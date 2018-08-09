上銀Q2 EPS達5.42元再寫單季新猷 H1幾乎賺贏去年全年

上銀 (2049-TW) 今 (9) 日公布第 2 季財報與上半年財報，第 2 季毛利率與營益率雙雙創 6 年新高、稅後純益 15.65 億元，季增 28.8%，年增 1.21 倍，續寫單季新猷，每股稅後純益 5.42 元，也創單季新高；上半年稅後純益 27.8 億元，年增 1.8 倍，賺近 1 個股本，每股稅後純益 9.64 元，創歷年同期新高。

上銀第 2 季合併營收 77.84 億元，季增 18.79%，年增 52.55%，創單季營收新高，毛利率 41.32%，季增 1.28 個百分點，年增 7.09 個百分點，營益率 25.75%，季增 4.38 個百分點，年增 11.72 個百分點；稅後純益 15.65 億元，季增 28.8%，年增 1.21 倍，續寫單季新猷，每股稅後純益 5.42 元，也創單季新高。

上銀上半年合併營收 143.33 億元，年增 52.44%，毛利率 40.73%，年增 7.39%，營益率 23.75％，年增 11.32%；稅後純益 27.8 億元，年增 180%，每股稅後純益 9.64 元，創歷年同期新高。

展望下半年，卓永財表示，今年營運可望逐季走高，下半年也會比上半年更好，日本半導體設備市場需求相當熱絡，來自日本的高階需求動能仍強勁，目前訂單能見度已看至明年上半年，且上銀新品護罩滑軌近期也取得日本地鐵大單，營收認列最快今年底前、慢則明年就可望入帳。

上銀去年全年每股純益 9.77 元，今年上半年達到 9.64 元，幾乎賺贏去年全年，法人預估，上銀今年獲利有機會挑戰歷史新高紀錄。