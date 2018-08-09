智冠子公司遊戲新幹線獲手遊《龍戰四方》台港澳代理權 H2推3款遊戲

智冠 (5478) 子公司遊戲新幹線宣布取得由廣州風谷娛樂開發授權的手機遊戲《龍戰四方》台港澳代理營運權，並開放官方 Facebook 粉絲團，陸續釋出各式活動及最新遊戲資訊。為融入台灣社會文化特色，《龍戰四方》特別邀請由創作西門町代表元素，並以著名政治漫畫《馬皇降臨》、《霸海皇英》聞名亞洲的大腕級畫師「韋宗成」老師為首，跨界操刀「政盟玩法」，以英雄搭配盟戰的方式，首發超過 30 張在地化獨創人物卡牌，每個角色精雕細琢、表情生動呈現，並集結台灣玩家熟悉的事件、趣聞。



遊戲新幹線去年獲利 9211 萬元，預計下半年將發行三款手機遊戲，包括與遊戲發行商「藍港互動」再度攜手合作取得《十萬個冷笑話》手遊正統續作《十萬個冷笑話 - 番外篇》台港澳代理營運權外，也會推出國戰類以及另一款遊戲大作。