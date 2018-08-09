橘子Q2雙率攻高 EPS 3.09元寫新猷 上半年每股賺5.51元創同期高

橘子 (6180-TW) 今 (9) 日公布第 2 季與上半年財報，受惠《天堂 M》手遊帶動子公司營運同步走揚，第 2 季毛利率創近 65 季新高、營益率創單季新高，稅後純益 5.22 億元，季增 28.2％，年增 18.53 倍，創單季新猷，每股稅後純益 3.09 元，也寫下單季新高；上半年稅後純益 9.3 億元，年增 10.61 倍，每股稅後純益 5.51 元，創歷年同期新高。

橘子第 2 季合併營收 34.97 億元，季減 28.12%，年增 104%，毛利率 36.5%，季增 11.21 個百分點，年增 24.12 個百分點，創近 65 季新高，營益率 18.37％，季增 9.77 個百分點，較去年同期的 - 7.96% 轉正，創單季新高；稅後純益 5.22 億元，季增 28.2％，年增 18.53 倍，創單季新猷，每股稅後純益 3.09 元，創單季新高。

橘子上半年合併營收 83.61 億元，年增 1.13 倍，毛利率 29.98%，年增 14.28 個百分點，營益率 13.36%，較去年同期的 - 2.58% 轉正；稅後純益 9.3 億元，年增 10.61 倍，每股稅後純益 5.51 元，創歷年同期新高。

橘子表示，上半年在《天堂 M》帶動下，各子公司會員數快速增長，集團總用戶數已超過 1200 萬，逐步轉型成全生態網路企業，此外，去年起緊密籌備的軸心線計劃，透過整合自身及戰略伙伴的會員、內容與多元服務，打造的全新升級平台「beanfun!」將於本季上線，以開放型架構串聯百業，在單一 App 裡貫穿線上線下生活的各種場景。

至於橘子旗下手遊鉅作《天堂 M》，上半年會員數已累積超過 500 萬。展望第 3 季，《天堂 M》因黑妖改版效應與伺服器移民活動雙雙加持之下，營運後市看俏，且下半年將推出玩家期待已久的改版內容。《新楓之谷》、《新瑪奇》等線上遊戲也將在本季展開與其他大型 IP 的合作。

樂點 (GASH) 上半年聯合《天堂 M》行銷，用戶數迅速成長至近 120 萬。橘子表示，樂點近期計畫推出亞洲第一個虛擬道具交易所、Anytix 揪票通票券等全新商業模式與服務；橘子支付積極接通微風、萊爾富、OK 便利商店等大型通路，交易筆數年增 2 成，今年目標為全力拓展通路，提供使用者更多消費場域。