基金-A類型 36.51000 36.30000 0.21000 0.57851 統一大滿貫基金-I類型 36.51000 36.30000 0.21000 0.57851 統一大龍印基金 15.24000 15.31000 -0.07000 -0.45722 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.38000 9.55000 -0.17000 -1.78010 統一大龍騰中國基金(美元) 8.64000 8.80000 -0.16000 -1.81818 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452 統一中小基金 27.54000 27.51000 0.03000 0.10905 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.80960 9.82340 -0.01380 -0.14048 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20840 9.20340 0.00500 0.05433 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90620 8.90240 0.00380 0.04269 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.65500 11.67140 -0.01640 -0.14051 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86830 10.86230 0.00600 0.05524 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50660 10.50210 0.00450 0.04285 統一台灣動力基金 18.61000 18.55000 0.06000 0.32345 統一全天候基金-A類型 117.48000 116.56000 0.92000 0.78929 統一全天候基金-I類型 117.48000 116.56000 0.92000 0.78929 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.06450 9.08580 -0.02130 -0.23443 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.81560 8.81910 -0.00350 -0.03969 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.76850 8.77270 -0.00420 -0.04788 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.37620 9.39820 -0.02200 -0.23409 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.11860 9.12220 -0.00360 -0.03946 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.06980 9.07420 -0.00440 -0.04849 統一全球債券組合基金 11.99070 11.99160 -0.00090 -0.00751 統一全球新科技基金(人民幣) 16.08000 16.15000 -0.07000 -0.43344 統一全球新科技基金(美元) 15.23000 15.29000 -0.06000 -0.39241 統一全球新科技基金(新台幣) 14.49000 14.55000 -0.06000 -0.41237 統一亞太基金 26.30000 26.34000 -0.04000 -0.15186 統一亞洲大金磚基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 63.50000 63.44000 0.06000 0.09458 統一強棒貨幣市場基金 16.65670 16.65650 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.50000 10.59000 -0.09000 -0.84986 統一強漢基金(美元) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 統一強漢基金(新台幣) 24.85000 25.04000 -0.19000 -0.75879 統一統信基金 34.14000 34.17000 -0.03000 -0.08780 統一黑馬基金 63.53000 63.40000 0.13000 0.20505 統一新亞洲科技能源基金 18.88000 18.90000 -0.02000 -0.10582 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.01780 8.02130 -0.00350 -0.04363 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18520 10.18970 -0.00450 -0.04416 統一經建基金 49.67000 49.30000 0.37000 0.75051 統一龍馬基金 75.05000 74.87000 0.18000 0.24042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.74000 23.83000 -0.09000 -0.37768 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.52000 50.57000 -0.05000 -0.09887 野村中國機會基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 野村巴西基金 5.52000 5.61000 -0.09000 -1.60428 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 野村台灣高股息基金 23.75000 23.82000 -0.07000 -0.29387 野村台灣運籌基金 38.18000 38.44000 -0.26000 -0.67638 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.56440 9.56520 -0.00080 -0.00836 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.51420 9.51670 -0.00250 -0.02627 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.56460 9.56800 -0.00340 -0.03554 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77150 9.77240 -0.00090 -0.00921 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.67230 9.67480 -0.00250 -0.02584 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.63340 9.63680 -0.00340 -0.03528 野村平衡基金 19.92000 19.91000 0.01000 0.05023 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 野村全球生技醫療基金 17.92000 18.04000 -0.12000 -0.66519 野村全球品牌基金 28.23000 28.28000 -0.05000 -0.17680 野村全球氣候變遷基金 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.88000 19.91000 -0.03000 -0.15068 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.04430 10.04380 0.00050 0.00498 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47630 10.48000 -0.00370 -0.03531 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37410 10.37890 -0.00480 -0.04625 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60930 9.61420 -0.00490 -0.05097 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36040 9.36800 -0.00760 -0.08113 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.93360 8.94170 -0.00810 -0.09059 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.30560 11.31140 -0.00580 -0.05128 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.79160 10.80030 -0.00870 -0.08055 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.36190 10.37130 -0.00940 -0.09063 野村成長基金 29.94000 30.05000 -0.11000 -0.36606 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.00320 8.97800 0.02520 0.28069 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.00950 8.98750 0.02200 0.24478 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.14190 9.12090 0.02100 0.23024 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.48960 9.46300 0.02660 0.28109 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.40040 9.37740 0.02300 0.24527 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.54030 9.51840 0.02190 0.23008 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.60000 12.56000 0.04000 0.31847 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.49310 9.49520 -0.00210 -0.02212 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.54960 9.55360 -0.00400 -0.04187 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.63120 9.63650 -0.00530 -0.05500 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.04200 10.04470 -0.00270 -0.02688 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.01050 10.01470 -0.00420 -0.04194 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.10200 10.10750 -0.00550 -0.05442 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.63710 8.63650 0.00060 0.00695 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.23610 9.23200 0.00410 0.04441 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10220 9.10050 0.00170 0.01868 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.15790 13.15700 0.00090 0.00684 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.20080 12.19540 0.00540 0.04428 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.93930 9.93740 0.00190 0.01912 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22170 10.22120 0.00050 0.00489 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87880 9.88160 -0.00280 -0.02834 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41400 9.41780 -0.00380 -0.04035 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.23790 11.24240 -0.00450 -0.04003 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18660 10.19340 -0.00680 -0.06671 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26290 11.26690 -0.00400 -0.03550 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.76070 10.76690 -0.00620 -0.05758 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51700 10.52430 -0.00730 -0.06936 野村泰國基金 41.85000 41.43000 0.42000 1.01376 野村高科技基金 12.22000 12.26000 -0.04000 -0.32626 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.24650 10.26480 -0.01830 -0.17828 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.42350 10.43610 -0.01260 -0.12073 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.59440 10.59360 0.00080 0.00755 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77120 9.78710 -0.01590 -0.16246 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66280 9.67990 -0.01710 -0.17665 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.55800 9.57030 -0.01230 -0.12852 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.99310 12.00740 -0.01430 -0.11909 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.12430 13.11610 0.00820 0.06252 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.91730 10.93510 -0.01780 -0.16278 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80300 10.82210 -0.01910 -0.17649 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.94260 10.95690 -0.01430 -0.13051 野村貨幣市場基金 16.26390 16.26370 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.18000 16.12000 0.06000 0.37221 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.06520 10.05360 0.01160 0.11538 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.97620 9.97310 0.00310 0.03108 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.94370 9.94230 0.00140 0.01408 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85470 9.84800 0.00670 0.06803 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81090 9.80950 0.00140 0.01427 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80460 9.80430 0.00030 0.00306 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85470 9.84800 0.00670 0.06803 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81090 9.80950 0.00140 0.01427 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80460 9.80430 0.00030 0.00306 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.03140 10.04440 -0.01300 -0.12943 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.98180 10.00000 -0.01820 -0.18200 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.95720 9.97660 -0.01940 -0.19446 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.03140 10.04440 -0.01300 -0.12943 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.98180 10.00000 -0.01820 -0.18200 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.95720 9.97660 -0.01940 -0.19446 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.11350 10.11750 -0.00400 -0.03954 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96360 7.96560 -0.00200 -0.02511 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80460 11.80760 -0.00300 -0.02541 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.37000 7.60000 -0.23000 -3.02632 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 野村精選貨幣市場基金 12.07760 12.07750 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.43000 12.49000 -0.06000 -0.48038 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.21000 11.27000 -0.06000 -0.53239 野村歐洲高股息基金季配型 8.10000 8.12000 -0.02000 -0.24631 野村歐洲高股息基金累積型 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 野村積極成長基金 12.63000 12.68000 -0.05000 -0.39432 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.11000 35.11000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.29550 10.29950 -0.00400 -0.03884 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60720 8.60550 0.00170 0.01975 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94050 7.94150 -0.00100 -0.01259 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86150 7.86330 -0.00180 -0.02289 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.68170 11.67960 0.00210 0.01798 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52740 10.52870 -0.00130 -0.01235 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45520 10.45770 -0.00250 -0.02391 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 野村環球基金-人民幣計價 16.26000 16.23000 0.03000 0.18484 野村環球基金-美元計價 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.64000 17.61000 0.03000 0.17036 野村鴻利基金 22.97000 22.93000 0.04000 0.17444 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85750 16.85740 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.75000 20.87000 -0.12000 -0.57499 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.17000 14.09000 0.08000 0.56778 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15440 10.15620 -0.00180 -0.01772 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.32320 13.32580 -0.00260 -0.01951 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.61800 9.63900 -0.02100 -0.21786 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60450 9.62490 -0.02040 -0.21195 凱基台商天下基金 13.25000 13.30000 -0.05000 -0.37594 凱基台灣精五門基金 21.10000 21.03000 0.07000 0.33286 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.80960 10.81740 -0.00780 -0.07211 凱基亞太高股息基金 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419 凱基亞洲四金磚基金 17.04000 17.04000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.80000 13.81000 -0.01000 -0.07241 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.53190 12.55220 -0.02030 -0.16172 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54140 11.54120 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.60000 27.60000 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.35000 22.31000 0.04000 0.17929 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.79150 21.74870 0.04280 0.19679 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.62000 17.76000 -0.14000 -0.78829 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.94370 17.07110 -0.12740 -0.74629 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.75000 7.76000 -0.01000 -0.12887 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.95770 11.95010 0.00760 0.06360 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.70930 11.67720 0.03210 0.27489 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 凱基護城河基金-台幣計價A 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539 凱基護城河基金-美元計價B 13.15620 13.12100 0.03520 0.26827 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.14000 36.20000 -0.06000 -0.16575 富邦NASDAQ-100基金 31.23000 31.22000 0.01000 0.03203 富邦上証180基金 27.94000 27.29000 0.65000 2.38182 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20130 0.20240 -0.00110 -0.54348 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.17000 6.20000 -0.03000 -0.48387 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.76000 7.94000 -0.18000 -2.26700 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.39000 34.53000 1.86000 5.38662 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.34780 11.36530 -0.01750 -0.15398 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.49620 10.51520 -0.01900 -0.18069 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.07600 10.09980 -0.02380 -0.23565 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.94440 9.95970 -0.01530 -0.15362 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.12460 9.14120 -0.01660 -0.18160 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.76670 8.78730 -0.02060 -0.23443 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.44240 20.47440 -0.03200 -0.15629 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.32750 11.32660 0.00090 0.00795 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36400 10.37180 -0.00780 -0.07520 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89760 12.88210 0.01550 0.12032 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89850 1.89690 0.00160 0.08435 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45390 9.44250 0.01140 0.12073 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43950 1.43830 0.00120 0.08343 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.74190 11.73830 0.00360 0.03067 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71410 1.71410 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16480 10.16170 0.00310 0.03051 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50280 1.50270 0.00010 0.00665 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.52000 23.53000 -0.01000 -0.04250 富邦日本東証基金 22.33000 22.36000 -0.03000 -0.13417 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.34000 44.44000 -0.10000 -0.22502 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.79000 50.01000 -0.22000 -0.43991 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.21000 53.41000 -0.20000 -0.37446 富邦台灣心基金 23.40000 23.38000 0.02000 0.08554 富邦台灣釆吉50基金 49.62000 49.77000 -0.15000 -0.30139 富邦台灣科技指數基金 55.57000 55.76000 -0.19000 -0.34075 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.08850 41.25400 -0.16550 -0.40117 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.37750 41.36780 0.00970 0.02345 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29770 0.29710 0.00060 0.20195 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50510 2.50350 0.00160 0.06391 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33900 0.33910 -0.00010 -0.02949 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.53910 10.54100 -0.00190 -0.01802 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17650 2.17510 0.00140 0.06436 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32520 0.32530 -0.00010 -0.03074 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09660 9.09830 -0.00170 -0.01868 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.63000 24.47000 0.16000 0.65386 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.82000 13.88000 -0.06000 -0.43228 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.16000 32.87000 0.29000 0.88226 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63760 15.63740 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.99760 39.99790 -0.00030 -0.00075 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.99520 39.99580 -0.00060 -0.00150 富邦長紅基金 67.28000 67.16000 0.12000 0.17868 富邦科技基金 26.01000 26.11000 -0.10000 -0.38300 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.14460 40.15130 -0.00670 -0.01669 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.32430 39.33670 -0.01240 -0.03152 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.90390 38.90190 0.00200 0.00514 富邦恒生國企ETF基金 20.67000 20.40000 0.27000 1.32353 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.83000 13.99000 -0.16000 -1.14367 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.97000 28.25000 0.72000 2.54867 富邦高成長基金 25.70000 25.66000 0.04000 0.15588 富邦基金 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 富邦深証100基金 9.19000 8.91000 0.28000 3.14254 富邦富時歐洲ETF基金 20.98000 20.97000 0.01000 0.04769 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41130 0.41130 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31790 12.31650 0.00140 0.01137 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.56110 9.56010 0.00100 0.01046 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30630 0.30630 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90710 8.90620 0.00090 0.01011 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.53470 9.51610 0.01860 0.19546 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99560 9.97770 0.01790 0.17940 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.46250 9.44400 0.01850 0.19589 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90660 9.88900 0.01760 0.17798 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.92000 21.01000 -0.09000 -0.42837 富邦精準基金 48.59000 48.53000 0.06000 0.12363 富邦精銳中小基金 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.05000 20.06000 -0.01000 -0.04985 富邦臺灣公司治理100基金 22.26000 22.34000 -0.08000 -0.35810 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.38000 7.36000 0.02000 0.27174 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.26000 16.35000 -0.09000 -0.55046 富邦標普美國特別股ETF基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.41450 10.39850 0.01600 0.15387 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.35350 10.34780 0.00570 0.05508 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.42150 10.41790 0.00360 0.03456 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.15060 10.13490 0.01570 0.15491 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.04490 10.03940 0.00550 0.05478 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.09270 10.08920 0.00350 0.03469 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.35000 31.52000 -0.17000 -0.53934 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.79150 8.77570 0.01580 0.18004 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26620 9.25040 0.01580 0.17080 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00140 8.98670 0.01470 0.16358 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.78760 9.77020 0.01740 0.17809 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.72930 9.71280 0.01650 0.16988 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.45310 9.43780 0.01530 0.16211 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52400 9.50830 0.01570 0.16512 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53070 8.52330 0.00740 0.08682 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.49730 9.48980 0.00750 0.07903 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99220 8.98580 0.00640 0.07122 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.60150 10.59230 0.00920 0.08686 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.29120 10.28320 0.00800 0.07780 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81590 9.80890 0.00700 0.07136 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.11280 9.10620 0.00660 0.07248 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.64320 9.63620 0.00700 0.07264 富達卓越領航全球組合基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.72790 8.72520 0.00270 0.03094 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37270 9.37060 0.00210 0.02241 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06990 9.06850 0.00140 0.01544 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.93430 9.93130 0.00300 0.03021 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.82870 9.82650 0.00220 0.02239 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54810 9.54660 0.00150 0.01571 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15820 9.15670 0.00150 0.01638 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.61490 9.61330 0.00160 0.01664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.99000 8.08000 -0.09000 -1.11386 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.21000 9.32000 -0.11000 -1.18026 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.94000 9.05000 -0.11000 -1.21547 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.68990 9.67660 0.01330 0.13744 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16830 9.15880 0.00950 0.10373 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76430 8.75620 0.00810 0.09251 富蘭克林華美中華基金 13.08000 13.24000 -0.16000 -1.20846 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.81000 21.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.93000 20.96000 -0.03000 -0.14313 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91680 7.91770 -0.00090 -0.01137 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05670 9.05690 -0.00020 -0.00221 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73730 9.73740 -0.00010 -0.00103 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27190 9.27300 -0.00110 -0.01186 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.12320 11.11950 0.00370 0.03327 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78670 8.78380 0.00290 0.03302 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.21460 9.21160 0.00300 0.03257 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.24750 13.24030 0.00720 0.05438 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.27290 10.26730 0.00560 0.05454 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.15650 10.15610 0.00040 0.00394 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70210 7.70180 0.00030 0.00390 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.17540 9.17500 0.00040 0.00436 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.72030 10.72100 -0.00070 -0.00653 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59180 7.59230 -0.00050 -0.00659 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06300 9.06360 -0.00060 -0.00662 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44970 10.45030 -0.00060 -0.00574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74630 7.74680 -0.00050 -0.00645 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20680 8.20960 -0.00280 -0.03411 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.22480 9.22710 -0.00230 -0.02493 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99970 10.00220 -0.00250 -0.02499 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.62800 12.63230 -0.00430 -0.03404 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.29940 13.31280 -0.01340 -0.10066 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 42.18000 42.25000 -0.07000 -0.16568 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30150 10.30140 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.98190 8.04520 -0.06330 -0.78680 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.95180 10.96290 -0.01110 -0.10125 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.67430 9.68320 -0.00890 -0.09191 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.09220 11.10250 -0.01030 -0.09277 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.95490 6.96510 -0.01020 -0.14644 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.16430 9.17680 -0.01250 -0.13621 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.25860 10.27250 -0.01390 -0.13531 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.64880 10.66430 -0.01550 -0.14534 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.34000 20.34000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 復華人民幣貨幣市場基金 11.61500 11.61410 0.00090 0.00775 復華人生目標基金 39.57120 39.58250 -0.01130 -0.02855 復華大中華中小策略基金 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643 復華中小精選基金 79.14000 79.48000 -0.34000 -0.42778 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.00000 8.08000 -0.08000 -0.99010 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.90000 12.00000 -0.10000 -0.83333 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340 復華六年到期新興市場債券基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華台灣智能基金 12.32000 12.34000 -0.02000 -0.16207 復華全方位基金 32.94000 32.81000 0.13000 0.39622 復華全球大趨勢基金-美元 13.83000 13.91000 -0.08000 -0.57513 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.55000 21.68000 -0.13000 -0.59963 復華全球平衡基金-美元 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 復華全球平衡基金-新臺幣 20.35000 20.38000 -0.03000 -0.14720 復華全球物聯網科技基金-美元 16.96000 16.96000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177 復華全球原物料基金 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 復華全球消費基金-新臺幣 13.61000 13.71000 -0.10000 -0.72939 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47070 11.47010 0.00060 0.00523 復華全球債券基金 13.40370 13.40590 -0.00220 -0.01641 復華全球債券組合基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 復華有利貨幣市場基金 13.43400 13.43390 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.57000 12.74000 -0.17000 -1.33438 復華亞太成長基金 15.42000 15.52000 -0.10000 -0.64433 復華亞太神龍科技基金-美元 10.11000 10.25000 -0.14000 -1.36585 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991 復華東協世紀基金 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721 復華南非幣長期收益基金A 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152 復華南非幣長期收益基金B 8.20000 8.18000 0.02000 0.24450 復華南非幣短期收益基金A 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.05000 13.13000 -0.08000 -0.60929 復華美國新星基金-新臺幣 13.09000 13.16000 -0.07000 -0.53191 復華恒生基金 21.30000 21.08000 0.22000 1.04364 復華恒生單日反向一倍基金 8.57000 8.66000 -0.09000 -1.03926 復華恒生單日正向二倍基金 32.80000 32.10000 0.70000 2.18069 復華神盾基金 26.73810 26.80850 -0.07040 -0.26260 復華高成長基金 70.22000 70.50000 -0.28000 -0.39716 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39480 14.39460 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.28000 19.31000 -0.03000 -0.15536 復華富時台灣高股息低波動基金 52.80000 53.01000 -0.21000 -0.39615 復華復華基金 22.06000 22.15000 -0.09000 -0.40632 復華華人世紀基金 17.64000 18.02000 -0.38000 -2.10877 復華傳家二號基金 31.34710 31.44680 -0.09970 -0.31704 復華傳家基金 25.85090 25.95840 -0.10750 -0.41412 復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.93000 -0.02000 -0.13396 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.69000 11.71000 -0.02000 -0.17079 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 19.27000 19.31000 -0.04000 -0.20715 復華新興市場高收益債券基金A 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 復華新興市場高收益債券基金B 5.61000 5.62000 -0.01000 -0.17794 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 復華滬深300 A股基金 20.82000 20.29000 0.53000 2.61212 復華數位經濟基金 62.65000 63.01000 -0.36000 -0.57134 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.18000 11.19000 -0.01000 -0.08937 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78290 9.79250 -0.00960 -0.09803 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62220 9.63200 -0.00980 -0.10174 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.93740 9.94720 -0.00980 -0.09852 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.74400 9.75400 -0.01000 -0.10252 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.68330 9.70900 -0.02570 -0.26470 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.11740 10.14600 -0.02860 -0.28188 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.68720 9.71280 -0.02560 -0.26357 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.12240 10.15080 -0.02840 -0.27978 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.68630 9.71190 -0.02560 -0.26359 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.12500 10.15340 -0.02840 -0.27971 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.97060 9.97570 -0.00510 -0.05112 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.08580 10.02800 0.05780 0.57639 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.98850 10.00390 -0.01540 -0.15394 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.97060 9.97570 -0.00510 -0.05112 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.08580 10.02800 0.05780 0.57639 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.98850 10.00390 -0.01540 -0.15394 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.95930 9.97620 -0.01690 -0.16940 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.30830 9.30980 -0.00150 -0.01611 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.44240 8.45240 -0.01000 -0.11831 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35400 8.36530 -0.01130 -0.13508 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.57720 11.57870 -0.00150 -0.01295 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.52090 10.53340 -0.01250 -0.11867 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53290 10.54710 -0.01420 -0.13463 景順主流基金 19.00000 19.11000 -0.11000 -0.57561 景順台灣科技基金 33.18000 33.28000 -0.10000 -0.30048 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 景順全球科技基金 22.77000 22.68000 0.09000 0.39683 景順全球康健基金 19.12000 19.15000 -0.03000 -0.15666 景順貨幣市場基金 15.93480 15.93470 0.00010 0.00063 景順潛力基金 34.95000 35.12000 -0.17000 -0.48405 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.03000 15.07000 -0.04000 -0.26543 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71570 8.71260 0.00310 0.03558 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99950 7.99240 0.00710 0.08883 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12350 11.11960 0.00390 0.03507 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18760 10.17850 0.00910 0.08940 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.76000 7.85000 -0.09000 -1.14650 華南永昌中國A股基金(美元) 7.48000 7.56000 -0.08000 -1.05820 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.89000 11.01000 -0.12000 -1.08992 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.41660 9.41880 -0.00220 -0.02336 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53780 9.54160 -0.00380 -0.03983 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70280 9.70510 -0.00230 -0.02370 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.83030 9.83430 -0.00400 -0.04067 華南永昌永昌基金 19.78000 19.80000 -0.02000 -0.10101 華南永昌全球亨利組合基金 14.32120 14.32480 -0.00360 -0.02513 華南永昌全球神農水資源基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 華南永昌全球精品基金 16.27000 16.31000 -0.04000 -0.24525 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.99000 14.00000 -0.01000 -0.07143 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.78000 13.79000 -0.01000 -0.07252 華南永昌物聯網精選基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 華南永昌策略報酬基金 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20110 16.20090 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.95310 24.97190 -0.01880 -0.07528 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93510 11.93500 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15830 10.15360 0.00470 0.04629 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.06630 10.06920 -0.00290 -0.02880 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.81580 9.81130 0.00450 0.04587 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.69440 9.69720 -0.00280 -0.02887 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98550 9.97990 0.00560 0.05611 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.83520 9.83720 -0.00200 -0.02033 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.74250 9.73710 0.00540 0.05546 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.58970 9.59150 -0.00180 -0.01877 華頓中小型基金 27.93000 27.91000 0.02000 0.07166 華頓中國多重機會平衡基金 11.73800 11.78440 -0.04640 -0.39374 華頓台灣基金 30.07000 30.17000 -0.10000 -0.33146 華頓平安貨幣市場基金 11.51750 11.51730 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.35000 17.39000 -0.04000 -0.23002 華頓全球高收益債券基金A 13.44170 13.44950 -0.00780 -0.05799 華頓全球高收益債券基金B 8.33230 8.33710 -0.00480 -0.05757 華頓全球黑鑽油源基金 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58850 2.62400 -0.03550 -1.35290 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.59800 11.77090 -0.17290 -1.46888 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37880 0.38440 -0.00560 -1.45682 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.29700 11.36320 -0.06620 -0.58258 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.28540 10.34360 -0.05820 -0.56267 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.06290 10.13380 -0.07090 -0.69964 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.08380 9.14780 -0.06400 -0.69962 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.34460 10.41580 -0.07120 -0.68358 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.38160 9.44600 -0.06440 -0.68177 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.08000 11.23000 -0.15000 -1.33571 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.56000 9.70000 -0.14000 -1.44330 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.33000 10.48000 -0.15000 -1.43130 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50000 2.49790 0.00210 0.08407 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05700 2.05390 0.00310 0.15093 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.73340 11.72910 0.00430 0.03666 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52520 9.52170 0.00350 0.03676 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36520 0.36530 -0.00010 -0.02737 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30320 0.30320 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.35000 3.37000 -0.02000 -0.59347 匯豐中國動力基金(台幣) 15.02000 15.12000 -0.10000 -0.66138 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.13000 25.27000 -0.14000 -0.55402 匯豐全球趨勢組合基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924 匯豐全球關鍵資源基金 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779 匯豐安富基金 26.10000 26.20000 -0.10000 -0.38168 匯豐成功基金 41.69000 41.93000 -0.24000 -0.57238 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58090 2.57620 0.00470 0.18244 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35210 2.34730 0.00480 0.20449 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.54480 11.53690 0.00790 0.06848 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.91680 7.90870 0.00810 0.10242 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37840 0.37810 0.00030 0.07934 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33710 0.33680 0.00030 0.08907 匯豐金磚動力基金 14.12000 14.21000 -0.09000 -0.63336 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97920 14.97920 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.97000 -0.01000 -0.20121 匯豐新鑽動力基金 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50080 5.51710 -0.01630 -0.29545 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.10070 9.11720 -0.01650 -0.18098 匯豐龍鳳基金-A類型 54.09000 54.40000 -0.31000 -0.56985 匯豐龍鳳基金-I類型 54.09000 54.40000 -0.31000 -0.56985 匯豐龍騰電子基金 38.69000 39.01000 -0.32000 -0.82030 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25560 12.26910 -0.01350 -0.11003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.93000 19.94000 -0.01000 -0.05015 新光中國成長基金(人民幣) 10.20000 10.34000 -0.14000 -1.35397 新光中國成長基金(美元) 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668 新光中國成長基金(新臺幣) 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.51900 10.56550 -0.04650 -0.44011 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.75950 9.77200 -0.01250 -0.12792 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.99150 9.99740 -0.00590 -0.05902 新光台灣富貴基金 23.72000 23.80000 -0.08000 -0.33613 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.73000 11.80000 -0.07000 -0.59322 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01230 10.01590 -0.00360 -0.03594 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.71500 9.71180 0.00320 0.03295 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64670 9.65020 -0.00350 -0.03627 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.34910 9.34610 0.00300 0.03210 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 新光吉星貨幣市場基金 15.44110 15.44100 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 新光多重資產基金(A累積)美元 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 22.73000 22.78000 -0.05000 -0.21949 新光亞洲精選基金-新台幣 22.88000 22.90000 -0.02000 -0.08734 新光兩岸優勢基金 11.79000 11.88000 -0.09000 -0.75758 新光店頭基金 26.85000 26.93000 -0.08000 -0.29707 新光南非幣保本基金 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 新光特選內需收益ETF基金 20.24000 20.37000 -0.13000 -0.63819 新光創新科技基金 15.72000 15.77000 -0.05000 -0.31706 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.80810 9.80970 -0.00160 -0.01631 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.06910 10.05870 0.01040 0.10339 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71640 9.70580 0.01060 0.10921 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28520 9.28670 -0.00150 -0.01615 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53920 9.52930 0.00990 0.10389 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20260 9.19260 0.01000 0.10878 新光澳幣八年期保本基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 新光澳幣十年期保本基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11620 10.11370 0.00250 0.02472 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79080 9.78850 0.00230 0.02350 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73310 9.73250 0.00060 0.00616 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99970 9.99910 0.00060 0.00600 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95190 9.95040 0.00150 0.01507 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.68400 9.68260 0.00140 0.01446 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65720 9.65830 -0.00110 -0.01139 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92430 9.92530 -0.00100 -0.01008 瑞銀全球創新趨勢基金 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.81720 9.80380 0.01340 0.13668 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.38640 9.37340 0.01300 0.13869 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.74840 9.73540 0.01300 0.13353 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.37570 9.36320 0.01250 0.13350 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.44740 9.43310 0.01430 0.15159 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88780 9.87310 0.01470 0.14889 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.80860 13.79160 0.01700 0.12326 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.48360 8.47310 0.01050 0.12392 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.60980 37.68410 -0.07430 -0.19717 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.31970 38.38050 -0.06080 -0.15841 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.46570 39.63710 -0.17140 -0.43242 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18060 11.17950 0.00110 0.00984 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95800 9.92080 0.03720 0.37497 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.92900 13.06960 -0.14060 -1.07578 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.73940 9.80680 -0.06740 -0.68728 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 群益大印度基金-人民幣 14.52200 14.48610 0.03590 0.24782 群益大印度基金-美元 13.76460 13.67700 0.08760 0.64049 群益大印度基金-新臺幣 12.96000 12.88000 0.08000 0.62112 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.89760 12.93120 -0.03360 -0.25984 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.53540 12.51890 0.01650 0.13180 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.92180 11.95280 -0.03100 -0.25935 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.57360 10.55960 0.01400 0.13258 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.35030 10.37720 -0.02690 -0.25922 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.21630 9.20420 0.01210 0.13146 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.95650 9.98230 -0.02580 -0.25846 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.16270 9.15060 0.01210 0.13223 群益中小型股基金 50.02000 50.40000 -0.38000 -0.75397 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.78410 9.85160 -0.06750 -0.68517 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.15470 9.18190 -0.02720 -0.29623 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.52370 8.55040 -0.02670 -0.31227 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61970 8.67930 -0.05960 -0.68669 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.06480 8.08870 -0.02390 -0.29547 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.50950 7.53310 -0.02360 -0.31328 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.97800 10.98840 -0.01040 -0.09465 群益中國高收益債券基金-美元 10.63900 10.64730 -0.00830 -0.07795 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.83630 9.82150 0.01480 0.15069 群益中國新機會基金N-人民幣 8.77130 8.86240 -0.09110 -1.02794 群益中國新機會基金N-美元 8.11720 8.16950 -0.05230 -0.64019 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204 群益中國新機會基金-人民幣 7.77880 7.85960 -0.08080 -1.02804 群益中國新機會基金-美元 8.67920 8.73510 -0.05590 -0.63995 群益中國新機會基金-新臺幣 8.22000 8.27000 -0.05000 -0.60459 群益平衡王基金 19.59160 19.61490 -0.02330 -0.11879 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.10260 11.16140 -0.05880 -0.52682 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.68060 10.69520 -0.01460 -0.13651 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.95640 10.00920 -0.05280 -0.52751 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.57770 9.59080 -0.01310 -0.13659 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07450 10.07090 0.00360 0.03575 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86760 9.86540 0.00220 0.02230 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.42180 9.41840 0.00340 0.03610 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33220 9.33010 0.00210 0.02251 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13290 10.12920 0.00370 0.03653 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17710 10.17490 0.00220 0.02162 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58770 9.58430 0.00340 0.03547 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.98490 9.98260 0.00230 0.02304 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.18060 10.19850 -0.01790 -0.17552 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.37150 7.38460 -0.01310 -0.17740 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.14580 10.14230 0.00350 0.03451 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.04810 10.04750 0.00060 0.00597 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.18640 10.18680 -0.00040 -0.00393 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02740 10.02400 0.00340 0.03392 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94770 9.94710 0.00060 0.00603 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.08460 10.08500 -0.00040 -0.00397 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.14580 10.14240 0.00340 0.03352 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.04810 10.04750 0.00060 0.00597 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.18640 10.18680 -0.00040 -0.00393 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02740 10.02410 0.00330 0.03292 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94770 9.94710 0.00060 0.00603 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.08460 10.08500 -0.00040 -0.00397 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 群益全球關鍵生技基金-美元 15.99560 16.03070 -0.03510 -0.21895 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.66000 15.70000 -0.04000 -0.25478 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 群益印度中小基金N-美元 10.16380 10.10860 0.05520 0.54607 群益印度中小基金N-新臺幣 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 群益印度中小基金-人民幣 16.26310 16.23840 0.02470 0.15211 群益印度中小基金-美元 14.53680 14.45790 0.07890 0.54572 群益印度中小基金-新臺幣 16.68000 16.60000 0.08000 0.48193 群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358 群益多重資產組合基金 15.52000 15.51000 0.01000 0.06447 群益安家基金 26.50250 26.30110 0.20140 0.76575 群益安穩貨幣市場基金 16.08150 16.08130 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.01000 24.18000 -0.17000 -0.70306 群益亞太中小基金 12.45000 12.49000 -0.04000 -0.32026 群益亞太新趨勢平衡基金 16.74000 16.74000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70190 9.70470 -0.00280 -0.02885 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45100 7.45320 -0.00220 -0.02952 群益店頭市場基金 106.36000 105.86000 0.50000 0.47232 群益東方盛世基金 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.51270 13.50340 0.00930 0.06887 群益東協成長基金-美元 11.95370 11.89880 0.05490 0.46139 群益東協成長基金-新臺幣 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.30480 11.29470 0.01010 0.08942 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.73230 10.72440 0.00790 0.07366 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.17590 10.16940 0.00650 0.06392 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89550 9.88670 0.00880 0.08901 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.39760 9.39060 0.00700 0.07454 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90820 8.90260 0.00560 0.06290 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.68390 9.67530 0.00860 0.08889 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.56490 9.55780 0.00710 0.07428 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.95190 9.94560 0.00630 0.06334 群益長安基金 30.34000 30.47000 -0.13000 -0.42665 群益美國新創亮點基金N-美元 10.10410 10.08110 0.02300 0.22815 群益美國新創亮點基金-美元 15.28480 15.25000 0.03480 0.22820 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 群益真善美基金 17.21900 17.18970 0.02930 0.17045 群益馬拉松基金 127.85000 127.63000 0.22000 0.17237 群益深証中小板基金 12.47000 12.06000 0.41000 3.39967 群益創新科技基金 33.66000 33.63000 0.03000 0.08921 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.48880 9.59600 -0.10720 -1.11713 群益華夏盛世基金N-美元 8.80110 8.86580 -0.06470 -0.72977 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336 群益華夏盛世基金-人民幣 10.33320 10.44990 -0.11670 -1.11676 群益華夏盛世基金-美元 9.70460 9.77580 -0.07120 -0.72833 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.88000 16.00000 -0.12000 -0.75000 群益奧斯卡基金 28.44000 28.48000 -0.04000 -0.14045 群益新興金鑽基金-美元 12.11740 12.24950 -0.13210 -1.07841 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643 群益葛萊美基金 24.24000 24.30000 -0.06000 -0.24691 群益道瓊美國地產ETF基金 20.31000 20.40000 -0.09000 -0.44118 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.05000 8.03000 0.02000 0.24907 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.29000 14.37000 -0.08000 -0.55672 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.70230 11.70330 -0.00100 -0.00854 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.28890 11.28560 0.00330 0.02924 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.20230 11.19930 0.00300 0.02679 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.53010 8.53080 -0.00070 -0.00821 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.11390 9.11130 0.00260 0.02854 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71340 8.71100 0.00240 0.02755 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.12510 10.12220 0.00290 0.02865 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 30.68000 30.71000 -0.03000 -0.09769 德信中國精選成長基金 10.83000 10.93000 -0.10000 -0.91491 德信台灣主流中小基金 20.31000 20.28000 0.03000 0.14793 德信新興股票組合基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 德信萬保貨幣市場基金 11.93090 11.93080 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75230 10.75190 0.00040 0.00372 德信數位時代基金 29.01000 29.07000 -0.06000 -0.20640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65930 11.65920 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.67000 16.72000 -0.05000 -0.29904 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.49000 19.56000 -0.07000 -0.35787 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.41680 10.39380 0.02300 0.22129 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.90780 14.87280 0.03500 0.23533 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.13270 8.12080 0.01190 0.14654 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.05050 11.03240 0.01810 0.16406 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35930 11.34080 0.01850 0.16313 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03880 13.01980 0.01900 0.14593 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.50000 18.55000 -0.05000 -0.26954 摩根中小基金 25.00000 25.14000 -0.14000 -0.55688 摩根中國A股基金 12.77000 13.00000 -0.23000 -1.76923 摩根中國A股基金(美元) 10.10000 10.28000 -0.18000 -1.75097 摩根中國亮點基金 13.22000 13.26000 -0.04000 -0.30166 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.97570 11.05540 -0.07970 -0.72091 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.16920 12.25520 -0.08600 -0.70174 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.33760 9.40370 -0.06610 -0.70291 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.31720 12.40690 -0.08970 -0.72298 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.14250 14.24260 -0.10010 -0.70282 摩根台灣金磚基金-累積型 21.40000 21.50000 -0.10000 -0.46512 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.40000 21.50000 -0.10000 -0.46512 摩根台灣增長基金 53.11000 53.34000 -0.23000 -0.43120 摩根平衡基金 28.96000 29.06000 -0.10000 -0.34412 摩根全球α基金 19.56000 19.56000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 15.24770 15.26580 -0.01810 -0.11857 摩根全球發現基金 12.84000 12.87000 -0.03000 -0.23310 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76080 9.77120 -0.01040 -0.10644 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73800 10.74740 -0.00940 -0.08746 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14790 10.15770 -0.00980 -0.09648 摩根多元入息成長基金-累積型 11.45230 11.46420 -0.01190 -0.10380 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.05270 10.06240 -0.00970 -0.09640 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.64170 10.61580 0.02590 0.24398 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.61110 13.57800 0.03310 0.24378 摩根亞洲基金 56.86000 56.59000 0.27000 0.47712 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.47490 8.46420 0.01070 0.12641 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.87180 9.85690 0.01490 0.15116 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.74300 8.73110 0.01190 0.13629 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29050 12.27490 0.01560 0.12709 摩根東方內需機會基金 18.01000 17.92000 0.09000 0.50223 摩根東方科技基金 34.76000 34.74000 0.02000 0.05757 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 摩根金龍收成基金 21.78000 21.76000 0.02000 0.09191 摩根第一貨幣市場基金 15.07640 15.07630 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.64000 14.61000 0.03000 0.20534 摩根新金磚五國基金 11.50000 11.63000 -0.13000 -1.11780 摩根新絲路基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 摩根新興35基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881 摩根新興日本基金 24.92000 24.85000 0.07000 0.28169 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.42550 7.44970 -0.02420 -0.32485 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.69240 9.71980 -0.02740 -0.28190 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44010 9.46980 -0.02970 -0.31363 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.66560 10.69960 -0.03400 -0.31777 摩根新興科技基金 59.59000 59.84000 -0.25000 -0.41778 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33910 8.34230 -0.00320 -0.03836 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56780 10.57180 -0.00400 -0.03784 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63970 8.66260 -0.02290 -0.26435 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.42090 9.44130 -0.02040 -0.21607 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.86910 8.89090 -0.02180 -0.24519 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.90960 9.93590 -0.02630 -0.26470 摩根龍揚基金 32.55000 32.51000 0.04000 0.12304 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 摩根環球股票收益基金-累積型 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34200 9.34310 -0.00110 -0.01177 摩根總收益組合基金-累積型 11.27630 11.27770 -0.00140 -0.01241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 25.73000 25.75000 -0.02000 -0.07767 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.81130 11.79110 0.02020 0.17132 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.06540 11.04830 0.01710 0.15477 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01800 10.00380 0.01420 0.14195 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31980 10.30220 0.01760 0.17084 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.71860 9.70360 0.01500 0.15458 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79310 8.78060 0.01250 0.14236 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.37040 10.38180 -0.01140 -0.10981 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35630 10.36940 -0.01310 -0.12633 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.78890 9.79410 -0.00520 -0.05309 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.86790 9.87480 -0.00690 -0.06987 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.57100 9.57600 -0.00500 -0.05221 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.64790 9.65450 -0.00660 -0.06836 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.31470 11.30710 0.00760 0.06721 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.09810 11.09130 0.00680 0.06131 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.19770 10.19300 0.00470 0.04611 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.75940 10.75220 0.00720 0.06696 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.53700 10.53050 0.00650 0.06173 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.68500 9.68050 0.00450 0.04649 聯邦金鑽平衡基金 24.13690 24.23860 -0.10170 -0.41958 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.71700 9.71460 0.00240 0.02471 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.96160 9.96080 0.00080 0.00803 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.71700 9.71460 0.00240 0.02471 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.96160 9.96080 0.00080 0.00803 聯邦貨幣市場基金 13.16090 13.16070 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.02000 13.02000 0.00000 0.00000 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.07140 16.07170 -0.00030 -0.00187 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.80960 12.79050 0.01910 0.14933 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.34830 12.33920 0.00910 0.07375 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.86060 11.85190 0.00870 0.07341 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77860 11.77800 0.00060 0.00509 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03180 11.03400 -0.00220 -0.01994 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55450 10.55400 0.00050 0.00474 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62880 8.63060 -0.00180 -0.02086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.31000 38.61000 -0.30000 -0.77700 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.44000 11.49000 -0.05000 -0.43516 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.06000 12.11000 -0.05000 -0.41288 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.43000 15.50000 -0.07000 -0.45161 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.41000 15.47000 -0.06000 -0.38785 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.75000 20.77000 -0.02000 -0.09629 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.87000 18.90000 -0.03000 -0.15873 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.69000 15.70000 -0.01000 -0.06369 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.43000 16.40000 0.03000 0.18293 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.49000 15.52000 -0.03000 -0.19330 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.67000 15.70000 -0.03000 -0.19108 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.05000 14.07000 -0.02000 -0.14215 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.07000 14.09000 -0.02000 -0.14194 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.75000 14.77000 -0.02000 -0.13541 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.42000 18.41000 0.01000 0.05432 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.29000 -0.01000 -0.05784 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.21000 14.16000 0.05000 0.35311 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99460 14.99450 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.47730 10.48620 -0.00890 -0.08487 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.80680 13.81730 -0.01050 -0.07599 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58060 7.58700 -0.00640 -0.08435 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.56000 23.49000 0.07000 0.29800 瀚亞中國基金-人民幣 11.69000 11.88000 -0.19000 -1.59933 瀚亞中國基金-新台幣 12.23000 12.41000 -0.18000 -1.45044 瀚亞巴西基金 4.79000 4.89000 -0.10000 -2.04499 瀚亞外銷基金 44.97000 44.76000 0.21000 0.46917 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.67420 10.70100 -0.02680 -0.25044 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36930 10.37360 -0.00430 -0.04145 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.27770 12.28370 -0.00600 -0.04885 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13420 10.13760 -0.00340 -0.03354 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.53920 7.55840 -0.01920 -0.25402 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.04610 8.04950 -0.00340 -0.04224 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.14030 8.14420 -0.00390 -0.04789 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.14880 7.15120 -0.00240 -0.03356 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.90040 8.90470 -0.00430 -0.04829 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