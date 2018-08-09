震旦行Q2 EPS 1.72元 創18年來同期新高

震旦行 (2373-TW) 今 (9) 日公布第 2 季營收 36.75 億元，季增 3.5%，若減去若減去震旦電信比較基準差異，年增 15%，稅後純益 3.86 億元，創 18 年單季同期新高，季增 33.56%，年增 17.68%，EPS 1.72 元，累計上半年每股純益 3 元。

震旦行指出，第 2 季營收增加主要來自大陸事業持續成長，第 2 季大陸營收占比 71 %，大陸事業獲利貢獻已超越台灣，第 2 季大陸獲利貢獻 60 %；第 2 季稅後純益 3.86 億元，若減去震旦電信比較基準差異，第 2 季獲利年增 20%。

累計上半年營收 69.61 億，較去年同期 70.65 億元略少，若減去震旦電信比較基準差異，上半年累計營收年增 12%；上半年大陸累計營收占比 71 %，來自大陸事業獲利貢獻已超越台灣，上半年大陸累計獲利貢獻 59 %。

震旦行指出，今年事業展望部分，OA 事業將穩健擴充大陸直、經銷通路，提升產值，擴大經濟規模及市占率，且優化軟體加硬體整合解決方案，為顧客提升經營效率，另外，將完善智能客服中心，提升顧客滿意度。



家具事業積極整合後勤供應鏈，強化研發及智能製造能力，快速反應市場趨勢與需求，提供整體解決方案； 3D 事業持續開拓兩岸列印 3D 市場，擴大 3D 應用服務，聚焦工業級應用、醫療及教育巿場，同時強化商品組合與軟體研發，提供整體解決方案。

雲端事業部分則是提供辦公雲應用服務，協助顧客成為全方位智能企業，且 建立雲商平台，整合線上線下資源，滿足顧客一站式服務需求。

震旦行日 K 線圖



