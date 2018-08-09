富邦條款出爐 金管會新增三大要求 強化產金分離

金管會 8 日發函，在其發佈的函令中，明確訂定「產金分離」之界線，對其新增三大要求，被外界視為『富邦條款』。三大要求包括，若非金融業的董總若是兼任金融業副董事長的職務時，只能在董事長短期請假或缺位時，代理其職務，且不具有對於內部權責劃分與日常一般公文之駁回權，意即副董事長只能為「陽春」型，不得有「實質首長」性質，如台灣大哥大董事長蔡明忠，兼任富邦金的副董事長，而其副董事長的職權就只能是「陽春副總」，否則即認定為違反「產金分離」。



其次，若已兼任非金融事業職務的金控及銀行董總，須出具符合規定之承諾，該承諾包含三項，本人兼任非金融事業之職務，並無董事長、總經理或職權相當的權責；本人於任職金融機構期間，應要落實執行利害關係人控管機制，且符合相關規定；本人應對所任職之金融機構善盡忠實義務，對於兼任職務之其他事業，如與任職之金融機構有利益衝突時，應以所任職金融機構之利益為優先考量，且應迴避以本人於金控或銀行任職負責人期間所獲知之資訊，從事與所兼職事業相關投資等交易等三項規定，如富邦金董事長蔡明興有兼任台灣大哥大之副總的職位，就須出具承諾，表示有符合「產金分離」之規定，若自己兼任之非金融業與金融業有利益衝突時，須以金融機構的利益為優先考量，且不得以任職之金融業所獲得的資訊，用於所兼職事業相關投資等交易。



最後，若已兼任非金融業董總或職權相關者的金控或銀行的副董事長，該金控及銀行應辦理兩件事，其一，金控與銀行需檢視副董事長是否具「實質首長」之特性，若有首長之實權，應於一定期間修正內部分層機制，及董事會提案作業等公文簽核流程，其二，同時必須列入內部控至查核項目，由稽核單位持續控管。