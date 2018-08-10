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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/09  107/08/08  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.53140   10.53010   0.00130    0.01235
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.05190   10.07100  -0.01910   -0.18965
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.05180   10.07080  -0.01900   -0.18866
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.00430   10.02710  -0.02280   -0.22738
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.00410   10.02690  -0.02280   -0.22739
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.33430    9.35120  -0.01690   -0.18073
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.59830    9.61490  -0.01660   -0.17265
中國信託台灣活力基金                                               15.47000   15.48000  -0.01000   -0.06460
中國信託台灣優勢基金                                               18.20000   18.18000   0.02000    0.11001
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.85130    9.84760   0.00370    0.03757
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.25700    9.25350   0.00350    0.03782
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.26000   10.25490   0.00510    0.04973
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.60800    9.60320   0.00480    0.04998
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.52080   10.52570  -0.00490   -0.04655
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.18480    9.18910  -0.00430   -0.04679
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.03830   11.06250  -0.02420   -0.21876
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.96350    9.98530  -0.02180   -0.21832
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98400   10.98380   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.49610    9.50610  -0.01000   -0.10520
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.18170    9.19130  -0.00960   -0.10445
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.64020    9.64950  -0.00930   -0.09638
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.31660    9.32560  -0.00900   -0.09651
中國信託精穩基金                                                   18.58190   18.58050   0.00140    0.00753
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
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元大2001基金                                                       65.93000   66.37000  -0.44000   -0.66295
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.02840   39.12690  -0.09850   -0.25174
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.96000   18.19000  -0.23000   -1.26443
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.38950   11.38850   0.00100    0.00878
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.51050   10.51760  -0.00710   -0.06751
元大上證50基金                                                     28.49000   27.79000   0.70000    2.51889
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.64000   11.85000  -0.21000   -1.77215
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.38000   10.58000  -0.20000   -1.89036
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.65000   13.60000   0.05000    0.36765
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.88800   12.84300   0.04500    0.35039
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.27200   17.21500   0.05700    0.33111
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.49900   10.64100  -0.14200   -1.33446
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.10500   10.25000  -0.14500   -1.41463
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.99000    3.01000  -0.02000   -0.66445
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.39000   13.47000  -0.08000   -0.59391
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.28780   46.18820   0.09960    0.21564
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48840   10.47790   0.01050    0.10021
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.72650    9.71680   0.00970    0.09983
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.65660    9.65420   0.00240    0.02486
元大巴西指數基金                                                    5.77700    5.89400  -0.11700   -1.98507
元大巴菲特基金                                                     29.85000   30.00000  -0.15000   -0.50000
元大日經225基金                                                    28.43000   28.48000  -0.05000   -0.17556
元大台商收成基金                                                   25.01000   25.12000  -0.11000   -0.43790
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.58000   40.74000  -0.16000   -0.39273
元大台灣中型100基金                                                34.56000   34.74000  -0.18000   -0.51813
元大台灣加權股價指數基金                                           26.03200   26.11400  -0.08200   -0.31401
元大台灣卓越50基金                                                 86.04000   86.30000  -0.26000   -0.30127
元大台灣金融基金                                                   18.09000   18.12000  -0.03000   -0.16556
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.48000   32.53000  -0.05000   -0.15370
元大台灣高股息基金                                                 27.61000   27.73000  -0.12000   -0.43274
元大台灣電子科技基金                                               37.72000   37.83000  -0.11000   -0.29077
元大全球ETF成長組合基金                                            10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.85000   14.88000  -0.03000   -0.20161
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.57000   13.60000  -0.03000   -0.22059
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.32000   13.34000  -0.02000   -0.14993
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.60800   12.62900  -0.02100   -0.16628
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.81000    6.76000   0.05000    0.73964
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.45000    8.49000  -0.04000   -0.47114
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.62000    6.65000  -0.03000   -0.45113
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.74700    9.75200  -0.00500   -0.05127
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.74000   13.76000  -0.02000   -0.14535
元大全球農業商機基金                                               17.59000   17.53000   0.06000    0.34227
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
元大印尼指數基金                                                    8.86600    8.84200   0.02400    0.27143
元大印度指數基金                                                   10.42700   10.35800   0.06900    0.66615
元大印度基金                                                       13.15000   13.06000   0.09000    0.68913
元大多多基金                                                       20.25000   20.31000  -0.06000   -0.29542
元大多福基金                                                       58.09000   58.13000  -0.04000   -0.06881
元大亞太成長基金                                                    9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.59170    8.59220  -0.00050   -0.00582
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.09500    7.09550  -0.00050   -0.00705
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.80000    9.76900   0.03100    0.31733
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.12300   10.10700   0.01600    0.15831
元大卓越基金                                                       51.01000   51.27000  -0.26000   -0.50712
元大店頭基金                                                        9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
元大泛歐成長基金                                                    9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.25800   10.25750   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.52860    9.52500   0.00360    0.03780
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.46060   31.48400  -0.02340   -0.07432
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.55080   37.58220  -0.03140   -0.08355
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.30190   19.30790  -0.00600   -0.03108
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.68610   18.68190   0.00420    0.02248
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.35200   38.37370  -0.02170   -0.05655
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                           20.04010   20.44680  -0.40670   -1.98906
元大高科技基金                                                     20.93000   21.13000  -0.20000   -0.94652
元大得利貨幣市場基金                                               16.25050   16.25030   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.97970   11.97950   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     13.98000   14.13000  -0.15000   -1.06157
元大華夏中小基金                                                    7.39000    7.56000  -0.17000   -2.24868
元大新中國基金-人民幣                                               9.62000    9.78000  -0.16000   -1.63599
元大新中國基金-美元                                                 9.08700    9.25100  -0.16400   -1.77278
元大新中國基金-新台幣                                               8.98000    9.15000  -0.17000   -1.85792
元大新主流基金                                                     28.17000   28.25000  -0.08000   -0.28319
元大新東協平衡基金-美元                                             9.53700    9.49200   0.04500    0.47408
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.49410   10.43990   0.05420    0.51916
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.80400    9.75910   0.04490    0.46008
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.40310   10.35720   0.04590    0.44317
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.10430    9.06410   0.04020    0.44351
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.82970    9.82770   0.00200    0.02035
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.46140    9.45940   0.00200    0.02114
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.90870    9.90820   0.00050    0.00505
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.54010    9.53970   0.00040    0.00419
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.57760    9.57640   0.00120    0.01253
元大新興亞洲基金                                                   11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.15520    9.13430   0.02090    0.22881
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.92760    8.90720   0.02040    0.22903
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.34010    9.32030   0.01980    0.21244
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.10740    9.08810   0.01930    0.21237
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.09860   15.09840   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       41.17000   41.33000  -0.16000   -0.38713
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
元大實質多重資產基金-美元                                           9.04000    9.02700   0.01300    0.14401
元大實質多重資產基金-新台幣                                         9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.59000   16.00000  -0.41000   -2.56250
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.80000   13.08000   0.72000    5.50459
元大摩臺基金                                                       39.87000   40.02000  -0.15000   -0.37481
元大標普500基金                                                    26.29000   26.32000  -0.03000   -0.11398
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.86000   34.98000  -0.12000   -0.34305
元大標智滬深300基金                                                16.39000   16.07000   0.32000    1.99129
元大歐洲50基金                                                     25.11000   25.19000  -0.08000   -0.31759
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.64880    9.65670  -0.00790   -0.08181
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.17610   10.17570   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       58.30000   58.45000  -0.15000   -0.25663
元大韓國KOSPI200基金                                               22.43000   22.36000   0.07000    0.31306
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.78000   15.85000  -0.07000   -0.44164
日盛上選基金                                                       36.29000   36.51000  -0.22000   -0.60257
日盛小而美基金                                                     19.23000   19.17000   0.06000    0.31299
日盛中國內需動力基金                                                9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.62240   11.62980  -0.00740   -0.06363
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.78140    9.78750  -0.00610   -0.06232
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.64570   11.63610   0.00960    0.08250
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.79500    9.78690   0.00810    0.08276
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.56470   10.55750   0.00720    0.06820
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.87060    8.86450   0.00610    0.06881
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.67000   10.80000  -0.13000   -1.20370
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.23000   10.32000  -0.09000   -0.87209
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.49000   10.58000  -0.09000   -0.85066
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
日盛日盛基金                                                       14.36000   14.41000  -0.05000   -0.34698
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
日盛全球抗暖化基金                                                 10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.12720   10.12390   0.00330    0.03260
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.54340    9.54030   0.00310    0.03249
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.93770    9.93550   0.00220    0.02214
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36710    9.36500   0.00210    0.02242
日盛全球新興債券基金A                                              10.69490   10.68220   0.01270    0.11889
日盛全球新興債券基金B                                               8.32660    8.31680   0.00980    0.11783
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41750    2.42040  -0.00290   -0.11981
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.68610    1.68810  -0.00200   -0.11848
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36600    0.36550   0.00050    0.13680
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25600    0.25570   0.00030    0.11732
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.14150   12.12910   0.01240    0.10223
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35680    8.34820   0.00860    0.10302
日盛亞洲機會基金                                                    7.17000    7.22000  -0.05000   -0.69252
日盛首選基金                                                       18.09000   18.12000  -0.03000   -0.16556
日盛高科技基金                                                     19.67000   19.78000  -0.11000   -0.55612
日盛貨幣市場基金                                                   14.76650   14.76630   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.98000   42.08000  -0.10000   -0.23764
日盛精選五虎基金                                                   39.03000   39.04000  -0.01000   -0.02561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48170   13.48160   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                                 34.04000   34.18000  -0.14000   -0.40960
台新MSCI中國基金                                                   20.73000   20.74000  -0.01000   -0.04822
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.45000   17.59000  -0.14000   -0.79591
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.46000   23.10000   0.36000    1.55844
台新大眾貨幣市場基金                                               14.15820   14.15800   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.41240   10.40910   0.00330    0.03170
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55720   10.55990  -0.00270   -0.02557
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.06720   10.07150  -0.00430   -0.04269
台新中國通基金                                                     46.97000   46.87000   0.10000    0.21336
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.47250    0.48220  -0.00970   -2.01161
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.44300   14.74300  -0.30000   -2.03486
台新中國精選中小基金-美元                                           0.35570    0.36120  -0.00550   -1.52270
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.89000   11.06000  -0.17000   -1.53707
台新主流基金                                                       24.47000   24.40000   0.07000    0.28689
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.09000   20.18000  -0.09000   -0.44599
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66070    0.66330  -0.00260   -0.39198
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.03000   15.10000  -0.07000   -0.46358
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49310    0.49510  -0.00200   -0.40396
台新台灣中小基金                                                   36.83000   36.67000   0.16000    0.43632
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.98320    9.94850   0.03470    0.34880
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.31140    9.28450   0.02690    0.28973
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.39640   10.36630   0.03010    0.29036
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.46320   10.46240   0.00080    0.00765
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.25540   11.25460   0.00080    0.00711
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       16.62000   16.50000   0.12000    0.72727
台新亞美短期債券基金                                               10.90770   10.91230  -0.00460   -0.04215
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59520    8.58590   0.00930    0.10832
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28660    0.28630   0.00030    0.10479
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.88450   11.87180   0.01270    0.10698
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39080    0.39030   0.00050    0.12811
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.08870   11.08860   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.57490   30.49660   0.07830    0.25675
台新智慧生活基金-美元                                              10.46300   10.45130   0.01170    0.11195
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.57640    8.58900  -0.01260   -0.14670
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.70310    8.71730  -0.01420   -0.16289
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.17380    9.18730  -0.01350   -0.14694
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31760    9.33280  -0.01520   -0.16287
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.65890   10.69620  -0.03730   -0.34872
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.34340    0.34460  -0.00120   -0.34823
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.98510    8.01300  -0.02790   -0.34818
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27080    0.27170  -0.00090   -0.33125
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.55000    5.56000  -0.01000   -0.17986
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.91000   20.92000  -0.01000   -0.04780
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.87700   10.86100   0.01600    0.14732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             21.15000   21.21000  -0.06000   -0.28289
未來資產全球大消費基金                                             15.48000   15.49000  -0.01000   -0.06456
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.79090   11.78970   0.00120    0.01018
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.55790    9.55690   0.00100    0.01046
未來資產亞洲新富基金                                               20.51000   20.57000  -0.06000   -0.29169
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56340   12.56330   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 13.12000   13.17000  -0.05000   -0.37965
未來資產新興市場債券基金A                                           8.75810    8.76300  -0.00490   -0.05592
未來資產新興市場債券基金B                                           6.69250    6.69620  -0.00370   -0.05526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.08630   11.08550   0.00080    0.00722
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.86340    9.84650   0.01690    0.17163
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.35070    9.35580  -0.00510   -0.05451
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.59330   10.59890  -0.00560   -0.05284
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.94250    7.93330   0.00920    0.11597
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.06000    9.04930   0.01070    0.11824
永豐中小基金                                                       56.75000   56.63000   0.12000    0.21190
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77440    1.77350   0.00090    0.05075
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33610    2.33490   0.00120    0.05139
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.06440    8.04710   0.01730    0.21498
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.30140   10.27930   0.02210    0.21500
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.92000    4.97000  -0.05000   -1.00604
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.05000   22.24000  -0.19000   -0.85432
永豐主流品牌基金                                                   18.21000   18.25000  -0.04000   -0.21918
永豐永豐基金                                                       38.11000   38.01000   0.10000    0.26309
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.98340    9.99540  -0.01200   -0.12006
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.98200    9.99390  -0.01190   -0.11907
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.94240    9.95580  -0.01340   -0.13459
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.94210    9.95550  -0.01340   -0.13460
永豐亞洲民生消費基金                                               11.31000   11.40000  -0.09000   -0.78947
永豐南非幣2021保本基金                                             12.92580   12.92360   0.00220    0.01702
永豐高科技基金                                                     25.76000   25.89000  -0.13000   -0.50212
永豐貨幣市場基金                                                   13.87970   13.87960   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.13330    2.13830  -0.00500   -0.23383
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51340    2.51930  -0.00590   -0.23419
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81210    7.81770  -0.00560   -0.07163
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.44370   10.45120  -0.00750   -0.07176
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.16210    7.17240  -0.01030   -0.14361
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.98410   10.99990  -0.01580   -0.14364
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.34000    9.46000  -0.12000   -1.26850
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.41000    7.49000  -0.08000   -1.06809
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.97000   17.16000  -0.19000   -1.10723
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.84000   57.04000  -0.20000   -0.35063
永豐領航科技基金                                                   41.93000   42.32000  -0.39000   -0.92155
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.60000   11.52000   0.08000    0.69444
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.22000   11.15000   0.07000    0.62780
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
永豐趨勢平衡基金                                                   48.34000   48.40000  -0.06000   -0.12397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.55510   11.55410   0.00100    0.00865
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.44880    9.44410   0.00470    0.04977
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.70110    9.69610   0.00500    0.05157
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.45920    9.45650   0.00270    0.02855
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.63050    9.62770   0.00280    0.02908
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.47050    9.46470   0.00580    0.06128
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.85210    9.84610   0.00600    0.06094
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.44390    9.44100   0.00290    0.03072
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.69290    9.68980   0.00310    0.03199
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.59000   10.72000  -0.13000   -1.21269
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.35000    9.48000  -0.13000   -1.37131
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.02000   10.15000  -0.13000   -1.28079
兆豐國際中小基金                                                   16.54000   16.58000  -0.04000   -0.24125
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.95000   14.11000  -0.16000   -1.13395
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.48000   18.70000  -0.22000   -1.17647
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.41000   18.63000  -0.22000   -1.18089
兆豐國際生命科學基金                                               16.48000   16.51000  -0.03000   -0.18171
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.40870   10.42260  -0.01390   -0.13336
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.67380   10.68670  -0.01290   -0.12071
兆豐國際全球基金                                                   32.09000   32.13000  -0.04000   -0.12449
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26320   10.26270   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                    9.98110    9.97730   0.00380    0.03809
兆豐國際國民基金                                                   23.47000   23.48000  -0.01000   -0.04259
兆豐國際第一基金                                                   13.79000   13.87000  -0.08000   -0.57678
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.02090   10.00880   0.01210    0.12089
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.97800    7.96830   0.00970    0.12173
兆豐國際萬全基金                                                   21.30000   21.40000  -0.10000   -0.46729
兆豐國際電子基金                                                   26.82000   26.97000  -0.15000   -0.55617
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.97000   23.05000  -0.08000   -0.34707
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.14000   16.10000   0.04000    0.24845
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.63000   33.56000   0.07000    0.20858
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.49970   12.49960   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.71000   11.79000  -0.08000   -0.67854
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15360   11.15830  -0.00470   -0.04212
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.00380   12.00460  -0.00080   -0.00666
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.78180   10.78520  -0.00340   -0.03152
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.55380   11.55510  -0.00130   -0.01125
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15650    8.15990  -0.00340   -0.04167
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.49920    9.50150  -0.00230   -0.02421
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.05830    9.06120  -0.00290   -0.03200
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.99240    8.99370  -0.00130   -0.01445
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.33380    9.33670  -0.00290   -0.03106
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
合庫全球新興市場基金                                                9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
合庫貨幣市場基金                                                   10.12760   10.12740   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.53570    9.54520  -0.00950   -0.09953
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.79920    9.80810  -0.00890   -0.09074
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.09540   10.10530  -0.00990   -0.09797
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.54380   11.55320  -0.00940   -0.08136
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.46970   13.47010  -0.00040   -0.00297
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.86790    8.87740  -0.00950   -0.10701
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.53340    9.54200  -0.00860   -0.09013
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93800    7.94580  -0.00780   -0.09817
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.83970    8.84680  -0.00710   -0.08026
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.05770   10.05780  -0.00010   -0.00099
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.96540   10.96480   0.00060    0.00547
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.96130    9.92370   0.03760    0.37889
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74420    9.70900   0.03520    0.36255
安聯中國東協基金                                                   15.61000   15.56000   0.05000    0.32134
安聯中國策略基金                                                   13.57000   13.82000  -0.25000   -1.80897
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.88000   14.03000  -0.15000   -1.06914
安聯中華新思路基金-美元                                            13.01000   13.10000  -0.09000   -0.68702
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.12000   12.21000  -0.09000   -0.73710
安聯台灣大壩基金                                                   28.99000   29.08000  -0.09000   -0.30949
安聯台灣科技基金                                                   48.72000   49.03000  -0.31000   -0.63227
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.48880   12.48870   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   32.14000   32.22000  -0.08000   -0.24829
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15370   10.15730  -0.00360   -0.03544
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.10370   15.10990  -0.00620   -0.04103
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67250    9.67650  -0.00400   -0.04134
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.36930   12.38970  -0.02040   -0.16465
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.17370   10.17650  -0.00280   -0.02751
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.28650   12.29050  -0.00400   -0.03255
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.54070    9.54220  -0.00150   -0.01572
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.38690    9.38950  -0.00260   -0.02769
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06450    9.06750  -0.00300   -0.03309
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.07970   12.09180  -0.01210   -0.10007
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.99320   10.99110   0.00210    0.01911
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.66000   10.65840   0.00160    0.01501
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.95940    8.95790   0.00150    0.01674
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.74460    8.74300   0.00160    0.01830
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.45380    8.45260   0.00120    0.01420
安聯全球人口趨勢基金                                               11.81000   11.85000  -0.04000   -0.33755
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.99000   10.09000  -0.10000   -0.99108
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.32000   37.69000  -0.37000   -0.98169
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
安聯全球計量平衡基金                                               12.94000   12.91000   0.03000    0.23238
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.02890   12.03060  -0.00170   -0.01413
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.42770   10.42920  -0.00150   -0.01438
安聯全球新興市場基金                                               17.81000   17.83000  -0.02000   -0.11217
安聯全球農金趨勢基金                                                9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               23.62000   23.63000  -0.01000   -0.04232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.04230   10.04040   0.00190    0.01892
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79890    9.79710   0.00180    0.01837
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.65440   83.51250   0.14190    0.16991
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.44110   12.42420   0.01690    0.13602
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.62080   65.51430   0.10650    0.16256
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67790    9.66470   0.01320    0.13658
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57420    2.57180   0.00240    0.09332
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.44000   10.43810   0.00190    0.01820
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19120    2.18850   0.00270    0.12337
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.66480    8.66310   0.00170    0.01962
宏利台灣動力基金                                                   33.33000   33.46000  -0.13000   -0.38852
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.27690   10.28160  -0.00470   -0.04571
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.00990   10.01620  -0.00630   -0.06290
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.09570    8.09940  -0.00370   -0.04568
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              8.03550    8.04030  -0.00480   -0.05970
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
宏利全球債券組合基金                                               13.06300   13.06330  -0.00030   -0.00230
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78400    2.78340   0.00060    0.02156
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.73110   11.73070   0.00040    0.00341
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70200    8.70180   0.00020    0.00230
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43280    2.43040   0.00240    0.09875
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.88780   10.88830  -0.00050   -0.00459
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.91080    3.92510  -0.01430   -0.36432
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.63160    0.63390  -0.00230   -0.36283
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       18.27000   18.33000  -0.06000   -0.32733
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.80740   11.80820  -0.00080   -0.00677
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.50600   10.50900  -0.00300   -0.02855
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.17960   10.18350  -0.00390   -0.03830
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.97660    8.97750  -0.00090   -0.01003
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.56610    8.56850  -0.00240   -0.02801
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.47300    8.47620  -0.00320   -0.03775
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.52410    8.53470  -0.01060   -0.12420
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.78430    2.78960  -0.00530   -0.18999
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40400    0.40490  -0.00090   -0.22228
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.26010   12.28700  -0.02690   -0.21893
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.92160    0.92360  -0.00200   -0.21654
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.45480    7.47110  -0.01630   -0.21817
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.06300    2.06700  -0.00400   -0.19352
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29670    0.29740  -0.00070   -0.23537
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.13890    9.15900  -0.02010   -0.21946
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33380    0.33450  -0.00070   -0.20927
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.63930   13.63920   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.69000    2.68000   0.01000    0.37313
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
宏利臺灣股息收益基金                                               29.05000   29.11000  -0.06000   -0.20611
宏利澳幣保本基金                                                   12.05430   12.04440   0.00990    0.08220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.18050   10.16460   0.01590    0.15643
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50750    9.49910   0.00840    0.08843
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.87340    8.86700   0.00640    0.07218
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.55430   10.54670   0.00760    0.07206
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.93220   12.93210   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.20000   27.30000  -0.10000   -0.36630
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20570   11.20580  -0.00010   -0.00089
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84970    9.85560  -0.00590   -0.05986
保德信大中華基金-人民幣                                             9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
保德信大中華基金-美元                                               9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
保德信大中華基金-新台幣                                            28.65000   28.75000  -0.10000   -0.34783
保德信中小型股基金                                                 48.77000   48.89000  -0.12000   -0.24545
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.99000    9.15000  -0.16000   -1.74863
保德信中國中小基金-美元                                             8.72000    8.88000  -0.16000   -1.80180
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.35000    8.51000  -0.16000   -1.88014
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.11830    9.18390  -0.06560   -0.71429
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.17510    9.24070  -0.06560   -0.70990
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.24690    9.31270  -0.06580   -0.70656
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.95720   10.02800  -0.07080   -0.70602
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.66000    8.81000  -0.15000   -1.70261
保德信中國品牌基金-美元                                             8.64000    8.78000  -0.14000   -1.59453
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.36000    9.52000  -0.16000   -1.68067
保德信台商全方位基金                                               37.14000   37.17000  -0.03000   -0.08071
保德信全球中小基金                                                 30.46000   30.56000  -0.10000   -0.32723
保德信全球消費商機基金                                             18.50000   18.55000  -0.05000   -0.26954
保德信全球基礎建設基金                                             12.58000   12.61000  -0.03000   -0.23791
保德信全球資源基金                                                  8.27000    8.32000  -0.05000   -0.60096
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.62000   33.54000   0.08000    0.23852
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.84440    9.84940  -0.00500   -0.05076
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.62830   10.63380  -0.00550   -0.05172
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27720    9.28360  -0.00640   -0.06894
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.00170   10.00850  -0.00680   -0.06794
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.25620    8.26100  -0.00480   -0.05810
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.84230   10.84860  -0.00630   -0.05807
保德信亞太基金                                                     21.78000   21.73000   0.05000    0.23010
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.52270    8.52070   0.00200    0.02347
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.24600   11.24330   0.00270    0.02401
保德信店頭市場基金                                                 35.36000   35.52000  -0.16000   -0.45045
保德信拉丁美洲基金                                                  7.03000    7.14000  -0.11000   -1.54062
保德信金平衡基金                                                   30.57000   30.64000  -0.07000   -0.22846
保德信金滿意基金                                                   44.20000   44.41000  -0.21000   -0.47287
保德信科技島基金                                                   27.38000   27.50000  -0.12000   -0.43636
保德信高成長基金                                                   96.34000   97.02000  -0.68000   -0.70089
保德信第一基金                                                     27.50000   27.64000  -0.14000   -0.50651
保德信貨幣市場基金                                                 15.76500   15.76480   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.65270   10.65830  -0.00560   -0.05254
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.75150   10.75900  -0.00750   -0.06971
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.89930   10.90600  -0.00670   -0.06143
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.30000   10.30800  -0.00800   -0.07761
保德信新世紀基金                                                   10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.09080    8.10090  -0.01010   -0.12468
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.87900   10.89250  -0.01350   -0.12394
保德信新興趨勢組合基金                                             11.31000   11.34000  -0.03000   -0.26455
保德信瑞騰基金                                                     15.54380   15.54330   0.00050    0.00322
保德信歐洲組合基金                                                 10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.77110    9.78830  -0.01720   -0.17572
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00000   10.01700  -0.01700   -0.16971
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.70980    9.72650  -0.01670   -0.17170
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.81880    9.83620  -0.01740   -0.17690
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.94260    9.95400  -0.01140   -0.11453
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.94260    9.95390  -0.01130   -0.11352
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.77640    9.79350  -0.01710   -0.17461
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.77930    9.79640  -0.01710   -0.17455
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.05610   10.07370  -0.01760   -0.17471
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.10860   10.11890  -0.01030   -0.10179
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.10800   10.11860  -0.01060   -0.10476
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.97450    9.99080  -0.01630   -0.16315
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.97450    9.99080  -0.01630   -0.16315
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.70780    9.72850  -0.02070   -0.21278
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.53920    9.56420  -0.02500   -0.26139
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95430    1.95170   0.00260    0.13322
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66120    2.65760   0.00360    0.13546
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29440    0.29420   0.00020    0.06798
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43520    0.43490   0.00030    0.06898
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41400    8.40830   0.00570    0.06779
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.66560   11.65750   0.00810    0.06948
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.50620    9.50260   0.00360    0.03788
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.63230   11.62800   0.00430    0.03698
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62400    8.62620  -0.00220   -0.02550
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.57640   10.57900  -0.00260   -0.02458
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.16320   10.18930  -0.02610   -0.25615
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.08380   10.10920  -0.02540   -0.25126
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.09470   10.11050  -0.01580   -0.15627
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.65520   10.67190  -0.01670   -0.15649
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.00550   10.02070  -0.01520   -0.15169
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.80560    9.82010  -0.01450   -0.14766
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10960   10.12440  -0.01480   -0.14618
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.78020    9.79430  -0.01410   -0.14396
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.98190    9.99590  -0.01400   -0.14006
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.68370   10.70220  -0.01850   -0.17286
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.26160    6.27910  -0.01750   -0.27870
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.74890   10.77880  -0.02990   -0.27740
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64760   11.64750   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           20.37000   20.36000   0.01000    0.04912
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4642.22000 4640.24000   1.98000    0.04267
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.24130   10.27320  -0.03190   -0.31052
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.27580   11.30870  -0.03290   -0.29093
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.52170   10.55300  -0.03130   -0.29660
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.11040    9.13880  -0.02840   -0.31076
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.55320    9.58120  -0.02800   -0.29224
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.36390    9.39180  -0.02790   -0.29707
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.44160   10.47410  -0.03250   -0.31029
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.01140   11.04360  -0.03220   -0.29157
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.95410   10.98670  -0.03260   -0.29672
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.55000    6.60000  -0.05000   -0.75758
柏瑞巨人基金                                                       13.45000   13.39000   0.06000    0.44810
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65190   13.65180   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.33000   16.35000  -0.02000   -0.12232
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.51390   13.52820  -0.01430   -0.10571
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.89400   11.90410  -0.01010   -0.08484
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.50460   12.51660  -0.01200   -0.09587
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.92120    8.93060  -0.00940   -0.10526
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81000    6.81720  -0.00720   -0.10562
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.81390    8.82140  -0.00750   -0.08502
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45050    8.45530  -0.00480   -0.05677
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.80870   10.81900  -0.01030   -0.09520
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35640    8.35970  -0.00330   -0.03948
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.07040   12.08060  -0.01020   -0.08443
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.70740   11.71980  -0.01240   -0.10580
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.77030   11.77700  -0.00670   -0.05689
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.38310   11.39400  -0.01090   -0.09566
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.02460    9.03410  -0.00950   -0.10516
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.84800    9.85640  -0.00840   -0.08522
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.65910    9.66450  -0.00540   -0.05587
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.61320    9.62230  -0.00910   -0.09457
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.44590    9.44960  -0.00370   -0.03916
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.27030   10.26410   0.00620    0.06040
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.14210   10.13400   0.00810    0.07993
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.02740   10.02040   0.00700    0.06986
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.10810   10.10080   0.00730    0.07227
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.02440   10.01840   0.00600    0.05989
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.83230    9.82450   0.00780    0.07939
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.78370    9.77680   0.00690    0.07058
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.86490    9.85790   0.00700    0.07101
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.25120   10.24500   0.00620    0.06052
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.14210   10.13400   0.00810    0.07993
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.02740   10.02040   0.00700    0.06986
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.10820   10.10100   0.00720    0.07128
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.02440   10.01840   0.00600    0.05989
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.83240    9.82460   0.00780    0.07939
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.78370    9.77690   0.00680    0.06955
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.86500    9.85790   0.00710    0.07202
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68210   10.66080   0.02130    0.19980
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.88030   11.85410   0.02620    0.22102
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.28870   11.26510   0.02360    0.20950
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.06710    9.04900   0.01810    0.20002
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.77350    9.75200   0.02150    0.22047
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.63800    9.61790   0.02010    0.20899
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39450   10.37380   0.02070    0.19954
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.06190   11.03750   0.02440    0.22106
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.90610   10.88330   0.02280    0.20950
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.06730    9.04930   0.01800    0.19891
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.77390    9.75240   0.02150    0.22046
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.63840    9.61830   0.02010    0.20898
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.22000   13.23000  -0.01000   -0.07559
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.33000   13.34000  -0.01000   -0.07496
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.65000    9.78000  -0.13000   -1.32924
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.39510   11.39830  -0.00320   -0.02807
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.46570    7.46780  -0.00210   -0.02812
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.44580   11.45380  -0.00800   -0.06985
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.11620   11.12200  -0.00580   -0.05215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.23760   10.24360  -0.00600   -0.05857
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.38930    8.39520  -0.00590   -0.07028
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.44720    9.45210  -0.00490   -0.05184
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.47220    9.47790  -0.00570   -0.06014
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.69320   10.69880  -0.00560   -0.05234
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.05150   10.05850  -0.00700   -0.06959
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.22090   10.22690  -0.00600   -0.05867
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.78740    9.79250  -0.00510   -0.05208
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.06460    9.07100  -0.00640   -0.07055
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.93380    8.93580  -0.00200   -0.02238
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.49650    9.50210  -0.00560   -0.05893
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.93100   11.95750  -0.02650   -0.22162
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.40500   11.42840  -0.02340   -0.20475
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.83190   10.85480  -0.02290   -0.21097
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.11350    7.12930  -0.01580   -0.22162
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.91310    8.93140  -0.01830   -0.20490
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.52120    9.54130  -0.02010   -0.21066
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.25600   10.27880  -0.02280   -0.22182
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.84920   10.87210  -0.02290   -0.21063
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.64630    9.66600  -0.01970   -0.20381
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.07120    9.09130  -0.02010   -0.22109
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.72400    9.74450  -0.02050   -0.21038
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.19850   11.19000   0.00850    0.07596
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.78070   11.76940   0.01130    0.09601
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.80840   10.79920   0.00920    0.08519
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.15680    9.14980   0.00700    0.07650
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.69890    9.68960   0.00930    0.09598
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.69140    9.68320   0.00820    0.08468
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.10390   11.09320   0.01070    0.09646
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.99150    9.98390   0.00760    0.07612
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.29880   10.29000   0.00880    0.08552
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.52380    9.51660   0.00720    0.07566
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.31070    9.30360   0.00710    0.07631
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.91950    9.91000   0.00950    0.09586
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.45250    9.44450   0.00800    0.08471
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.43000   18.44000  -0.01000   -0.05423
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.27000   17.27000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.93520   12.94860  -0.01340   -0.10349
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.85210   10.84690   0.00520    0.04794
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.77830   11.77370   0.00460    0.03907
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.37020   12.35730   0.01290    0.10439
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.29280   11.28700   0.00580    0.05139
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.87110    9.86640   0.00470    0.04764
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.40970   10.40560   0.00410    0.03940
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.29930   10.28850   0.01080    0.10497
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.29590   10.29070   0.00520    0.05053
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                         10.01220   10.00740   0.00480    0.04796
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.20430   10.20030   0.00400    0.03921
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.86090   11.84850   0.01240    0.10465
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.23660   10.23140   0.00520    0.05082
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.73000   14.45000   0.28000    1.93772
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.05000   26.06000  -1.01000   -3.87567
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.07130    4.09040  -0.01910   -0.46695
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.27000   18.37000  -0.10000   -0.54437
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.68980    0.69340  -0.00360   -0.51918
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.65170    0.65520  -0.00350   -0.53419
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19040    2.18700   0.00340    0.15546
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.65130    9.64330   0.00800    0.08296
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.19390    8.18710   0.00680    0.08306
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31650    0.31620   0.00030    0.09488
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.48910   11.48810   0.00100    0.00870
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67960    1.68040  -0.00080   -0.04761
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94650    9.95600  -0.00950   -0.09542
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32980    0.33010  -0.00030   -0.09088
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.29430    4.34710  -0.05280   -1.21460
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.26000   19.51000  -0.25000   -1.28139
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.62380    0.63190  -0.00810   -1.28185
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.14730    3.19860  -0.05130   -1.60383
國泰中港台基金台幣級別                                             14.12000   14.36000  -0.24000   -1.67131
國泰中港台基金美元級別                                              0.46290    0.47070  -0.00780   -1.65711
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.76000   27.77000  -0.01000   -0.03601
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.57000   36.59000  -0.02000   -0.05466
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.30880   10.30910  -0.00030   -0.00291
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.30890   10.30930  -0.00040   -0.00388
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.30920   10.30960  -0.00040   -0.00388
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33640    0.33630   0.00010    0.02974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33640    0.33640   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33640    0.33640   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.47340    2.47460  -0.00120   -0.04849
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36270    0.36310  -0.00040   -0.11016
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49060    0.49170  -0.00110   -0.22371
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.51000   13.56000  -0.05000   -0.36873
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46900    0.47070  -0.00170   -0.36116
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.92000    5.94000  -0.02000   -0.33670
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19060    0.19110  -0.00050   -0.26164
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41530    0.41510   0.00020    0.04818
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37550    0.37530   0.00020    0.05329
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44010    0.43980   0.00030    0.06821
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50530    0.50570  -0.00040   -0.07910
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.86000   20.95000  -0.09000   -0.42959
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.50410    2.50260   0.00150    0.05994
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.29790   11.29920  -0.00130   -0.01151
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.15990   10.16110  -0.00120   -0.01181
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36820    0.36820   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.33110    0.33110   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49470    0.49530  -0.00060   -0.12114
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.40020    0.39940   0.00080    0.20030
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.88000   18.88000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61670    0.61650   0.00020    0.03244
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.16000   27.19000  -0.03000   -0.11033
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.37000   13.33000   0.04000    0.30008
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.82400   38.79970   0.02430    0.06263
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.74690   19.75010  -0.00320   -0.01620
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   18.96310   18.95500   0.00810    0.04273
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.01630   40.10910  -0.09280   -0.23137
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.55780   40.63950  -0.08170   -0.20104
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.05530   43.04270   0.01260    0.02927
國泰紐幣2021保本基金                                               12.12010   12.12940  -0.00930   -0.07667
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.40500   12.41630  -0.01130   -0.09101
國泰紐幣保本基金                                                   12.39930   12.39900   0.00030    0.00242
國泰富時中國A50基金                                                17.86000   18.08000  -0.22000   -1.21681
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33670    0.33670   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46210    0.46270  -0.00060   -0.12967
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37290    0.37310  -0.00020   -0.05360
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51190    0.51280  -0.00090   -0.17551
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35130    0.35120   0.00010    0.02847
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48220    0.48260  -0.00040   -0.08288
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.64850   10.66750  -0.01900   -0.17811
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.64460    7.65830  -0.01370   -0.17889
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35990    0.36050  -0.00060   -0.16644
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25640    0.25680  -0.00040   -0.15576
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.22440    2.22770  -0.00330   -0.14813
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.94080    9.96310  -0.02230   -0.22383
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32370    0.32440  -0.00070   -0.21578
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.29130   40.22980   0.06150    0.15287
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.95000   19.22000  -0.27000   -1.40479
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.80000   11.91000  -0.11000   -0.92359
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38570    0.38900  -0.00330   -0.84833
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26000    2.26260  -0.00260   -0.11491
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48930    1.49100  -0.00170   -0.11402
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.34160    0.34220  -0.00060   -0.17534
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36780    0.36840  -0.00060   -0.16287
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22730    0.22770  -0.00040   -0.17567
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.47920   10.49810  -0.01890   -0.18003
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.77600    6.78820  -0.01220   -0.17972
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38370    0.38480  -0.00110   -0.28586
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.77520   38.63920   0.13600    0.35197
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.80000   20.68000   0.12000    0.58027
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.78000   19.73000   0.05000    0.25342
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.89000   19.74000   0.15000    0.75988
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.09780   12.10110  -0.00330   -0.02727
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39700    0.39700   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63340    9.62280   0.01060    0.11016
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.28750    8.28660   0.00090    0.01086
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.70760   10.69560   0.01200    0.11220
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31780    9.31680   0.00100    0.01073
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17420   11.17340   0.00080    0.00716
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80380    9.76690   0.03690    0.37781
第一金大中華基金                                                   28.65000   28.57000   0.08000    0.28001
第一金小型精選基金                                                 40.80000   40.73000   0.07000    0.17186
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.03000   13.19000  -0.16000   -1.21304
第一金中國世紀基金-美元                                             8.18940    8.29460  -0.10520   -1.26830
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.19020    8.29540  -0.10520   -1.26817
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.56000    9.68000  -0.12000   -1.23967
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.56000    9.68000  -0.12000   -1.23967
第一金中概平衡基金                                                 26.98000   26.71000   0.27000    1.01086
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.24830   15.24810   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.82100  177.81900   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.99840   10.00980  -0.01140   -0.11389
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.99840   10.00980  -0.01140   -0.11389
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.25610   14.23390   0.02220    0.15597
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.25660   14.23450   0.02210    0.15526
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.86920    9.87840  -0.00920   -0.09313
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.87260    9.88180  -0.00920   -0.09310
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.50520    9.51510  -0.00990   -0.10405
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.53010    9.54000  -0.00990   -0.10377
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.34690   10.35630  -0.00940   -0.09077
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.97530    9.98570  -0.01040   -0.10415
第一金全球大趨勢基金                                               23.50000   23.54000  -0.04000   -0.16992
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.26570    8.26680  -0.00110   -0.01331
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.87800    5.87870  -0.00070   -0.01191
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.60570    9.61690  -0.01120   -0.11646
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.60690    9.61800  -0.01110   -0.11541
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.97170    9.98330  -0.01160   -0.11619
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.97300    9.98460  -0.01160   -0.11618
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.66180    8.67220  -0.01040   -0.11992
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.23700   10.24920  -0.01220   -0.11903
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.70510    9.70730  -0.00220   -0.02266
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.70430    9.70650  -0.00220   -0.02267
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.98620    7.98950  -0.00330   -0.04130
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.85330    8.85780  -0.00450   -0.05080
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.85370    8.85820  -0.00450   -0.05080
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.20260   11.20510  -0.00250   -0.02231
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.20350   11.20600  -0.00250   -0.02231
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.02080   10.02480  -0.00400   -0.03990
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.80930   14.81690  -0.00760   -0.05129
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.07730   13.98800   0.08930    0.63840
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.09480   14.00540   0.08940    0.63833
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.19000   13.10000   0.09000    0.68702
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.21000   13.13000   0.08000    0.60929
第一金亞洲科技基金                                                 19.55000   19.50000   0.05000    0.25641
第一金亞洲新興市場基金                                             13.59000   13.50000   0.09000    0.66667
第一金店頭市場基金                                                 10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
第一金創新趨勢基金                                                 25.90000   25.96000  -0.06000   -0.23112
第一金電子基金                                                     36.06000   35.92000   0.14000    0.38976
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       21.07000   21.13000  -0.06000   -0.28396
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.79000   18.74000   0.05000    0.26681
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.82000    9.01000  -0.19000   -2.10877
統一大中華中小基金(美元)                                            8.12000    8.29000  -0.17000   -2.05066
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.91000   12.16000  -0.25000   -2.05592
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
統一大滿貫基金-A類型                                               36.51000   36.30000   0.21000    0.57851
統一大滿貫基金-I類型                                               36.51000   36.30000   0.21000    0.57851
統一大龍印基金                                                     15.24000   15.31000  -0.07000   -0.45722
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.38000    9.55000  -0.17000   -1.78010
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.64000    8.80000  -0.16000   -1.81818
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.74000    9.92000  -0.18000   -1.81452
統一中小基金                                                       27.54000   27.51000   0.03000    0.10905
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.80960    9.82340  -0.01380   -0.14048
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.20840    9.20340   0.00500    0.05433
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90620    8.90240   0.00380    0.04269
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.65500   11.67140  -0.01640   -0.14051
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.86830   10.86230   0.00600    0.05524
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.50660   10.50210   0.00450    0.04285
統一台灣動力基金                                                   18.61000   18.55000   0.06000    0.32345
統一全天候基金-A類型                                              117.48000  116.56000   0.92000    0.78929
統一全天候基金-I類型                                              117.48000  116.56000   0.92000    0.78929
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             9.06450    9.08580  -0.02130   -0.23443
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.81560    8.81910  -0.00350   -0.03969
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.76850    8.77270  -0.00420   -0.04788
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.37620    9.39820  -0.02200   -0.23409
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               9.11860    9.12220  -0.00360   -0.03946
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             9.06980    9.07420  -0.00440   -0.04849
統一全球債券組合基金                                               11.99070   11.99160  -0.00090   -0.00751
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.08000   16.15000  -0.07000   -0.43344
統一全球新科技基金(美元)                                           15.23000   15.29000  -0.06000   -0.39241
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.49000   14.55000  -0.06000   -0.41237
統一亞太基金                                                       26.30000   26.34000  -0.04000   -0.15186
統一亞洲大金磚基金                                                 12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       63.50000   63.44000   0.06000    0.09458
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65670   16.65650   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.50000   10.59000  -0.09000   -0.84986
統一強漢基金(美元)                                                  9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
統一強漢基金(新台幣)                                               24.85000   25.04000  -0.19000   -0.75879
統一統信基金                                                       34.14000   34.17000  -0.03000   -0.08780
統一黑馬基金                                                       63.53000   63.40000   0.13000    0.20505
統一新亞洲科技能源基金                                             18.88000   18.90000  -0.02000   -0.10582
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.01780    8.02130  -0.00350   -0.04363
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.18520   10.18970  -0.00450   -0.04416
統一經建基金                                                       49.67000   49.30000   0.37000    0.75051
統一龍馬基金                                                       75.05000   74.87000   0.18000    0.24042
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.74000   23.83000  -0.09000   -0.37768
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              50.52000   50.57000  -0.05000   -0.09887
野村中國機會基金                                                   13.29000   13.34000  -0.05000   -0.37481
野村巴西基金                                                        5.52000    5.61000  -0.09000   -1.60428
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.33000   12.32000   0.01000    0.08117
野村台灣高股息基金                                                 23.75000   23.82000  -0.07000   -0.29387
野村台灣運籌基金                                                   38.18000   38.44000  -0.26000   -0.67638
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.56440    9.56520  -0.00080   -0.00836
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.51420    9.51670  -0.00250   -0.02627
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.56460    9.56800  -0.00340   -0.03554
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.77150    9.77240  -0.00090   -0.00921
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.67230    9.67480  -0.00250   -0.02584
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.63340    9.63680  -0.00340   -0.03528
野村平衡基金                                                       19.92000   19.91000   0.01000    0.05023
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.41000   13.45000  -0.04000   -0.29740
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.14000   11.15000  -0.01000   -0.08969
野村全球生技醫療基金                                               17.92000   18.04000  -0.12000   -0.66519
野村全球品牌基金                                                   28.23000   28.28000  -0.05000   -0.17680
野村全球氣候變遷基金                                                8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.88000   19.91000  -0.03000   -0.15068
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.55000   12.56000  -0.01000   -0.07962
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.04430   10.04380   0.00050    0.00498
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.47630   10.48000  -0.00370   -0.03531
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.37410   10.37890  -0.00480   -0.04625
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.60930    9.61420  -0.00490   -0.05097
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.36040    9.36800  -0.00760   -0.08113
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.93360    8.94170  -0.00810   -0.09059
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.30560   11.31140  -0.00580   -0.05128
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.79160   10.80030  -0.00870   -0.08055
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.36190   10.37130  -0.00940   -0.09063
野村成長基金                                                       29.94000   30.05000  -0.11000   -0.36606
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.00320    8.97800   0.02520    0.28069
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           9.00950    8.98750   0.02200    0.24478
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.14190    9.12090   0.02100    0.23024
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.48960    9.46300   0.02660    0.28109
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.40040    9.37740   0.02300    0.24527
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.54030    9.51840   0.02190    0.23008
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.60000   12.56000   0.04000    0.31847
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.49310    9.49520  -0.00210   -0.02212
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.54960    9.55360  -0.00400   -0.04187
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.63120    9.63650  -0.00530   -0.05500
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.04200   10.04470  -0.00270   -0.02688
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.01050   10.01470  -0.00420   -0.04194
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.10200   10.10750  -0.00550   -0.05442
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.63710    8.63650   0.00060    0.00695
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.23610    9.23200   0.00410    0.04441
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.10220    9.10050   0.00170    0.01868
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.15790   13.15700   0.00090    0.00684
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.20080   12.19540   0.00540    0.04428
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.93930    9.93740   0.00190    0.01912
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.22170   10.22120   0.00050    0.00489
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.87880    9.88160  -0.00280   -0.02834
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41400    9.41780  -0.00380   -0.04035
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.23790   11.24240  -0.00450   -0.04003
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.18660   10.19340  -0.00680   -0.06671
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.26290   11.26690  -0.00400   -0.03550
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.76070   10.76690  -0.00620   -0.05758
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.51700   10.52430  -0.00730   -0.06936
野村泰國基金                                                       41.85000   41.43000   0.42000    1.01376
野村高科技基金                                                     12.22000   12.26000  -0.04000   -0.32626
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.24650   10.26480  -0.01830   -0.17828
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.42350   10.43610  -0.01260   -0.12073
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.59440   10.59360   0.00080    0.00755
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.77120    9.78710  -0.01590   -0.16246
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.66280    9.67990  -0.01710   -0.17665
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.55800    9.57030  -0.01230   -0.12852
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.99310   12.00740  -0.01430   -0.11909
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.12430   13.11610   0.00820    0.06252
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.91730   10.93510  -0.01780   -0.16278
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.80300   10.82210  -0.01910   -0.17649
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.94260   10.95690  -0.01430   -0.13051
野村貨幣市場基金                                                   16.26390   16.26370   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       16.18000   16.12000   0.06000    0.37221
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.06520   10.05360   0.01160    0.11538
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.97620    9.97310   0.00310    0.03108
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.94370    9.94230   0.00140    0.01408
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    9.85470    9.84800   0.00670    0.06803
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    9.81090    9.80950   0.00140    0.01427
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    9.80460    9.80430   0.00030    0.00306
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    9.85470    9.84800   0.00670    0.06803
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    9.81090    9.80950   0.00140    0.01427
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    9.80460    9.80430   0.00030    0.00306
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計   10.03140   10.04440  -0.01300   -0.12943
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.98180   10.00000  -0.01820   -0.18200
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    9.95720    9.97660  -0.01940   -0.19446
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計   10.03140   10.04440  -0.01300   -0.12943
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.98180   10.00000  -0.01820   -0.18200
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    9.95720    9.97660  -0.01940   -0.19446
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.11350   10.11750  -0.00400   -0.03954
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.96360    7.96560  -0.00200   -0.02511
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.80460   11.80760  -0.00300   -0.02541
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.37000    7.60000  -0.23000   -3.02632
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                      9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
野村精選貨幣市場基金                                               12.07760   12.07750   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.43000   12.49000  -0.06000   -0.48038
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.21000   11.27000  -0.06000   -0.53239
野村歐洲高股息基金季配型                                            8.10000    8.12000  -0.02000   -0.24631
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.47000   11.51000  -0.04000   -0.34752
野村積極成長基金                                                   12.63000   12.68000  -0.05000   -0.39432
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.11000   35.11000   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.29550   10.29950  -0.00400   -0.03884
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60720    8.60550   0.00170    0.01975
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.94050    7.94150  -0.00100   -0.01259
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.86150    7.86330  -0.00180   -0.02289
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.68170   11.67960   0.00210    0.01798
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.52740   10.52870  -0.00130   -0.01235
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.45520   10.45770  -0.00250   -0.02391
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
野村環球基金-人民幣計價                                            16.26000   16.23000   0.03000    0.18484
野村環球基金-美元計價                                              12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.64000   17.61000   0.03000    0.17036
野村鴻利基金                                                       22.97000   22.93000   0.04000    0.17444
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85750   16.85740   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.75000   20.87000  -0.12000   -0.57499
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.17000   14.09000   0.08000    0.56778
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.89000   14.90000  -0.01000   -0.06711
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.15440   10.15620  -0.00180   -0.01772
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.32320   13.32580  -0.00260   -0.01951
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.61800    9.63900  -0.02100   -0.21786
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.60450    9.62490  -0.02040   -0.21195
凱基台商天下基金                                                   13.25000   13.30000  -0.05000   -0.37594
凱基台灣精五門基金                                                 21.10000   21.03000   0.07000    0.33286
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.80960   10.81740  -0.00780   -0.07211
凱基亞太高股息基金                                                 12.84000   12.81000   0.03000    0.23419
凱基亞洲四金磚基金                                                 17.04000   17.04000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.80000   13.81000  -0.01000   -0.07241
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.53190   12.55220  -0.02030   -0.16172
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.27000   12.29000  -0.02000   -0.16273
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54140   11.54120   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.60000   27.60000   0.00000    0.00000
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.35000   22.31000   0.04000    0.17929
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.79150   21.74870   0.04280    0.19679
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.62000   17.76000  -0.14000   -0.78829
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.94370   17.07110  -0.12740   -0.74629
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.75000    7.76000  -0.01000   -0.12887
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.20000   12.19000   0.01000    0.08203
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.95770   11.95010   0.00760    0.06360
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.70930   11.67720   0.03210    0.27489
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.34000   13.31000   0.03000    0.22539
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.15620   13.12100   0.03520    0.26827
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.14000   36.20000  -0.06000   -0.16575
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.23000   31.22000   0.01000    0.03203
富邦上証180基金                                                    27.94000   27.29000   0.65000    2.38182
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20130    0.20240  -0.00110   -0.54348
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.17000    6.20000  -0.03000   -0.48387
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.76000    7.94000  -0.18000   -2.26700
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   36.39000   34.53000   1.86000    5.38662
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.34780   11.36530  -0.01750   -0.15398
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.49620   10.51520  -0.01900   -0.18069
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.07600   10.09980  -0.02380   -0.23565
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.94440    9.95970  -0.01530   -0.15362
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.12460    9.14120  -0.01660   -0.18160
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.76670    8.78730  -0.02060   -0.23443
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.44240   20.47440  -0.03200   -0.15629
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.32750   11.32660   0.00090    0.00795
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.36400   10.37180  -0.00780   -0.07520
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.89760   12.88210   0.01550    0.12032
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89850    1.89690   0.00160    0.08435
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45390    9.44250   0.01140    0.12073
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43950    1.43830   0.00120    0.08343
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.74190   11.73830   0.00360    0.03067
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71410    1.71410   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.16480   10.16170   0.00310    0.03051
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.50280    1.50270   0.00010    0.00665
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  23.52000   23.53000  -0.01000   -0.04250
富邦日本東証基金                                                   22.33000   22.36000  -0.03000   -0.13417
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.34000   44.44000  -0.10000   -0.22502
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    49.79000   50.01000  -0.22000   -0.43991
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.21000   53.41000  -0.20000   -0.37446
富邦台灣心基金                                                     23.40000   23.38000   0.02000    0.08554
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.62000   49.77000  -0.15000   -0.30139
富邦台灣科技指數基金                                               55.57000   55.76000  -0.19000   -0.34075
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.08850   41.25400  -0.16550   -0.40117
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.37750   41.36780   0.00970    0.02345
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29770    0.29710   0.00060    0.20195
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.50510    2.50350   0.00160    0.06391
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33900    0.33910  -0.00010   -0.02949
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.53910   10.54100  -0.00190   -0.01802
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17650    2.17510   0.00140    0.06436
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32520    0.32530  -0.00010   -0.03074
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.09660    9.09830  -0.00170   -0.01868
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.63000   24.47000   0.16000    0.65386
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.82000   13.88000  -0.06000   -0.43228
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.16000   32.87000   0.29000    0.88226
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63760   15.63740   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.99760   39.99790  -0.00030   -0.00075
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.99520   39.99580  -0.00060   -0.00150
富邦長紅基金                                                       67.28000   67.16000   0.12000    0.17868
富邦科技基金                                                       26.01000   26.11000  -0.10000   -0.38300
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.14460   40.15130  -0.00670   -0.01669
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.32430   39.33670  -0.01240   -0.03152
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.90390   38.90190   0.00200    0.00514
富邦恒生國企ETF基金                                                20.67000   20.40000   0.27000    1.32353
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.83000   13.99000  -0.16000   -1.14367
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.97000   28.25000   0.72000    2.54867
富邦高成長基金                                                     25.70000   25.66000   0.04000    0.15588
富邦基金                                                           14.21000   14.18000   0.03000    0.21157
富邦深証100基金                                                     9.19000    8.91000   0.28000    3.14254
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.98000   20.97000   0.01000    0.04769
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41130    0.41130   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.31790   12.31650   0.00140    0.01137
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.56110    9.56010   0.00100    0.01046
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30630    0.30630   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.90710    8.90620   0.00090    0.01011
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.53470    9.51610   0.01860    0.19546
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.99560    9.97770   0.01790    0.17940
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.46250    9.44400   0.01850    0.19589
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.90660    9.88900   0.01760    0.17798
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.92000   21.01000  -0.09000   -0.42837
富邦精準基金                                                       48.59000   48.53000   0.06000    0.12363
富邦精銳中小基金                                                   12.25000   12.27000  -0.02000   -0.16300
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       20.05000   20.06000  -0.01000   -0.04985
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.26000   22.34000  -0.08000   -0.35810
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.38000    7.36000   0.02000    0.27174
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.26000   16.35000  -0.09000   -0.55046
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.80000   19.79000   0.01000    0.05053
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.41450   10.39850   0.01600    0.15387
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.35350   10.34780   0.00570    0.05508
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.42150   10.41790   0.00360    0.03456
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.15060   10.13490   0.01570    0.15491
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                             10.04490   10.03940   0.00550    0.05478
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.09270   10.08920   0.00350    0.03469
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富達台灣成長基金                                                   31.35000   31.52000  -0.17000   -0.53934
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.79150    8.77570   0.01580    0.18004
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26620    9.25040   0.01580    0.17080
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     9.00140    8.98670   0.01470    0.16358
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.78760    9.77020   0.01740    0.17809
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.72930    9.71280   0.01650    0.16988
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.45310    9.43780   0.01530    0.16211
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.52400    9.50830   0.01570    0.16512
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.53070    8.52330   0.00740    0.08682
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.49730    9.48980   0.00750    0.07903
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.99220    8.98580   0.00640    0.07122
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.60150   10.59230   0.00920    0.08686
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.29120   10.28320   0.00800    0.07780
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.81590    9.80890   0.00700    0.07136
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.11280    9.10620   0.00660    0.07248
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.64320    9.63620   0.00700    0.07264
富達卓越領航全球組合基金                                           15.40000   15.41000  -0.01000   -0.06489
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.72790    8.72520   0.00270    0.03094
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.37270    9.37060   0.00210    0.02241
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.06990    9.06850   0.00140    0.01544
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.93430    9.93130   0.00300    0.03021
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.82870    9.82650   0.00220    0.02239
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.54810    9.54660   0.00150    0.01571
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.15820    9.15670   0.00150    0.01638
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.61490    9.61330   0.00160    0.01664
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.99000    8.08000  -0.09000   -1.11386
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.21000    9.32000  -0.11000   -1.18026
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.94000    9.05000  -0.11000   -1.21547
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.68990    9.67660   0.01330    0.13744
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16830    9.15880   0.00950    0.10373
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.76430    8.75620   0.00810    0.09251
富蘭克林華美中華基金                                               13.08000   13.24000  -0.16000   -1.20846
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.81000   21.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.93000   20.96000  -0.03000   -0.14313
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.91680    7.91770  -0.00090   -0.01137
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.05670    9.05690  -0.00020   -0.00221
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.73730    9.73740  -0.00010   -0.00103
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.27190    9.27300  -0.00110   -0.01186
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.12320   11.11950   0.00370    0.03327
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.78670    8.78380   0.00290    0.03302
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.21460    9.21160   0.00300    0.03257
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.24750   13.24030   0.00720    0.05438
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.27290   10.26730   0.00560    0.05454
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.15650   10.15610   0.00040    0.00394
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70210    7.70180   0.00030    0.00390
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.17540    9.17500   0.00040    0.00436
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.72030   10.72100  -0.00070   -0.00653
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59180    7.59230  -0.00050   -0.00659
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.06300    9.06360  -0.00060   -0.00662
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.44970   10.45030  -0.00060   -0.00574
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74630    7.74680  -0.00050   -0.00645
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.20680    8.20960  -0.00280   -0.03411
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.22480    9.22710  -0.00230   -0.02493
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.99970   10.00220  -0.00250   -0.02499
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.62800   12.63230  -0.00430   -0.03404
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.29940   13.31280  -0.01340   -0.10066
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             42.18000   42.25000  -0.07000   -0.16568
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30150   10.30140   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.35000   14.32000   0.03000    0.20950
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.44000   13.43000   0.01000    0.07446
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.48000   15.47000   0.01000    0.06464
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.98190    8.04520  -0.06330   -0.78680
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.95180   10.96290  -0.01110   -0.10125
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.67430    9.68320  -0.00890   -0.09191
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.09220   11.10250  -0.01030   -0.09277
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.95490    6.96510  -0.01020   -0.14644
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.16430    9.17680  -0.01250   -0.13621
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.25860   10.27250  -0.01390   -0.13531
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.64880   10.66430  -0.01550   -0.14534
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.34000   20.34000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.61500   11.61410   0.00090    0.00775
復華人生目標基金                                                   39.57120   39.58250  -0.01130   -0.02855
復華大中華中小策略基金                                              9.32000    9.41000  -0.09000   -0.95643
復華中小精選基金                                                   79.14000   79.48000  -0.34000   -0.42778
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.98000    9.05000  -0.07000   -0.77348
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.00000    8.08000  -0.08000   -0.99010
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.90000   12.00000  -0.10000   -0.83333
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.93000   11.03000  -0.10000   -0.90662
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.50000   10.60000  -0.10000   -0.94340
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華台灣智能基金                                                   12.32000   12.34000  -0.02000   -0.16207
復華全方位基金                                                     32.94000   32.81000   0.13000    0.39622
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.83000   13.91000  -0.08000   -0.57513
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.55000   21.68000  -0.13000   -0.59963
復華全球平衡基金-美元                                               9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.35000   20.38000  -0.03000   -0.14720
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.96000   16.96000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.18000   16.19000  -0.01000   -0.06177
復華全球原物料基金                                                  9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.61000   13.71000  -0.10000   -0.72939
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47070   11.47010   0.00060    0.00523
復華全球債券基金                                                   13.40370   13.40590  -0.00220   -0.01641
復華全球債券組合基金                                               14.67000   14.68000  -0.01000   -0.06812
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
復華有利貨幣市場基金                                               13.43400   13.43390   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   12.57000   12.74000  -0.17000   -1.33438
復華亞太成長基金                                                   15.42000   15.52000  -0.10000   -0.64433
復華亞太神龍科技基金-美元                                          10.11000   10.25000  -0.14000   -1.36585
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.63000   10.77000  -0.14000   -1.29991
復華東協世紀基金                                                   12.65000   12.61000   0.04000    0.31721
復華南非幣長期收益基金A                                            13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
復華南非幣長期收益基金B                                             8.20000    8.18000   0.02000    0.24450
復華南非幣短期收益基金A                                            13.53000   13.53000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              13.05000   13.13000  -0.08000   -0.60929
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.09000   13.16000  -0.07000   -0.53191
復華恒生基金                                                       21.30000   21.08000   0.22000    1.04364
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.57000    8.66000  -0.09000   -1.03926
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.80000   32.10000   0.70000    2.18069
復華神盾基金                                                       26.73810   26.80850  -0.07040   -0.26260
復華高成長基金                                                     70.22000   70.50000  -0.28000   -0.39716
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39480   14.39460   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.28000   19.31000  -0.03000   -0.15536
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.80000   53.01000  -0.21000   -0.39615
復華復華基金                                                       22.06000   22.15000  -0.09000   -0.40632
復華華人世紀基金                                                   17.64000   18.02000  -0.38000   -2.10877
復華傳家二號基金                                                   31.34710   31.44680  -0.09970   -0.31704
復華傳家基金                                                       25.85090   25.95840  -0.10750   -0.41412
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.91000   14.93000  -0.02000   -0.13396
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.69000   11.71000  -0.02000   -0.17079
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.27000   19.31000  -0.04000   -0.20715
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.61000    5.62000  -0.01000   -0.17794
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.34000   12.36000  -0.02000   -0.16181
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.67000   12.70000  -0.03000   -0.23622
復華新興市場短期收益基金                                           10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
復華滬深300 A股基金                                                20.82000   20.29000   0.53000    2.61212
復華數位經濟基金                                                   62.65000   63.01000  -0.36000   -0.57134
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.78290    9.79250  -0.00960   -0.09803
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.62220    9.63200  -0.00980   -0.10174
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.93740    9.94720  -0.00980   -0.09852
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.74400    9.75400  -0.01000   -0.10252
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.68330    9.70900  -0.02570   -0.26470
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.11740   10.14600  -0.02860   -0.28188
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.68720    9.71280  -0.02560   -0.26357
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.12240   10.15080  -0.02840   -0.27978
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.68630    9.71190  -0.02560   -0.26359
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.12500   10.15340  -0.02840   -0.27971
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.97060    9.97570  -0.00510   -0.05112
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.08580   10.02800   0.05780    0.57639
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.98850   10.00390  -0.01540   -0.15394
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.97060    9.97570  -0.00510   -0.05112
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.08580   10.02800   0.05780    0.57639
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.98850   10.00390  -0.01540   -0.15394
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.95930    9.97620  -0.01690   -0.16940
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.30830    9.30980  -0.00150   -0.01611
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.44240    8.45240  -0.01000   -0.11831
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.35400    8.36530  -0.01130   -0.13508
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.57720   11.57870  -0.00150   -0.01295
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.52090   10.53340  -0.01250   -0.11867
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.53290   10.54710  -0.01420   -0.13463
景順主流基金                                                       19.00000   19.11000  -0.11000   -0.57561
景順台灣科技基金                                                   33.18000   33.28000  -0.10000   -0.30048
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
景順全球科技基金                                                   22.77000   22.68000   0.09000    0.39683
景順全球康健基金                                                   19.12000   19.15000  -0.03000   -0.15666
景順貨幣市場基金                                                   15.93480   15.93470   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       34.95000   35.12000  -0.17000   -0.48405
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.03000   15.07000  -0.04000   -0.26543
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.94000   13.98000  -0.04000   -0.28612
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.71570    8.71260   0.00310    0.03558
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99950    7.99240   0.00710    0.08883
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.12350   11.11960   0.00390    0.03507
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.18760   10.17850   0.00910    0.08940
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.76000    7.85000  -0.09000   -1.14650
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.48000    7.56000  -0.08000   -1.05820
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.89000   11.01000  -0.12000   -1.08992
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.41660    9.41880  -0.00220   -0.02336
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53780    9.54160  -0.00380   -0.03983
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.70280    9.70510  -0.00230   -0.02370
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.83030    9.83430  -0.00400   -0.04067
華南永昌永昌基金                                                   19.78000   19.80000  -0.02000   -0.10101
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.32120   14.32480  -0.00360   -0.02513
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
華南永昌全球精品基金                                               16.27000   16.31000  -0.04000   -0.24525
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.99000   14.00000  -0.01000   -0.07143
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.78000   13.79000  -0.01000   -0.07252
華南永昌物聯網精選基金                                             12.49000   12.47000   0.02000    0.16038
華南永昌策略報酬基金                                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20110   16.20090   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.95310   24.97190  -0.01880   -0.07528
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93510   11.93500   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.15830   10.15360   0.00470    0.04629
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.06630   10.06920  -0.00290   -0.02880
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.81580    9.81130   0.00450    0.04587
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.69440    9.69720  -0.00280   -0.02887
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.98550    9.97990   0.00560    0.05611
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.83520    9.83720  -0.00200   -0.02033
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.74250    9.73710   0.00540    0.05546
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.58970    9.59150  -0.00180   -0.01877
華頓中小型基金                                                     27.93000   27.91000   0.02000    0.07166
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.73800   11.78440  -0.04640   -0.39374
華頓台灣基金                                                       30.07000   30.17000  -0.10000   -0.33146
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51750   11.51730   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               17.35000   17.39000  -0.04000   -0.23002
華頓全球高收益債券基金A                                            13.44170   13.44950  -0.00780   -0.05799
華頓全球高收益債券基金B                                             8.33230    8.33710  -0.00480   -0.05757
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.83000    5.86000  -0.03000   -0.51195
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.58850    2.62400  -0.03550   -1.35290
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.59800   11.77090  -0.17290   -1.46888
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37880    0.38440  -0.00560   -1.45682
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.29700   11.36320  -0.06620   -0.58258
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.28540   10.34360  -0.05820   -0.56267
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.06290   10.13380  -0.07090   -0.69964
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.08380    9.14780  -0.06400   -0.69962
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.34460   10.41580  -0.07120   -0.68358
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.38160    9.44600  -0.06440   -0.68177
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.08000   11.23000  -0.15000   -1.33571
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.56000    9.70000  -0.14000   -1.44330
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.33000   10.48000  -0.15000   -1.43130
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50000    2.49790   0.00210    0.08407
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05700    2.05390   0.00310    0.15093
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.73340   11.72910   0.00430    0.03666
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.52520    9.52170   0.00350    0.03676
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36520    0.36530  -0.00010   -0.02737
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30320    0.30320   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.35000    3.37000  -0.02000   -0.59347
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.02000   15.12000  -0.10000   -0.66138
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.13000   25.27000  -0.14000   -0.55402
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.61000   12.62000  -0.01000   -0.07924
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
匯豐安富基金                                                       26.10000   26.20000  -0.10000   -0.38168
匯豐成功基金                                                       41.69000   41.93000  -0.24000   -0.57238
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58090    2.57620   0.00470    0.18244
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35210    2.34730   0.00480    0.20449
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.54480   11.53690   0.00790    0.06848
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.91680    7.90870   0.00810    0.10242
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37840    0.37810   0.00030    0.07934
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33710    0.33680   0.00030    0.08907
匯豐金磚動力基金                                                   14.12000   14.21000  -0.09000   -0.63336
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.97920   14.97920   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.96000    4.97000  -0.01000   -0.20121
匯豐新鑽動力基金                                                   11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.50080    5.51710  -0.01630   -0.29545
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.10070    9.11720  -0.01650   -0.18098
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.09000   54.40000  -0.31000   -0.56985
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.09000   54.40000  -0.31000   -0.56985
匯豐龍騰電子基金                                                   38.69000   39.01000  -0.32000   -0.82030
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.25560   12.26910  -0.01350   -0.11003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.93000   19.94000  -0.01000   -0.05015
新光中國成長基金(人民幣)                                           10.20000   10.34000  -0.14000   -1.35397
新光中國成長基金(美元)                                             10.30000   10.41000  -0.11000   -1.05668
新光中國成長基金(新臺幣)                                           10.20000   10.31000  -0.11000   -1.06693
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.51900   10.56550  -0.04650   -0.44011
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.75950    9.77200  -0.01250   -0.12792
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.99150    9.99740  -0.00590   -0.05902
新光台灣富貴基金                                                   23.72000   23.80000  -0.08000   -0.33613
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.12000   12.20000  -0.08000   -0.65574
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.73000   11.80000  -0.07000   -0.59322
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.01230   10.01590  -0.00360   -0.03594
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.71500    9.71180   0.00320    0.03295
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.64670    9.65020  -0.00350   -0.03627
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.34910    9.34610   0.00300    0.03210
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44110   15.44100   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                      10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              22.73000   22.78000  -0.05000   -0.21949
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.88000   22.90000  -0.02000   -0.08734
新光兩岸優勢基金                                                   11.79000   11.88000  -0.09000   -0.75758
新光店頭基金                                                       26.85000   26.93000  -0.08000   -0.29707
新光南非幣保本基金                                                 11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
新光特選內需收益ETF基金                                            20.24000   20.37000  -0.13000   -0.63819
新光創新科技基金                                                   15.72000   15.77000  -0.05000   -0.31706
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.80810    9.80970  -0.00160   -0.01631
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.06910   10.05870   0.01040    0.10339
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.71640    9.70580   0.01060    0.10921
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.28520    9.28670  -0.00150   -0.01615
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.53920    9.52930   0.00990    0.10389
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20260    9.19260   0.01000    0.10878
新光澳幣八年期保本基金                                             10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
新光澳幣十年期保本基金                                             10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11620   10.11370   0.00250    0.02472
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.79080    9.78850   0.00230    0.02350
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73310    9.73250   0.00060    0.00616
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99970    9.99910   0.00060    0.00600
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.95190    9.95040   0.00150    0.01507
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.68400    9.68260   0.00140    0.01446
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.65720    9.65830  -0.00110   -0.01139
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92430    9.92530  -0.00100   -0.01008
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.63000    7.64000  -0.01000   -0.13089
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.81720    9.80380   0.01340    0.13668
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.38640    9.37340   0.01300    0.13869
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.74840    9.73540   0.01300    0.13353
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.37570    9.36320   0.01250    0.13350
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.44740    9.43310   0.01430    0.15159
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.88780    9.87310   0.01470    0.14889
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.80860   13.79160   0.01700    0.12326
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.48360    8.47310   0.01050    0.12392
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.60980   37.68410  -0.07430   -0.19717
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.31970   38.38050  -0.06080   -0.15841
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.46570   39.63710  -0.17140   -0.43242
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18060   11.17950   0.00110    0.00984
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95800    9.92080   0.03720    0.37497
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.92900   13.06960  -0.14060   -1.07578
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.73940    9.80680  -0.06740   -0.68728
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
群益大印度基金-人民幣                                              14.52200   14.48610   0.03590    0.24782
群益大印度基金-美元                                                13.76460   13.67700   0.08760    0.64049
群益大印度基金-新臺幣                                              12.96000   12.88000   0.08000    0.62112
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.89760   12.93120  -0.03360   -0.25984
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.53540   12.51890   0.01650    0.13180
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.92180   11.95280  -0.03100   -0.25935
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.57360   10.55960   0.01400    0.13258
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.35030   10.37720  -0.02690   -0.25922
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.21630    9.20420   0.01210    0.13146
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.95650    9.98230  -0.02580   -0.25846
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.16270    9.15060   0.01210    0.13223
群益中小型股基金                                                   50.02000   50.40000  -0.38000   -0.75397
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.78410    9.85160  -0.06750   -0.68517
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.15470    9.18190  -0.02720   -0.29623
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.52370    8.55040  -0.02670   -0.31227
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.61970    8.67930  -0.05960   -0.68669
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.06480    8.08870  -0.02390   -0.29547
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.50950    7.53310  -0.02360   -0.31328
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.97800   10.98840  -0.01040   -0.09465
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.63900   10.64730  -0.00830   -0.07795
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.83630    9.82150   0.01480    0.15069
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.77130    8.86240  -0.09110   -1.02794
群益中國新機會基金N-美元                                            8.11720    8.16950  -0.05230   -0.64019
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.61000    8.67000  -0.06000   -0.69204
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.77880    7.85960  -0.08080   -1.02804
群益中國新機會基金-美元                                             8.67920    8.73510  -0.05590   -0.63995
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.22000    8.27000  -0.05000   -0.60459
群益平衡王基金                                                     19.59160   19.61490  -0.02330   -0.11879
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.26000    8.28000  -0.02000   -0.24155
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.97000    5.97000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.10260   11.16140  -0.05880   -0.52682
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.68060   10.69520  -0.01460   -0.13651
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.95640   10.00920  -0.05280   -0.52751
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.57770    9.59080  -0.01310   -0.13659
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.07450   10.07090   0.00360    0.03575
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.86760    9.86540   0.00220    0.02230
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.42180    9.41840   0.00340    0.03610
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.33220    9.33010   0.00210    0.02251
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.13290   10.12920   0.00370    0.03653
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.17710   10.17490   0.00220    0.02162
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.58770    9.58430   0.00340    0.03547
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.98490    9.98260   0.00230    0.02304
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.18060   10.19850  -0.01790   -0.17552
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.37150    7.38460  -0.01310   -0.17740
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.14580   10.14230   0.00350    0.03451
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.04810   10.04750   0.00060    0.00597
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.18640   10.18680  -0.00040   -0.00393
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02740   10.02400   0.00340    0.03392
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94770    9.94710   0.00060    0.00603
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.08460   10.08500  -0.00040   -0.00397
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.14580   10.14240   0.00340    0.03352
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.04810   10.04750   0.00060    0.00597
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.18640   10.18680  -0.00040   -0.00393
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02740   10.02410   0.00330    0.03292
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94770    9.94710   0.00060    0.00603
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.08460   10.08500  -0.00040   -0.00397
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.99560   16.03070  -0.03510   -0.21895
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.66000   15.70000  -0.04000   -0.25478
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
群益印度中小基金N-美元                                             10.16380   10.10860   0.05520    0.54607
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
群益印度中小基金-人民幣                                            16.26310   16.23840   0.02470    0.15211
群益印度中小基金-美元                                              14.53680   14.45790   0.07890    0.54572
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.68000   16.60000   0.08000    0.48193
群益多利策略組合基金                                               11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.60000   13.59000   0.01000    0.07358
群益多重資產組合基金                                               15.52000   15.51000   0.01000    0.06447
群益安家基金                                                       26.50250   26.30110   0.20140    0.76575
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08150   16.08130   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.01000   24.18000  -0.17000   -0.70306
群益亞太中小基金                                                   12.45000   12.49000  -0.04000   -0.32026
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.74000   16.74000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.70190    9.70470  -0.00280   -0.02885
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.45100    7.45320  -0.00220   -0.02952
群益店頭市場基金                                                  106.36000  105.86000   0.50000    0.47232
群益東方盛世基金                                                    9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            13.51270   13.50340   0.00930    0.06887
群益東協成長基金-美元                                              11.95370   11.89880   0.05490    0.46139
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.73000   11.68000   0.05000    0.42808
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.30480   11.29470   0.01010    0.08942
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.73230   10.72440   0.00790    0.07366
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.17590   10.16940   0.00650    0.06392
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.89550    9.88670   0.00880    0.08901
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.39760    9.39060   0.00700    0.07454
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.90820    8.90260   0.00560    0.06290
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.68390    9.67530   0.00860    0.08889
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.56490    9.55780   0.00710    0.07428
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.95190    9.94560   0.00630    0.06334
群益長安基金                                                       30.34000   30.47000  -0.13000   -0.42665
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.10410   10.08110   0.02300    0.22815
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.28480   15.25000   0.03480    0.22820
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
群益真善美基金                                                     17.21900   17.18970   0.02930    0.17045
群益馬拉松基金                                                    127.85000  127.63000   0.22000    0.17237
群益深証中小板基金                                                 12.47000   12.06000   0.41000    3.39967
群益創新科技基金                                                   33.66000   33.63000   0.03000    0.08921
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.48880    9.59600  -0.10720   -1.11713
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.80110    8.86580  -0.06470   -0.72977
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.10000    9.17000  -0.07000   -0.76336
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.33320   10.44990  -0.11670   -1.11676
群益華夏盛世基金-美元                                               9.70460    9.77580  -0.07120   -0.72833
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.88000   16.00000  -0.12000   -0.75000
群益奧斯卡基金                                                     28.44000   28.48000  -0.04000   -0.14045
群益新興金鑽基金-美元                                              12.11740   12.24950  -0.13210   -1.07841
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.19000    9.29000  -0.10000   -1.07643
群益葛萊美基金                                                     24.24000   24.30000  -0.06000   -0.24691
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.31000   20.40000  -0.09000   -0.44118
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.05000    8.03000   0.02000    0.24907
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.29000   14.37000  -0.08000   -0.55672
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.70230   11.70330  -0.00100   -0.00854
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.28890   11.28560   0.00330    0.02924
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.20230   11.19930   0.00300    0.02679
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.53010    8.53080  -0.00070   -0.00821
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.11390    9.11130   0.00260    0.02854
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.71340    8.71100   0.00240    0.02755
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.12510   10.12220   0.00290    0.02865
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       30.68000   30.71000  -0.03000   -0.09769
德信中國精選成長基金                                               10.83000   10.93000  -0.10000   -0.91491
德信台灣主流中小基金                                               20.31000   20.28000   0.03000    0.14793
德信新興股票組合基金                                               11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93090   11.93080   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.75230   10.75190   0.00040    0.00372
德信數位時代基金                                                   29.01000   29.07000  -0.06000   -0.20640
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.65930   11.65920   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.67000   16.72000  -0.05000   -0.29904
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.49000   19.56000  -0.07000   -0.35787
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.41680   10.39380   0.02300    0.22129
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.90780   14.87280   0.03500    0.23533
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.13270    8.12080   0.01190    0.14654
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.05050   11.03240   0.01810    0.16406
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.35930   11.34080   0.01850    0.16313
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.03880   13.01980   0.01900    0.14593
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摩根大歐洲基金                                                     18.50000   18.55000  -0.05000   -0.26954
摩根中小基金                                                       25.00000   25.14000  -0.14000   -0.55688
摩根中國A股基金                                                    12.77000   13.00000  -0.23000   -1.76923
摩根中國A股基金(美元)                                              10.10000   10.28000  -0.18000   -1.75097
摩根中國亮點基金                                                   13.22000   13.26000  -0.04000   -0.30166
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.97570   11.05540  -0.07970   -0.72091
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.16920   12.25520  -0.08600   -0.70174
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.33760    9.40370  -0.06610   -0.70291
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.31720   12.40690  -0.08970   -0.72298
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.14250   14.24260  -0.10010   -0.70282
摩根台灣金磚基金-累積型                                            21.40000   21.50000  -0.10000   -0.46512
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        21.40000   21.50000  -0.10000   -0.46512
摩根台灣增長基金                                                   53.11000   53.34000  -0.23000   -0.43120
摩根平衡基金                                                       28.96000   29.06000  -0.10000   -0.34412
摩根全球α基金                                                     19.56000   19.56000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   15.24770   15.26580  -0.01810   -0.11857
摩根全球發現基金                                                   12.84000   12.87000  -0.03000   -0.23310
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.76080    9.77120  -0.01040   -0.10644
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73800   10.74740  -0.00940   -0.08746
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.14790   10.15770  -0.00980   -0.09648
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.45230   11.46420  -0.01190   -0.10380
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.05270   10.06240  -0.00970   -0.09640
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.64170   10.61580   0.02590    0.24398
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.61110   13.57800   0.03310    0.24378
摩根亞洲基金                                                       56.86000   56.59000   0.27000    0.47712
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.47490    8.46420   0.01070    0.12641
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.87180    9.85690   0.01490    0.15116
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.74300    8.73110   0.01190    0.13629
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.29050   12.27490   0.01560    0.12709
摩根東方內需機會基金                                               18.01000   17.92000   0.09000    0.50223
摩根東方科技基金                                                   34.76000   34.74000   0.02000    0.05757
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
摩根金龍收成基金                                                   21.78000   21.76000   0.02000    0.09191
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07640   15.07630   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.64000   14.61000   0.03000    0.20534
摩根新金磚五國基金                                                 11.50000   11.63000  -0.13000   -1.11780
摩根新絲路基金                                                      9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
摩根新興35基金                                                     13.42000   13.44000  -0.02000   -0.14881
摩根新興日本基金                                                   24.92000   24.85000   0.07000    0.28169
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.42550    7.44970  -0.02420   -0.32485
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.69240    9.71980  -0.02740   -0.28190
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.44010    9.46980  -0.02970   -0.31363
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.66560   10.69960  -0.03400   -0.31777
摩根新興科技基金                                                   59.59000   59.84000  -0.25000   -0.41778
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.33910    8.34230  -0.00320   -0.03836
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.56780   10.57180  -0.00400   -0.03784
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.63970    8.66260  -0.02290   -0.26435
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.42090    9.44130  -0.02040   -0.21607
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.86910    8.89090  -0.02180   -0.24519
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.90960    9.93590  -0.02630   -0.26470
摩根龍揚基金                                                       32.55000   32.51000   0.04000    0.12304
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.42000   11.43000  -0.01000   -0.08749
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34200    9.34310  -0.00110   -0.01177
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.27630   11.27770  -0.00140   -0.01241
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     25.73000   25.75000  -0.02000   -0.07767
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.81130   11.79110   0.02020    0.17132
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.06540   11.04830   0.01710    0.15477
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.01800   10.00380   0.01420    0.14195
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.31980   10.30220   0.01760    0.17084
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.71860    9.70360   0.01500    0.15458
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.79310    8.78060   0.01250    0.14236
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.37040   10.38180  -0.01140   -0.10981
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.35630   10.36940  -0.01310   -0.12633
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.78890    9.79410  -0.00520   -0.05309
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.86790    9.87480  -0.00690   -0.06987
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.57100    9.57600  -0.00500   -0.05221
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.64790    9.65450  -0.00660   -0.06836
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.31470   11.30710   0.00760    0.06721
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.09810   11.09130   0.00680    0.06131
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.19770   10.19300   0.00470    0.04611
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.75940   10.75220   0.00720    0.06696
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.53700   10.53050   0.00650    0.06173
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.68500    9.68050   0.00450    0.04649
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.13690   24.23860  -0.10170   -0.41958
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.71700    9.71460   0.00240    0.02471
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.96160    9.96080   0.00080    0.00803
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.71700    9.71460   0.00240    0.02471
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.96160    9.96080   0.00080    0.00803
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16090   13.16070   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   13.02000   13.02000   0.00000    0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.07140   16.07170  -0.00030   -0.00187
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.80960   12.79050   0.01910    0.14933
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.34830   12.33920   0.00910    0.07375
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.86060   11.85190   0.00870    0.07341
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.77860   11.77800   0.00060    0.00509
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.03180   11.03400  -0.00220   -0.01994
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55450   10.55400   0.00050    0.00474
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.62880    8.63060  -0.00180   -0.02086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.31000   38.61000  -0.30000   -0.77700
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.61000   15.61000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.61000   12.61000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.29000   13.25000   0.04000    0.30189
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.99000    8.00000  -0.01000   -0.12500
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.14000   12.14000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.44000   11.49000  -0.05000   -0.43516
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.06000   12.11000  -0.05000   -0.41288
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.43000   15.50000  -0.07000   -0.45161
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.41000   15.47000  -0.06000   -0.38785
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.75000   20.77000  -0.02000   -0.09629
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.87000   18.90000  -0.03000   -0.15873
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.00000   13.02000  -0.02000   -0.15361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.69000   15.70000  -0.01000   -0.06369
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.43000   16.40000   0.03000    0.18293
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.49000   15.52000  -0.03000   -0.19330
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.67000   15.70000  -0.03000   -0.19108
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          14.05000   14.07000  -0.02000   -0.14215
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.07000   14.09000  -0.02000   -0.14194
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.75000   14.77000  -0.02000   -0.13541
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.42000   18.41000   0.01000    0.05432
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.28000   17.29000  -0.01000   -0.05784
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.42000   13.41000   0.01000    0.07457
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.16000   0.05000    0.35311
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.28000   13.29000  -0.01000   -0.07524
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.21000   13.22000  -0.01000   -0.07564
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99460   14.99450   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.47730   10.48620  -0.00890   -0.08487
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.80680   13.81730  -0.01050   -0.07599
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58060    7.58700  -0.00640   -0.08435
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.98000   13.96000   0.02000    0.14327
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.03000   14.02000   0.01000    0.07133
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   23.56000   23.49000   0.07000    0.29800
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.69000   11.88000  -0.19000   -1.59933
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.23000   12.41000  -0.18000   -1.45044
瀚亞巴西基金                                                        4.79000    4.89000  -0.10000   -2.04499
瀚亞外銷基金                                                       44.97000   44.76000   0.21000    0.46917
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.67420   10.70100  -0.02680   -0.25044
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.36930   10.37360  -0.00430   -0.04145
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.27770   12.28370  -0.00600   -0.04885
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.13420   10.13760  -0.00340   -0.03354
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.53920    7.55840  -0.01920   -0.25402
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.04610    8.04950  -0.00340   -0.04224
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.14030    8.14420  -0.00390   -0.04789
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.14880    7.15120  -0.00240   -0.03356
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.90040    8.90470  -0.00430   -0.04829
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.27530    9.29900  -0.02370   -0.25487
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.40590    9.40980  -0.00390   -0.04145
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.27720    9.28170  -0.00450   -0.04848
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.98820    9.98390   0.00430    0.04307
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            10.02500   10.03410  -0.00910   -0.09069
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.98830    9.98230   0.00600    0.06011
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.98820    9.98390   0.00430    0.04307
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.86000   14.80000   0.06000    0.40541
瀚亞印度基金-美元                                                  14.09000   14.02000   0.07000    0.49929
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.04000   30.88000   0.16000    0.51813
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.22000   12.26000  -0.04000   -0.32626
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.06000   11.99000   0.07000    0.58382
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.22000   15.12000   0.10000    0.66138
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.35000    9.29000   0.06000    0.64586
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.31000    9.25000   0.06000    0.64865
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.80000   11.69000   0.11000    0.94098
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.93050   11.91870   0.01180    0.09900
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.07280   13.08130  -0.00850   -0.06498
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.94630   10.91600   0.03030    0.27757
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.68930   10.66120   0.02810    0.26357
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.72070   11.66640   0.05430    0.46544
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.23250    9.22300   0.00950    0.10300
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.66600    9.67210  -0.00610   -0.06307
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.12140    9.09620   0.02520    0.27704
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.89700    8.87360   0.02340    0.26370
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.17080    9.12770   0.04310    0.47219
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.59140   14.59190  -0.00050   -0.00343
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.93220   10.94750  -0.01530   -0.13976
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.81370   10.81270   0.00100    0.00925
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.75420   12.75460  -0.00040   -0.00314
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                21.62000   21.64000  -0.02000   -0.09242
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56000   13.55980   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.42000   27.33000   0.09000    0.32931
瀚亞高科技基金                                                     61.77000   61.21000   0.56000    0.91488
瀚亞理財通基金                                                     28.12000   27.96000   0.16000    0.57225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
瀚亞菁華基金                                                       24.56000   24.37000   0.19000    0.77965
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.16320   13.14840   0.01480    0.11256
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28390    9.27350   0.01040    0.11215
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.66010   10.69840  -0.03830   -0.35800
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.36310   10.38510  -0.02200   -0.21184
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.53550   10.55380  -0.01830   -0.17340
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.88320    9.90200  -0.01880   -0.18986
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.98220    9.97340   0.00880    0.08823
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.50130    8.53170  -0.03040   -0.35632
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.94320    7.96000  -0.01680   -0.21106
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              9.03780    9.05350  -0.01570   -0.17341
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.36290    8.37880  -0.01590   -0.18976
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.89970    7.89280   0.00690    0.08742
瀚亞電通網基金                                                     15.90000   15.82000   0.08000    0.50569
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.71680   13.72390  -0.00710   -0.05173
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.48780   10.51070  -0.02290   -0.21787
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97390    9.97800  -0.00410   -0.04109
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.52550   11.53150  -0.00600   -0.05203
瀚亞歐洲基金                                                       11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
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