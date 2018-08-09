【永豐期貨】台指選擇權盤後－貿易戰擔憂升溫 台股量縮小跌守萬一

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 30 點至 11017 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 11.07 點，電子期逆價差擴至 - 0.96 點，金融期逆價差縮至 - 1.32 點。現貨部分，三大法人賣超 8.05 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 535 口至 27633 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1621 口至 58302 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1465 口至 33095 口。

週四台股以平低盤開出，受貿易戰擔憂升溫影響，加上盤面上被動元件類股續弱，電子龍頭台積電、大立光走勢疲弱之下，使指數早盤一度回測至 11000 點關卡，不過隨著陸股止跌回升，激勵部分低接買盤進場拉抬，而股王大立光盤中翻紅，推升指數緩步收斂跌幅，終場加權指數下跌 47.18 點或 0.426%，收在 11028.07 點，成交量能 1245.82 億，較前一日縮減 179.84 億。今日八大類股僅營建類股收紅，其餘皆收黑，其中以營建類股漲幅 0.06% 表現較佳，食品類股跌幅 1.15% 表現較差。技術面觀察，今日大盤帶下影線中黑 K 守住 11000 點，盤勢為高檔震盪格局，陸股今日雖出現反彈，但仍未見到明顯止跌跡象，國際股市仍存在變數，而中美貿易戰持續升溫，需持續觀察留意後續發展，在操作上建議須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.26，大於中性值 1。買權平均隱含波動率由 10.43% 降至 9.99%，賣權平均隱含波動率由 13.02% 降至 12.28%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。