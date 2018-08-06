智冠獲日兩大廠手遊美術代工訂單 IP展開全新模式 兩款遊戲洽談中

智冠 (5478) 集團董事長王俊博於 2018 上海電玩展中指出，旗下智樂堂擴大提供美術團隊已獲得日本兩大廠手遊美術代工訂單，且目前訂單滿手，預估年底會明顯貢獻業績，而智冠音樂中心則除遊戲外，也朝廣告、微電影、配樂音樂等多面向發展及切入。看好全球遊戲市場成長性，對於遊戲美術、音樂製作等服務需求強勁，智冠旗下智樂堂擴大提供美術團隊以及智冠音樂中心遊戲配樂資源，與國內外多家遊戲研發商合作，合力拓展娛樂商機。



王俊博指出，智樂堂美術團隊經過半年後，營運已逐漸見成效，有鑒於大陸美術代工廠大小廠非常多，很多都低價搶單，因此智樂堂朝日、韓遊戲廠商為主，已獲得日本兩大廠手遊訂單，目前訂單能見度已到年底。



智冠位於高雄的音樂製作中心，隨著手遊對於音樂的要求也逐漸精緻、注重，因此，智冠音樂錄製中心未來除遊戲音樂外，也將搶食包括短片、微電影、配樂音效，甚至是廣告像是 FB、Google 動畫。



王俊博說，集團 IP 發展也會展開新模式，有別於一次授權方式，將朝向跟開發商、營運商合作，集三方的力量打造出好產品，獲得的利潤有望比傳統模式的一次性授權還要高，透過三方合作方式，激發更多合作火花，目前已有兩款遊戲洽談中，明年可望有作品推出。



智冠旗下遊戲新幹線去年獲利 9211 萬元，預計下半年將發行三款手機遊戲，包括與遊戲發行商「藍港互動」再度攜手合作取得《十萬個冷笑話》手遊正統續作《十萬個冷笑話 - 番外篇》台港澳代理營運權外，也會推出國戰類以及另一款大作。



至於第二季開始切入電競領域方面，王俊博認為，台灣遊戲廠商想要吃到電競商機，若從開發遊戲或是做平台的角度相對來說都較辛苦，因此智冠選擇將自己定位在服務提供商。舉例來說，今年智冠打造大型全民電競賽事《MCL 台港澳網咖電競聯賽》，主打最夯的「吃雞」類型遊戲《絕地求生》(PUBG)，聯合台灣、香港、澳門等地高達 300 家網咖共同參與。王俊博認為，如果有廠商推出新遊戲，並想透過舉辦電競賽事或是其他相關活動來行銷推廣，智冠即可搶到這一塊的商機。