【華冠投顧】盤勢分析

武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、2454 聯發科、6180 橘子、3141 晶宏。

◆台股盤勢分析:

◇黑手心態

台北股市早盤下跌 - 11 點開出，受到內資賣壓加重下，加權指數一度下跌 - 73 點；11000 點賣壓縮手，指數橫盤震盪，終場下跌 - 47 點作收，收在 11028 點，成交量 1244 億。

昨天在外資買超 90 億下，終場上漲 + 91 點作收；今天外資僅小賣 - 7 億，指數就已經下跌 - 47 點。昨天我們已經說了… 11000 點以上的賣壓並沒有見到縮手；整體來看，我認為八月的行情還是離不開『高檔震盪』，因此在短線漲多下，要小心短線的『回馬槍』!! 今天這個『回馬槍』雖然沒有槍頭，但是 OTC 市場已經重災區。今天晚上美股的表現格外重要，重要的不是漲或跌；而是美股漲時，台股漲不動。接下來如果當美股開始拉回，台股回測的『速度』和『幅度』，更能觀查出『黑手心態』!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3530 晶相光、6274 台燿、3272 東碩、3265 台星科、6153 嘉聯益、1515 力山… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6510 精測、3527 聚積、6451 訊芯 KY、4147 中裕、3144 新揚科、8406 金可 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估