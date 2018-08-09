政院通過期交法修正草案 店頭衍生商品將納入集中結算

為配合國際期貨市場監理制度發展，行政院會今 (9) 日通過期貨交易法修正草案，此次修正兩大重點，第一是增訂店頭衍伸性商品納入集中結算制度，將行政罰款調高至新台幣 240 萬元；第二是將資金提列與支持順序修正為與國際接軌，降低交易風險和法遵成本。

金管會表示，2008 金融海嘯後，國際上開始檢討衍伸性商品交易透明度問題，認為缺乏集中結算機構才會發生危機，所以各國開始改革交易制度，美國、歐洲等推動標準化店頭衍生性商品應納入集中結算；此次為了與國際制度接軌，所以修改期交法。

金管會表示，本次修法明定我國店頭衍生性商品集中結算的法源，集中結算具有 5 大優點，包括降低交易對手違約風險、提高透明度、簡化結算程序複雜度、市場整體曝險額度、運作及法尊成本低且效率高等。

此外，這次修法也將財務安全防衛資金提列與支持順序修正為與國際接軌，金管會表示，期貨市場財務安全防衛資金提列與支應順序，改由期貨結算機構擬定，報主管機關核定後施行，如此一來，可與國際制度接軌，並保留彈性調整的依據。另外，配合我國推動店頭衍生性商品納入集中結算制度，明定集中與非集中市場結算的財務安全防衛資金應分開提列。

其他修法重點還包括明定期貨信託基金可採申報生效制，以簡化審核程序；增訂期貨信託基金公開說明書交付義務；民事賠償責任與損害賠償請求權的消滅時效等規定，讓證券與期貨法令規定趨一致。

在強化期貨業與周邊單位監理方面，修法草案將行政罰款從 12 萬到 60 萬元，調整為 12 萬到 240 萬元，並增訂糾正及其他必要處置等處分方式、違規情節輕微者可免予處罰等配套措施。