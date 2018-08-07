美祭伊制裁 石油後市多空分歧

美國總統川普重啟對伊朗的經濟制裁，原油供給短缺疑慮升溫，分析師看法多空分歧，高盛一派認為這將造成全球石油供應吃緊，年底原油價格可望衝破每桶 80 美元；Wood Mackenzie 一派認為儘管短期石油供給吃緊，但 OPEC 等國將於本月開始提高原油產量，第四季原油價格會落在每桶 75 美元左右。

截稿前，週二 (7 日) 下午布蘭特原油期貨上漲 0.61% 至 74.20 美元，而 WTI 原油期貨上漲 0.13% 至 69.10 美元。

週二布蘭特原油期貨至 74.20 美元。(圖：Investing)

隨著川普對伊朗祭出經濟制裁，投資者考量利多因素為潛在的伊朗石油出口供應中斷，而看跌因素則是 OPEC 及同盟國夥伴的產量增加。

看漲派

高盛 (GS-US) 能源產業研究主管 Michele Della Vigna 在昨 (6 日) 日接受彭博專訪時表示，目前市場正加速消耗石油輸出國組織 (OPEC) 的剩餘產量，我們正步入一個非常非常緊張的石油市場。

Vigna 表示，我們的供應量將減緩增長。委內瑞拉石油產量持續下滑；若其他國家呼應川普要求拒買伊朗原油，該國將會減少 100 萬桶石油出口；利比亞產量也不可預測，美國石油供應受到基礎建設限制 (沒有港口容納超大型油輪)，等等原因都顯示出全球石油供應的潛在危機。

Vigna 建議，隨著原油吃緊，石油巨頭公司握有寡頭壟斷的優勢，談判籌碼更大，可以向政府談判改善稅收和油田服務供應商的條款。

高盛長期看好石油，該公司曾在七月中表示，布倫特原油油價可望衝破每桶 80 美元，但因為石油供應不確定因素，將可能是在 2018 年底，而不是今年夏季達到。

看跌派

除了俄羅斯，OPEC 主要產油國沙烏地阿拉伯和其他中東成員已在 6 月同意將在 8 月每天增加 100 萬桶石油產量。這讓部分分析師認為，價格不會急遽上揚。

英國能源諮詢機構 Energy Aspects 首席原油分析師 Amrita Sen 昨 (6 日) 接受 CNBC 採訪時表示，石油供給減少，意味著更高的油價，但關鍵是我們會失去多少伊朗原油？川普對伊朗的制裁，短期內也許可能推升油價至每桶 90 美元。但長期來看，第四季原油供應緊張情勢可能舒緩。

Wood Mackenzie 研究主管 Sushant Gupta 表示，儘管短期內石油供給吃緊，第四季石油新增產量將抑制價格，石油價格會落在每桶 75 美元左右。

摩根史丹利 (MS-US) 預計第四季伊朗產量將減少 100 萬桶至每天 270 萬桶。

美林銀行分析師在七月底的報告中顯示，每天 100 萬桶產量的浮動，將對布倫特原油的價格影響約為每桶 17 美元。