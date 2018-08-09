筆電出貨超預期＋費用控管佳 仁寶上季獲利季增5成 上半年EPS0.8元

仁寶 (2324) 半年報出爐，上季雖毛利率受到原物料上漲影響下降到 3.3%，但費用控制佳，營益率達 1.1%，優於首季的 1% 與同期的 0.4%，單季歸屬於母公司業主淨利為 20.92 億元，較首季大幅成長 50%，年增 724%，EPS 為 0.48 元。累計上半年毛利率 3.3%，低於同期的 3.9%，營益率 1.1%，則優於同期的 1%，歸屬母公司淨利為 34.86 億元，年增 163%，EPS0.8 元。該公司去年第二季提列樂視呆帳拉低基期。



仁寶週四 (9 日) 召開法說會，並公告半年報。該公司第二季筆電出貨量以 1040 萬台，季增率達 23%，遠優於預期的 10-15%，帶動其單季合併營收來到 2378.84 億元，較首季成長達 21%，同比亦上升 11%。累計上半年合併營收為 4339.96 億元，較去年同期成長 8%。



仁寶指出，第二季的 PC 與非 PC 業務占比為 71 比 29，業外損益方面，匯兌控管之下無損失，也無貢獻，單季業外收益共逾 3 億元，主要來自於轉投資的股利收入以及匯率因素。

