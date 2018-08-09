【華冠投顧】台股回測1萬1，行情陷膠著，股票也卡卡!

台北股市今日開低震盪，最低 11001 點，回測 1 萬 1，好在有權值股台積電，大立光，鴻海，元大金等撐盤，再加上大陸股市強彈下，跌幅收斂，只數終場下跌 47 點，11028 作收，成交量 1244 億元，價跌量縮良性格局。

美股受大陸對美採取貿易關稅反制措施及油價影響，四大指數漲跌互見。台股開低後一度跌破 5 日及 10 日均線，回防 11000 點，而在權值股台積電 (2330)，大立光(3008)，鴻海(2317)，元大金(2885) 等撐盤 陸股反彈帶動，台股跌幅收斂。今日不管電子，金融或傳產股，下跌家數多於上漲家數。對於後市看法，我們認為在量能趨勢萎縮下要漲不易，在外資籌碼力挺下要跌也不易，目前處於行情卡卡膠著中，股票卡卡無續航，多空激戰中….。盤面股股焦點: 國巨 (2327)釋出前景，法人給予正面評價，今日股價下跌 22 元，720 元作收。 晶相光 (3530) 是 CMOS 影像感測器廠，打入工業自動化、機器視覺、機器人及智慧交通等市場。屆時將可提升毛利率表現，另外，攜手基因定序儀器大廠 Illumina 進軍精準醫療市場，明年可望有所成效，股價尾盤收漲停。聚積(3527) 7 月營收 2.45 億元，月減近一成，年增率更是僅剩 4.22%，不如預期，股價重挫!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估