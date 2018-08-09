金管會擬祭4大策略 引導保險業投入5+2產業 拚新增投資1500億元

金管會主委顧立雄明 (10) 日將就「金融發展行動方案」與保險業者舉行第二波座談，據了解，鑒於保費收入快速增加，保險業資產快速成長，金管會擬祭出 4 大策略，引導保險業資金投入國內五加二新創產業、公共建設及長照事業，力拚 3 年內新增國內投資金額 1500 億元。

金管會表示，保費收入快速增加，保險業資產快速成長，保險業國外投資比重成長，加上長期低利率環境，國內固定收益商品市場胃納量有限，為去化保險業滿手的資金，將引導保險業資金投入國內五加二新創產業、公共建設及長照事業，促進經濟發展，完善高齡化社會服務。

至於具體策略，首先，金管會擬配合保險法第 146 條之 5 修正，放寬保險業投資長照服務機構等社福事業，得擔任董監事席次不超過 1/3，鼓勵並協助業者結合長照保險實物給付，完善高齡保險服務。

第二，推動「鼓勵保險業辦理新創重點產業投資方案」，將範圍擴及公共建設與長照事業，並檢討差異化誘因。

第三，將擴大國內固定收益商品市場，金管會表示，擬放寬以證券化方式，協助公共建設籌募資金，並鼓勵保險業積極投資相關證券化商品。

金管會進一步指出，已經請相關部會以公共建設、綠能產業 (離岸風力、太陽能發電) 等發行證券化商品或綠色債券，以擴大國內長期固定收益商品市場規模，並滿足保險業長期投資需求。

最後，金管會擬降低保險業透過私募股權基金投資國內公共投資，適用風險資本計提係數。風險係數愈低，對保險業來說，資本成本就愈低，計算 RBC 風險係數的調降，對保險業是一大利多，也可導引保險業資金投入更多相關投資。

此外，今年以來，美元保單熱賣，很多業者抱怨額度不夠賣，據了解，壽險公會將向金管會爭取鬆綁外幣傳統保單額度不得超過準備金 25% 上限規定。

