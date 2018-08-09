15家金控前7月合賺年增近3成 新光、開發、元大最佳進步前三名

15 家金控 7 月獲利今 (9) 日全數出爐，受惠於股息入帳高峰，加上台股 7 月「先蹲後跳」，指數強彈 220 點，單月上漲 2.03%，壽險金控及證券金控明顯大進補，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 單月雙雙賺逾百億元，穩坐前 7 月金控獲利冠亞軍。

而新光金前 7 月稅後純益 214.81 億元，為該金控成立 16 年以來首度賺到 200 億元，年增率更高達 147.45%，續為金控最佳進步王；而開發金、元大金則為前 7 月年增率第二、三名。

整體 15 家金控合計前 7 月獲利已達 2381 億元，較去年同期增近 3 成、達 27.3%。其中，有 7 家金控前 7 月累計每股稅後純益已超過 1 元，包括：富邦金領先突破 4 元、達 4.02 元，國泰金達 3.61 元，而新光金、中信金、兆豐金、元大金、玉山金等累計 EPS 也都已賺逾 1 元。

此外，後續幾個月若無意外，預期第一金、台新金、華南金、合庫金等 4 家金控今年全年 EPS 也有機會挑戰 1 元，等於全年可望有 11 家金控 EPS 賺超過 1 元。

富邦金前 7 月獲利創歷年次高 新光金成立 16 年首度賺到 200 億元

金控雙雄國泰金、富邦金纏鬥超過大半年，兩家金控 7 月靠股息入帳加持，單月雙雙賺超過百億元，富邦金 7 月自結稅後純益為 113.33 億元，年成長 25%；累計今年前 7 月稅後純益 426.05 億元，創下歷年次高，每股純益 (EPS) 率先突破 4 元、達到 4.02 元，續居金控 EPS 王；國泰金 7 月稅後純益 112.7 億元，累計前 7 月稅後純益為 472.8 億元，仍為累計獲利王，不過，每股純益 3.61 元仍落後暫居亞軍地位。

新光金也在股息進補之下，擺脫 6 月虧損陰霾，7 月稅後純益 47.37 億元，累計前 7 月稅後純益達 214.81 億元，不但是金控成立 16 年以來首度見到突破 200 億元，更比去年同期成長 147.45%，前 7 月每股稅後純益 1.93 元，排名金控第三名。

中信金 (2891-TW) 自結 7 月單月稅前盈餘為 54.13 億元，稅後純益為 49.55 億元，累計前 7 月合併稅前盈餘 316.09 億元，合併稅後純益 268.57 億元，年增 14%，EPS 為 1.38 元。中國信託金控表示，7 月份各項核心業務維持穩健，銀行業務持續穩定發展，加上旗下子公司台灣人壽現金股息入帳挹注，金控整體獲利表現亮眼。

兆豐金受台企銀加持 7 月獲利創五年高 玉山累計獲利續創歷年同期高

兆豐金 (2886-TW) 7 月獲利受惠庫存台企銀 (2834-TW) 股票評價利益挹注，單月稅後純益拉高到 36.51 億元，創下近五年單月新高，累計前 7 月稅後純益 186.6 億元，比去年同期成長逾 6%，累計 EPS 為 1.37 元。

台股 7 月強彈，加上合併大眾銀效應浮現，證券、銀行獲利雙引擎成型，元大金 (2885-TW) 自結 7 月稅後純益 24.11 億元，前 7 月稅後純益達 135.87 元，年增率約 53%，每股稅後純益 1.16 元。

玉山金 (2884-TW) 金雞母玉山銀行以跨境及數位平台，帶動整體業務穩健發展，利息收入及手續費收入持續成長，挹注金控 7 月單月稅後純益 16.5 億元，累計稅後純益突破百億元，達到 108.9 億元，再創歷年同期新高，累計前 7 月獲利較去年同期成長 22%，EPS 為 1.07 元。

台新金 7 月提列放款備抵費用 開發金前 7 月年增 64% 居亞軍

台新金控 (2887-TW) 自結 7 月稅後純益 12.41 億元，較前月減少 1.08 億元，為少數單月衰退的金控，台新金說明，主要是台新銀行因放款餘額大幅成長，依法令規定提列備抵費用增加，致當月獲利較前月減少 1.07 億。台新金累計今年前 7 月稅後純益達 90.67 億元，年成長 13%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.82 元。

華南金控 (2880-TW) 自結 7 月合併稅前純益為 19.68 億元、合併稅後純益為 17.49 億元；累計合併稅前純益 102.33 億元、合併稅後純益為 91.32 億元，每股稅後純益為 0.83 元，每股淨值為 15.37 元。

永豐金 (2890-TW) 擺脫去年經營變動的影響，今年來也再現動能，7 月稅後大賺 17.34 億元，累計前 7 月稅後盈餘 65.03 億元、年成長逾 3 成，EPS 來到 0.59 元。

開發金 (2883-TW) 自結 7 月稅後純益 17.24 億元，累計 1-7 月稅後純益 78.29 億元，每股稅後純益 0.54 元。開發金控發言人張立人指出，7 月法人買超帶動台股指數走揚，有利於投資部位操作及表現，加上步入上市櫃公司發放現金股利旺季，反映於整體證券業務及認列中壽轉投資收益各項業務，證券及銀行單月獲利均創今年新高，開發金控 1-7 月獲利相較於去年同期成長約 64 %，為金控年增率進步第二名。

整體來說，隨著壽險股開始認列現金股息收入，金控今年獲利明顯大豐收，且在升息循環下基本面長線也看好，不但有助於利差改善，且擁有殖利率優勢，目前，15 家金控合計前 7 月獲利已達 2381 億元，較去年同期增近 3 成，法人估算，在上述利多加持下，15 家金控全年獲利將上看 3000 億元。