市場需求走揚 富喬7月營收創單月次高 月增4%

PCB 市場進入第 3 季需求旺季，推升各家營收成長，包括欣興 (3037-TW)、健鼎 (3044-TW)、泰鼎 (4927-TW) 等 7 月營收皆持續改寫歷史新高，上游玻纖業富喬 (1815-TW) 7 月營收也以 4.51 億元改寫歷史次高，月增 4.77%，年增 0.24%。

富喬累計 1-7 月營收為 28.29 億元，年減 1.9%；富喬在中國大陸東莞新投資的 180 台電子級玻纖織布機，目前已進入試量產階段，並向客戶端送樣認證，預計正式進入量產後，每月將貢獻 6500-7000 萬元營收。

富喬看好中國大陸市場生產在地生產趨勢，決議在東莞廠增設 180 台織布機，並已下單採購，新機將在 12 月中運抵，最快明年第 1 季加入生產行列。

就目前玻纖布市場供需狀況來看，上游玻纖紗仍供應不足，加上 CCL 客戶端的需求急切而出現大量拉貨狀況，富喬 7 月營收走揚並改寫歷史次高，第 3 季進入玻纖布需求旺季。

富喬第 2 季營收 12.2 億元，毛利率為 27.87%，季增 0.05 個百分點，年減 1.72 個百分點，稅後純益為 1.12 億元，季減 20.89%， 年減 37.5%，單季每股純益 0.26 元；累計上半年營收 23.78 億元，毛利率 27.85%，年減 0.69 個百分點，稅後純益為 2.53 億元，年減 10.63%，每股純益為 0.6 元。