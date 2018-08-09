【日盛投顧】量縮震盪，守穩11000點大關

◆盤勢分析

1. 因中美貿易戰增溫，美股四大指數漲跌互見，周四晨間亞股普遍下跌。台股早盤跳空低開，盤中最低 11,001 點，但隨即跌幅逐漸收斂，終場收在 11,028.07 點，下跌 47.18 點，跌幅 0.43%，成交量微縮至 1244.18 億元；OTC 指數因矽晶圓拖累，下跌 0.84%，跌破 150 點整數大關，表現持續疲弱。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收長下影線黑 K 棒，顯示多方短線仍有支撐。

(2) 量能：指數拉回隨即量縮，量能尚未失控。

(3) 技術指標：KD 指標 K 值下滑，MACD 狀柱體橫向震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 9.05 億元；外資 - 7.28 億元、投信 - 1.88 億元、自營 + 0.11 億元。

PCB、蘋概、IC 通路逆勢抗跌

1. 電子類股

(1) 蘋概股：2439 美律新款 iPhone 訂單下半年將轉強，7 月營收上揚，股價逆勢上揚；3374 精材 7 月營收年增 43.02%，市場期待今日法說能釋出 3D 感測好消息，盤中股價上漲超過 2.5%。

(2)PCB：5G 題材加持，6274 台燿 1H18 EPS 3.47 元，股價震盪走高。3037 欣興 7 月營收創新高，年增 38.31%，周四股價收高；LCP 軟板良率與出貨照進度，6153 嘉聯益股價近期逐漸轉強。

(3)IC 通路：3360 尚立 7 月營收年增 136.4%，受惠 CIS 缺貨潮，H2 業績上衝，股價創波段新高價。3036 文曄 7 月營收年增 19.48%，3Q18 營收季增上看至 780 億元，股價整日維持紅盤。

2. 非電子類股

(1) 鋼鐵、線纜：2027 大成鋼更因受惠於中美貿易爭端升溫，再創波段收盤新高；1605 華新股利入帳及業外持續貢獻，全年 EPS 上看 3.5 元，股價震盪收高。

(2) 航運：BDI 近期走勢佳，2612 中航外資及投信小幅買進，股價再創波段新高。